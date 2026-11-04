Bauxite : NMC rejoint le corridor guinéen de Dapilon sur 56 km

En entrant dans le club restreint des utilisateurs du corridor routier reliant la zone de Tinguilinta au port de Dapilon, Nimba Mining Company change de dimension logistique. L’accord paraphé le 4 novembre 2026 à Kamsar avec l’ANAIM ouvre à la société, détenue par des capitaux présentés comme entièrement guinéens, un second débouché maritime pour sa bauxite. Jusqu’ici, l’évacuation du minerai de Tinguilinta reposait sur la voie ferrée historique menant au port de Kamsar, infrastructure sous forte tension depuis l’accélération des productions dans le Boké.

Un couloir de 56 kilomètres au cœur de la stratégie bauxite de la Guinée

L’axe de 56 kilomètres rejoint le port en eaux profondes de Dapilon, développé dans la zone de Boké par le consortium SMB-Winning à partir du milieu des années 2010. Y circulent déjà les tonnages de la Société minière de Boké (SMB), de la Compagnie des bauxites de Dinguiraye (CBD), de la Compagnie des bauxites de Guinée via ses partenaires, et des opérateurs comme CDM, KBM, Dynamic Mining et Ashapura. L’arrivée de NMC densifie encore un flux qui a fait de la Guinée le premier exportateur mondial de bauxite, position confirmée depuis 2022 avec plus de 130 millions de tonnes expédiées annuellement selon les données publiques du secteur.

Dans ce paysage, le choix de mutualiser plutôt que de construire un nouveau port répond à une logique économique évidente. Une infrastructure portuaire capable d’absorber plusieurs millions de tonnes annuelles exige des investissements que peu d’entrants peuvent assumer seuls, surtout lorsque la mise en production est récente. En se branchant sur un réseau déjà rentabilisé par SMB, NMC accède à des cadences et à des capacités d’embarquement qui seraient hors de portée d’un acteur isolé créé il y a à peine un an.

NMC, nouvel entrant guinéen face aux géants sino-guinéens

La société dirigée par Patrice L’Huillier affiche un objectif de dix millions de tonnes de bauxite au 31 décembre 2026, avec un jalon intermédiaire de neuf millions fin novembre. Ces volumes concernent la bauxite extraite et non celle effectivement chargée sur navires, nuance qui mérite d’être gardée à l’esprit pour juger de la performance commerciale de l’exercice. À titre de comparaison, SMB a franchi le seuil des dix millions de tonnes exportées dès 2018, trois ans après sa création en 2014. NMC inscrit donc sa trajectoire dans un calendrier plus resserré encore, rendu possible par la montée en puissance rapide des infrastructures du Boké.

« L’ouverture de ce deuxième corridor logistique est un événement stratégique pour NMC. Elle nous permet de lever un goulot logistique et d’augmenter la production et l’export de la bauxite de Tinguilinta », a déclaré Patrice L’Huillier à Financial Afrik.

Le positionnement capitalistique de NMC constitue l’autre singularité du dossier. Dans un secteur dominé par des coentreprises associant groupes chinois, émiratis, russes et guinéens, l’affichage d’un actionnariat intégralement national envoie un signal politique. Les autorités de transition, engagées dans la renégociation de plusieurs conventions minières et dans le projet d’aluminerie annoncé pour transformer localement la bauxite, tiennent à faire émerger des champions domestiques. NMC pourrait servir de vitrine, à condition de convertir les tonnages extraits en revenus d’exportation.

Dapilon, verrou logistique et test pour l’ANAIM

Pour l’ANAIM, agence publique chargée de l’aménagement des infrastructures minières, l’accord avec NMC prolonge un modèle de gestion partagée qui reste encore peu documenté. Les conditions tarifaires appliquées aux nouveaux entrants, les quotas de passage et les règles de priorité en cas de saturation ne sont pas rendus publics. Or la multiplication des utilisateurs sur un corridor unique interroge la capacité réelle de la route et des quais de Dapilon à absorber les nouveaux flux sans rallongements des délais de chargement.

La question environnementale s’invite elle aussi. L’intensification du trafic routier dans la préfecture de Boké, les émissions de poussière, les atteintes aux cours d’eau et la pression sur les communautés riveraines ont déjà donné lieu à des mobilisations locales ces dernières années. L’extension d’usage du corridor à un sixième opérateur devra composer avec un cadre social et écologique qui s’est durci depuis le code minier révisé de 2023. Pour la Guinée, l’enjeu dépasse le cas NMC : c’est la soutenabilité d’un modèle d’exportation massive qui se joue à Dapilon.

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