Crise anglophone : 707 supports séparatistes saisis à Ekok

La saisie de 707 supports de propagande attribués à la mouvance ambazonienne, opérée à Ekok dans la région du Sud-Ouest camerounais, remet en pleine lumière la crise anglophone qui ronge le pays depuis 2016. Ce poste-frontière situé face au Nigeria sert de corridor logistique autant que de voie d’infiltration pour des réseaux séparatistes qui continuent de défier l’autorité de Yaoundé. L’opération, menée par les forces de défense et de sécurité, a permis de mettre la main sur un volume inédit de drapeaux, effigies et autres supports symboliques revendiquant l’indépendance de la République virtuelle d’Ambazonie.

Ekok, verrou stratégique de la crise anglophone

Le choix d’Ekok n’a rien d’anodin. Cette localité du département de la Manyu constitue l’un des principaux points de passage entre le Cameroun et l’État nigérian de Cross River, zone dans laquelle de nombreux cadres séparatistes se sont repliés depuis le début des hostilités. Les combattants, qui opèrent sous l’étiquette des Ambazonia Defence Forces et de groupes satellites, utilisent la porosité de cette frontière pour acheminer vivres, financements et matériel de propagande. La saisie des 707 supports confirme que la fabrication et la diffusion d’une iconographie sécessionniste restent une priorité tactique de la rébellion.

Pour les autorités camerounaises, l’enjeu dépasse la simple interception matérielle. Chaque drapeau bleu et blanc hissé dans un village du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, chaque tract distribué dans une école, nourrit un récit alternatif qui conteste la légitimité de l’État central. En asséchant les flux symboliques, Yaoundé cherche à casser la machine narrative qui alimente le recrutement et entretient la mobilisation diasporique, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Une insurrection fragmentée mais résiliente

Huit ans après les premières manifestations d’avocats et d’enseignants anglophones réclamant la fin de la marginalisation de la Common Law et du système éducatif hérité du Royaume-Uni, le conflit a muté. Des revendications corporatistes initiales, on est passé à une guerre asymétrique opposant l’armée régulière à une nébuleuse de groupes armés aux chaînes de commandement éclatées. Les Nations unies estiment à plusieurs milliers le nombre de morts et à près de 600 000 celui des déplacés internes, auxquels s’ajoutent des dizaines de milliers de réfugiés au Nigeria voisin.

Cette fragmentation complique la riposte sécuritaire autant que toute perspective de négociation. Les tentatives de dialogue national engagées en 2019 n’ont pas débouché sur un règlement politique de fond, et le statut spécial octroyé aux deux régions anglophones peine à convaincre une population éprouvée par les villes mortes récurrentes, les enlèvements et les affrontements. La saisie d’Ekok rappelle que, malgré l’affaiblissement opérationnel de plusieurs chefs de guerre, la capacité de nuisance et de projection symbolique de la mouvance demeure intacte.

Un défi régional pour Yaoundé et Abuja

La dimension transfrontalière du dossier impose une coordination accrue entre Yaoundé et Abuja. Depuis l’arrestation en 2018 à Abuja de Julius Ayuk Tabe, autoproclamé président de l’Ambazonie, et de plusieurs de ses lieutenants, puis leur extradition vers le Cameroun, la coopération sécuritaire s’est renforcée. Elle reste toutefois tributaire de l’instabilité propre au sud-est nigérian, où les forces fédérales sont elles-mêmes mobilisées contre les tenants du Biafra et diverses milices locales.

Sur le plan économique, la crise ampute la croissance camerounaise d’une part significative de son potentiel. Les régions anglophones concentrent une partie des cultures d’exportation, notamment le cacao, l’huile de palme et le caoutchouc, dont les circuits ont été profondément désorganisés. La Cameroon Development Corporation, deuxième employeur du pays après l’État, fonctionne depuis plusieurs années en régime dégradé, avec des milliers d’emplois perdus et des plantations à l’abandon. À Buea comme à Bamenda, le tissu commercial subit les stigmates d’une économie de guerre larvée.

La saisie d’Ekok s’inscrit donc dans une séquence plus large où se mêlent pression militaire, diplomatie régionale et gestion du récit politique à l’approche d’échéances électorales sensibles. Elle illustre à la fois la détermination des services camerounais et la résilience d’un mouvement séparatiste que huit années de contre-insurrection n’ont pas réduit au silence. Selon Journalducameroun.com.

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