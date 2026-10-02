Airtel Money entre à la Bourse de Londres à 7 milliards de dollars

Airtel Money, filiale de services financiers mobiles du groupe panafricain Airtel Africa, s’apprête à faire son entrée à la Bourse de Londres sur la base d’une valorisation évaluée à 7 milliards de dollars. L’opération, scrutée par les investisseurs internationaux attentifs au potentiel du mobile money africain, marque une étape structurante dans la stratégie de monétisation des actifs financiers du conglomérat indien Bharti Airtel sur le continent.

Une introduction en Bourse qui consacre le mobile money africain

La cotation vise la place londonienne, choix cohérent avec l’implantation déjà existante de la maison mère Airtel Africa au London Stock Exchange depuis 2019. En optant pour une offre publique distincte, le groupe entend isoler la valeur de sa pépite fintech du reste de ses activités télécoms, souvent moins rentables et plus capitalistiques. La valorisation visée de 7 milliards de dollars positionne Airtel Money parmi les plus importantes introductions africaines de la décennie, aux côtés d’opérations comme celle de MTN et de ses propres filiales de paiement.

L’opérateur revendique une présence dans quatorze marchés africains, principalement en Afrique de l’Est, en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest francophone. Le Nigeria, premier marché du groupe par le chiffre d’affaires, fait exception puisque la licence de paiement y est opérée sous une entité distincte. La base d’utilisateurs actifs d’Airtel Money dépasse les quarante millions d’abonnés, un socle qui alimente une croissance à deux chiffres des revenus trimestriels depuis plusieurs exercices.

Un signal fort pour les fintechs du continent

L’opération intervient dans un contexte où les géants des paiements mobiles africains cherchent à cristalliser leur valeur boursière, longtemps masquée au sein de conglomérats télécoms. MTN Group avait ouvert la voie en 2023 en négociant l’entrée de Mastercard au capital de sa filiale MoMo, sur une valorisation estimée à près de 5,2 milliards de dollars. Avec 7 milliards de dollars affichés, Airtel Money fixe une barre supérieure et envoie un signal clair aux investisseurs : les plateformes de paiement du continent peuvent prétendre à des multiples comparables à ceux des fintechs asiatiques ou latino-américaines.

Cette prime de valorisation s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs. Le taux de bancarisation reste faible dans la plupart des marchés concernés, souvent inférieur à 30 % de la population adulte, tandis que la pénétration mobile dépasse les 80 %. Le mobile money comble ce vide structurel. Par ailleurs, les commissions prélevées sur les transferts, les paiements marchands et les services de crédit court terme offrent des marges opérationnelles supérieures à celles de la téléphonie classique.

Enjeux réglementaires et souveraineté financière

L’introduction londonienne soulève aussi la question de la souveraineté financière africaine. Plusieurs régulateurs du continent, à commencer par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), ont renforcé ces dernières années l’encadrement des émetteurs de monnaie électronique. Les exigences portent sur la gouvernance locale, la ségrégation des fonds de contrepartie et la traçabilité des flux transfrontaliers. Une cotation à Londres n’affranchit pas Airtel Money de ces obligations, mais elle expose la filiale aux standards de transparence et de reporting du marché britannique.

Pour les gouvernements africains concernés, la double exigence devient délicate à articuler. D’un côté, l’arrivée massive de capitaux étrangers soutient le déploiement d’infrastructures de paiement vitales pour l’inclusion financière. De l’autre, la captation de la valeur ajoutée par des véhicules cotés à l’étranger alimente le débat sur la nécessité de constituer des places boursières régionales suffisamment profondes pour accueillir de telles opérations. La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan et la Johannesburg Stock Exchange restent les deux pôles où ce scénario alternatif aurait pu être envisagé.

Reste à observer la fourchette de prix définitive, les conditions de l’allocation entre investisseurs institutionnels et particuliers, et le niveau de flottant retenu par Bharti Airtel. Ces paramètres détermineront la liquidité du titre et sa capacité à devenir une référence pour la valorisation du secteur. Selon Financial Afrik, l’offre vise une valorisation de 7 milliards de dollars sur la place londonienne.

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