Dette extérieure du Sénégal : la cartographie des créanciers dévoilée

La cartographie des créanciers extérieurs du Sénégal confirme la coexistence de trois grands blocs qui pèsent sur le passif souverain du pays. En tête, les bailleurs multilatéraux, au premier rang desquels la Banque mondiale, conservent une part structurante grâce à des financements concessionnels adossés à des programmes de développement de long terme. Viennent ensuite les investisseurs de marché, exposés via les Eurobonds émis par Dakar sur les places internationales. Le troisième pilier, bilatéral, est dominé par la Chine, dont les prêts irriguent l’infrastructure depuis plus d’une décennie.

Une dette adossée à trois piliers distincts

Le profil de la dette extérieure sénégalaise reflète une stratégie d’endettement diversifiée, engagée depuis le milieu des années 2010. Les concours de l’Association internationale de développement (IDA), guichet concessionnel de la Banque mondiale, restent adossés à des maturités longues et à des taux avantageux. Ils cohabitent avec les financements de la Banque africaine de développement et du Fonds monétaire international, qui complètent l’ossature multilatérale du portefeuille.

La montée en puissance des Eurobonds a néanmoins modifié la donne. En sollicitant régulièrement les marchés depuis 2011, Dakar a diversifié ses sources de liquidité tout en s’exposant davantage aux fluctuations des taux internationaux et aux exigences de notation. Cette dépendance aux investisseurs privés se traduit par des coûts de service plus élevés, mais offre en contrepartie une souplesse d’exécution que les guichets institutionnels ne procurent pas toujours.

La Chine, premier créancier bilatéral

Parmi les partenaires bilatéraux, Pékin occupe une place déterminante. Les prêts consentis par la Banque d’import-export de Chine (Exim Bank) et par la Banque de développement de Chine ont financé plusieurs chantiers structurants, du transport urbain à l’aménagement portuaire, en passant par certains projets énergétiques. La France, à travers l’Agence française de développement, demeure présente, tout comme d’autres partenaires européens et arabes qui interviennent sur des segments ciblés.

Cette configuration place le Sénégal dans la moyenne des économies ouest-africaines, où la dette chinoise a progressé sans devenir exclusive. Elle expose toutefois Dakar aux paramètres de renégociation propres à Pékin, qui privilégie les traitements au cas par cas plutôt que les cadres multilatéraux du Club de Paris. La coordination avec le G20 dans le cadre du Common Framework reste, sur ce point, un exercice délicat pour les autorités sénégalaises.

Un enjeu de soutenabilité pour la nouvelle gouvernance

La composition du stock de dette est scrutée avec attention depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, en avril 2024. L’audit des finances publiques diligenté par le nouveau gouvernement a mis en lumière des écarts significatifs entre les chiffres officiels précédemment communiqués et la réalité comptable, alimentant les interrogations des marchés sur le calibrage exact des ratios d’endettement. Les rendements exigés sur les Eurobonds sénégalais se sont tendus dans le sillage de ces révélations.

Pour les autorités de Dakar, l’équation consiste à préserver la crédibilité auprès des créanciers tout en desserrant la contrainte budgétaire. Le dialogue avec le Fonds monétaire international, suspendu à la clarification des données, conditionne l’accès à un nouveau programme et, par ricochet, l’appétit des investisseurs privés. La renégociation éventuelle de certaines lignes bilatérales avec la Chine fait également partie des scénarios évoqués par les analystes.

Vers une recomposition du profil d’endettement

À court terme, la trajectoire d’endettement dépendra de la capacité de Dakar à mobiliser des ressources concessionnelles supplémentaires pour lisser le poids des échéances commerciales. Le démarrage effectif de la production d’hydrocarbures sur les champs de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim doit théoriquement dégager des recettes fiscales additionnelles, susceptibles d’alléger le recours aux marchés. Encore faudra-t-il que la fiscalité pétrolière et gazière soit sécurisée dans son exécution.

Reste que la cartographie actuelle des créanciers du Sénégal illustre les arbitrages classiques des économies frontière : entre coût, maturité et conditionnalités, chaque source de financement impose ses propres contraintes de politique publique. La manière dont Dakar rééquilibrera ce portefeuille dans les prochains exercices budgétaires constituera un signal fort adressé tant aux bailleurs qu’aux investisseurs. Selon Dakaractu.

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