Ahmed Cissé rachète 21,09 % de la BICICI cédés par la BNI

Le tour de table de la BICICI connaît une nouvelle recomposition. Ahmed Cissé, déjà actionnaire de référence de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire, met la main sur les 21,09 % du capital jusqu’ici logés dans le portefeuille de la Banque nationale d’investissement (BNI), bras financier de l’État ivoirien. L’opération, révélée à Abidjan, consolide l’emprise de l’entrepreneur sur l’un des plus anciens établissements de crédit du pays, jadis filiale du groupe français BNP Paribas.

Un rachat qui redessine l’actionnariat de la BICICI

La cession des 21,09 % détenus par la BNI marque une inflexion notable. En reprenant ce bloc, Ahmed Cissé se hisse à un niveau de contrôle qui lui offre une latitude stratégique élargie sur les orientations de la banque. La transaction fait suite au retrait progressif de BNP Paribas du capital, opéré dans le cadre d’une politique plus large de rationalisation du groupe français sur le continent africain. Depuis ce désengagement, la BICICI cherche un nouvel équilibre entre actionnariat privé national et présence publique.

La sortie de la BNI n’est pas anecdotique. L’établissement public, longtemps considéré comme un stabilisateur du secteur bancaire ivoirien, se recentre sur ses missions de financement du développement. Sa participation résiduelle dans la BICICI, héritée des recompositions successives du capital, était devenue périphérique au regard de ses priorités. La cession libère des ressources qui pourront être redéployées sur des segments jugés plus stratégiques par l’État.

Ahmed Cissé, figure montante de la finance ivoirienne

Homme d’affaires discret mais influent, Ahmed Cissé a bâti sa position en s’appuyant sur une lecture patiente du secteur financier ouest-africain. Sa montée au capital de la BICICI s’inscrit dans une trajectoire d’acquisition d’actifs bancaires solidement enracinés, à contre-courant du mouvement de repli de certains groupes européens. L’opération renforce le poids des capitaux privés ivoiriens dans un secteur longtemps dominé par des intérêts étrangers, notamment français et marocains.

Pour la BICICI, le renforcement d’un actionnaire de référence national ouvre plusieurs perspectives. La banque, positionnée historiquement sur la clientèle des grandes entreprises et sur le corporate banking, doit composer avec une concurrence accrue de groupes panafricains agressifs sur le retail et le digital. Un actionnariat plus concentré facilite les arbitrages capitalistiques et la définition d’une trajectoire de moyen terme, qu’il s’agisse d’investissements technologiques, de développement de la banque de détail ou d’un éventuel repositionnement régional.

Souveraineté financière et recomposition du secteur bancaire

L’opération s’inscrit dans un mouvement de fond qui traverse la zone UEMOA. Les cessions successives d’actifs par les groupes européens ont ouvert un boulevard aux investisseurs africains, capables de mobiliser des capitaux et de sécuriser des positions dans des banques matures. La Côte d’Ivoire, première économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, concentre une part significative de ces opérations. Abidjan reste la principale place financière francophone au sud du Sahara, un statut que les autorités entendent consolider.

Reste que la concentration progressive du capital de la BICICI entre les mains d’un actionnaire privé unique posera, à terme, la question de la gouvernance et de la diversification du tour de table. Les régulateurs, à commencer par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Commission bancaire de l’UMOA, veillent traditionnellement à l’équilibre des participations dans les établissements systémiques. Le passage sous contrôle majoritaire d’un actionnaire national devra respecter les exigences prudentielles en vigueur, notamment en matière de fonds propres et de gouvernance.

Pour Ahmed Cissé, l’enjeu dépasse la simple opération patrimoniale. En prenant une position dominante dans la BICICI, il se dote d’un instrument financier de premier plan, capable d’accompagner le développement d’un tissu économique ivoirien en pleine mutation. Le pari est celui d’une souveraineté financière assumée, où les décisions stratégiques d’une banque de référence se prendront désormais à Abidjan plutôt qu’à Paris. Selon Financial Afrik, la transaction porte bien sur l’intégralité des 21,09 % précédemment détenus par la BNI.

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