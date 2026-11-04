Côte d’Ivoire : PETROCI devient opérateur et enlève son premier brut

En chargeant pour la première fois une cargaison de brut qu’elle a elle-même produite, PETROCI CI-26, filiale de la compagnie nationale PETROCI Holding, a franchi le 30 octobre 2026 un seuil technique et symbolique. Jusqu’à présent, la Côte d’Ivoire voyait ses barils extraits, comptabilisés et commercialisés sous la responsabilité d’opérateurs étrangers, la compagnie nationale restant cantonnée au rôle de partenaire minoritaire. Le communiqué diffusé par PETROCI et repris par la presse ivoirienne le 4 novembre confirme que la filiale a coordonné l’intégralité des opérations à terre et en mer, depuis la production jusqu’au transfert de la cargaison.

Un basculement dans l’économie politique du brut ivoirien

Depuis la mise en exploitation du champ Espoir à la fin des années 1980 puis du bloc CI-11 et des découvertes plus récentes comme Baleine en 2021, l’amont pétrolier ivoirien a reposé sur un partage des rôles stable. Les majors et compagnies indépendantes, qu’il s’agisse historiquement de CNR International, de Foxtrot, de Tullow Oil ou plus récemment d’Eni sur Baleine, assumaient l’opératorat tandis que PETROCI conservait une participation financière et un droit de regard. Ce schéma, hérité des contrats de partage de production négociés dans les années 1990, s’inversait rarement.

Le lifting du 30 octobre modifie ce rapport de force. Une compagnie nationale qui pilote la production, programme un enlèvement et coordonne la logistique de chargement endosse des responsabilités juridiques et financières considérables : respect du cahier des charges HSE, contrôle qualité du brut, interface avec le trader acheteur, gestion des assurances maritimes. PETROCI décrit l’étape comme « bien plus qu’une simple opération de chargement », soulignant dans son communiqué que l’opération « consacre l’entrée de PETROCI CI-26 dans le cercle des opérateurs capables de conduire et de coordonner des opérations pétrolières de haut niveau, conformément aux standards internationaux les plus exigeants ».

Un contexte sectoriel en pleine recomposition

L’initiative s’inscrit dans une phase de forte expansion de la production ivoirienne. Le pays, qui produisait environ 30 000 à 35 000 barils par jour au début des années 2020, vise un plateau nettement supérieur avec la montée en puissance du champ Baleine, dont les autorités ont annoncé plusieurs phases de développement successives. Les ambitions affichées par Abidjan tournent autour de 150 000 barils par jour à l’horizon de la seconde moitié de la décennie, ce qui classerait la Côte d’Ivoire parmi les producteurs intermédiaires du golfe de Guinée, loin derrière le Nigeria et l’Angola mais devant plusieurs voisins.

Dans ce contexte, voir la compagnie nationale prendre en charge directement un bloc change l’équation budgétaire. Une partie des revenus qui transitaient auparavant par les marges opérationnelles des partenaires étrangers peut être captée par l’État actionnaire, à condition que la filiale maîtrise ses coûts. Le pari est comparable à celui qu’ont tenté d’autres compagnies nationales africaines : la sénégalaise Petrosen a obtenu une participation de 18 % dans le champ Sangomar entré en production en 2024, la ghanéenne GNPC pousse pour un rôle accru sur Jubilee, et l’angolaise Sonangol a longtemps joué un rôle d’opérateur sur plusieurs blocs onshore avant d’être recentrée.

Les conditions de réussite d’un opérateur national

La trajectoire des compagnies nationales qui ont tenté la même bascule invite à la prudence. La capacité à opérer suppose une ingénierie disponible en continu, une chaîne d’approvisionnement en pièces critiques et une maîtrise financière des aléas, qu’il s’agisse d’une avarie sur un FPSO ou d’un décalage de calendrier commercial. PETROCI met en avant les équipes d’ingénieurs, de géoscientifiques, de techniciens et d’opérateurs déployés pour l’occasion, signe que la compagnie a investi dans la formation sur plusieurs cycles de projets.

Reste la question du modèle économique. PETROCI se présente dans son communiqué comme une entreprise « performante, compétitive et créatrice de valeur » ouvrant « une nouvelle page de l’histoire énergétique ivoirienne ». Au-delà de la posture, la rentabilité d’un opérateur national dépend du prix du Brent, des termes des contrats de partage avec les partenaires du bloc et de la discipline d’investissement. Le prochain test se jouera sur la régularité des enlèvements, sur la capacité à annoncer des volumes vérifiables et sur la place que la filiale CI-26 occupera dans les prochains appels d’offres de blocs offshore ivoiriens.

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