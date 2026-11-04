La Cour suprême du Sénégal valide la suspension de Starlink

La Cour suprême du Sénégal a confirmé la suspension de la licence de Starlink, le service d’accès internet par satellite opéré par la société américaine SpaceX. En validant la mesure, les magistrats sénégalais mettent un terme à un contentieux dont l’issue était attendue aussi bien par les investisseurs du spatial commercial que par les autres régulateurs d’Afrique de l’Ouest. Cette décision marque un tournant pour la régulation des services satellitaires grand public dans la sous-région.

Un verrou réglementaire assumé par Dakar

Le Sénégal s’est doté depuis plusieurs années d’un cadre strict pour l’exploitation commerciale des services de communications électroniques, articulé autour du Code des communications électroniques de 2018 et des compétences de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). Toute offre à destination du grand public doit s’appuyer sur une autorisation en bonne et due forme, assortie d’obligations d’identification des abonnés, de contribution au fonds de service universel et de respect des règles d’accès au spectre.

Dans ce cadre, l’offre de Starlink, qui s’appuie sur une constellation de plusieurs milliers de satellites en orbite basse, pose une double difficulté. Elle s’adresse directement au client final, en court-circuitant la chaîne classique des opérateurs locaux, et repose sur des terminaux importés qui peuvent se connecter depuis n’importe quel point du territoire. L’argument de la souveraineté numérique, central dans le discours des autorités sénégalaises issues de l’alternance de 2024, prend ici une traduction juridique concrète.

La confirmation de la suspension par la Cour suprême signifie que l’acte administratif contesté a été jugé conforme au droit en vigueur. Elle clôt la voie du recours interne et renforce la main de l’ARTP dans ses futures négociations avec les acteurs du New Space. Elle envoie également un signal aux revendeurs informels de kits Starlink, qui avaient proliféré dans certaines zones mal couvertes.

Starlink face à une Afrique à plusieurs vitesses

Le cas sénégalais s’inscrit dans une géographie africaine très contrastée. Depuis son déploiement sur le continent amorcé début 2023 au Nigeria, Starlink a obtenu des licences dans une vingtaine de pays, dont le Kenya, le Rwanda, le Mozambique, le Bénin, le Zimbabwe ou, plus récemment, la République démocratique du Congo après une période de blocage. À l’inverse, plusieurs États ont opposé une fin de non-recevoir ou imposé un moratoire, invoquant tour à tour des questions de sécurité nationale, de fiscalité ou de concurrence déloyale vis-à-vis des opérateurs historiques.

L’Afrique du Sud, où Elon Musk est né, illustre cette résistance : le service n’y est toujours pas autorisé, l’Independent Communications Authority of South Africa exigeant un actionnariat local minoritaire au titre de la législation sur l’empowerment économique. Au Cameroun, les autorités ont procédé en 2024 à la saisie de terminaux importés en l’absence d’homologation. Le Sénégal rejoint donc un groupe de pays qui refusent l’entrée en service tant que les conditions légales ne sont pas remplies, plutôt que de légitimer a posteriori une présence de fait.

Un enjeu majeur pour la connectivité rurale

La décision intervient alors que la question de la couverture internet des zones rurales reste préoccupante. Selon les indicateurs publiés par l’ARTP, le taux de pénétration de l’internet mobile au Sénégal dépassait 90 % fin 2023, mais la qualité du service demeure très inégale au-delà des grandes villes, et le fixe par fibre optique reste concentré sur l’axe Dakar-Thiès-Saint-Louis. Dans la Casamance, le Sénégal oriental ou les îles du Saloum, l’offre satellitaire grand public répondait à un besoin réel, ce qui explique l’émergence d’un marché parallèle.

Pour les autorités, la priorité consiste à articuler cette demande avec les plans d’extension portés par Sonatel, Expresso et Free, ainsi qu’avec les projets de backbone public. La Banque mondiale estime que chaque hausse de dix points du taux de pénétration haut débit se traduit en moyenne par un gain de un à un point et demi de croissance du produit intérieur brut dans les économies à revenu intermédiaire. La question n’est donc pas de fermer la porte aux constellations, mais d’en négocier les conditions, y compris fiscales.

Reste que la décision de la Cour suprême referme, pour le moment, un dossier emblématique. Elle offre à l’exécutif sénégalais un levier politique à faire valoir dans toute discussion ultérieure avec SpaceX, et conforte la position des régulateurs ouest-africains tentés par une ligne de fermeté comparable.

Pour aller plus loin

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