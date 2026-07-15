Dette du parapublic sénégalais : cinq entités portent 81 % du total

La cartographie de la dette directe du secteur parapublic sénégalais, publiée dans le cadre de l’audit des finances publiques, met en lumière une concentration inhabituelle du risque. Hors dette rétrocédée par l’État, cinq entités portent à elles seules 81 % du passif recensé. La Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) figure au premier rang, avec environ 660 milliards de FCFA, soit plus du tiers de l’encours identifié. Cette photographie précise redonne au débat sur la soutenabilité budgétaire une matière chiffrée que les autorités entendent désormais assumer.

Petrosen, pivot du passif parapublic sénégalais

La place de Petrosen dans l’endettement du parapublic sénégalais tient à son rôle stratégique dans les projets pétroliers et gaziers du pays. La compagnie nationale a mobilisé des ressources considérables pour financer sa participation aux projets Sangomar, opéré par Woodside, et Grand Tortue Ahmeyim, développé avec BP et Kosmos Energy à la frontière mauritanienne. Ces engagements, contractés en amont des premières recettes d’hydrocarbures, expliquent l’ampleur d’un encours désormais supérieur à 660 milliards de FCFA. La montée en puissance de la production, effective depuis 2024 pour Sangomar, doit théoriquement permettre au groupe de générer les flux nécessaires au service de sa dette.

Reste que le calendrier des remboursements et la volatilité des cours pétroliers constituent des variables sensibles. Une contraction prolongée des prix affecterait mécaniquement la capacité de la société à honorer ses engagements sans sollicitation directe du Trésor. Le poids relatif de Petrosen dans le passif parapublic en fait, de fait, un indicateur avancé de la santé financière consolidée de l’État sénégalais.

Une concentration qui interpelle la gouvernance financière

Au-delà du seul cas de la compagnie pétrolière, la statistique globale mérite l’attention. Que cinq entités seulement portent plus de quatre cinquièmes de la dette directe du parapublic traduit une architecture financière peu diversifiée, où quelques opérateurs stratégiques concentrent l’essentiel des risques. Cette configuration n’est pas propre au Sénégal, mais elle prend un relief particulier dans un contexte où le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a fait de la transparence budgétaire un axe politique majeur depuis 2024.

La distinction opérée entre dette directe et dette rétrocédée est ici capitale. La première engage juridiquement les entités elles-mêmes, tandis que la seconde correspond à des emprunts contractés par l’État puis reprêtés à ses démembrements. En isolant la dette directe, l’exercice permet d’évaluer la capacité intrinsèque des sociétés parapubliques à porter leur passif, sans confusion avec les engagements souverains. C’est cette lecture affinée qui donne à l’analyse toute sa portée pour les bailleurs, les agences de notation et les investisseurs suivant l’eurobond sénégalais.

Un signal envoyé aux partenaires financiers

La publication de ce recensement s’inscrit dans un dialogue tendu avec le Fonds monétaire international (FMI), suspendu depuis la révélation, à l’automne 2024, d’un endettement public sous-évalué par l’ancienne administration. La Cour des comptes avait alors chiffré des dissimulations significatives, portant la dette publique effective à un niveau nettement supérieur aux ratios officiellement communiqués. Depuis, Dakar multiplie les gestes de clarification pour tenter de rouvrir une ligne de financement avec le FMI et rassurer les marchés.

Documenter précisément le passif du secteur parapublic répond à cette exigence. Concrètement, les quatre autres entités identifiées aux côtés de Petrosen dans le top 5 recouvrent probablement des acteurs des secteurs de l’énergie, des transports et des infrastructures, historiquement les plus capitalistiques. Leur exposition combinée pèse sur la trajectoire d’endettement consolidée que le Trésor devra présenter à ses créanciers dans les prochains arbitrages.

Par ailleurs, la question des garanties souveraines implicites accordées à ces entités demeure. Sur le papier, la dette directe n’engage pas l’État. En pratique, le défaut d’un opérateur stratégique comme Petrosen serait difficilement dissociable de la signature souveraine sénégalaise. Cette porosité entre risque parapublic et risque budgétaire justifie l’attention particulière que Dakar porte désormais à la cartographie précise de ses engagements. Selon Dakaractu, l’inventaire mis en circulation vise justement à rétablir la lisibilité financière du périmètre public élargi.

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