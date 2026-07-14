La CDEC affirme avoir centralisé 260 millions USD en trois ans

La Caisse des dépôts et consignations du Cameroun (CDEC) affirme avoir centralisé environ 260 millions de dollars de ressources publiques et parapubliques depuis le lancement effectif de ses opérations. L’annonce, portée par la direction générale de l’établissement, entend documenter la trajectoire d’un instrument financier encore jeune, créé pour sécuriser les fonds à statut particulier et financer à terme des projets structurants. Elle intervient à un moment où plusieurs États d’Afrique centrale scrutent les modèles de caisses des dépôts déployés au Maroc, en Tunisie ou au Sénégal pour bâtir leurs propres véhicules de mobilisation d’épargne captive.

Un dépositaire public au cœur de la stratégie financière camerounaise

Créée pour recevoir les consignations judiciaires, les cautionnements administratifs, les dépôts des professions réglementées et une partie des fonds des organismes publics, la CDEC s’inscrit dans la lignée des institutions financières publiques à mission. Son architecture repose sur un principe simple : agréger des ressources dormantes ou volatiles pour les transformer en financements longs au service de l’économie nationale. Le montant revendiqué, converti au taux courant, avoisine 155 milliards de francs CFA, une enveloppe modeste au regard des besoins d’investissement du pays mais significative pour une structure encore en phase d’installation.

La direction de l’établissement met en avant la diversification progressive de ses guichets de collecte. Les notaires, huissiers, greffes, administrations fiscales et douanières figurent parmi les pourvoyeurs identifiés. Cette montée en régime s’accompagne d’un travail réglementaire visant à sécuriser les circuits de rapatriement des fonds, longtemps éparpillés entre banques commerciales et comptes publics dérogatoires. Reste que la traçabilité de ces flux demeure un chantier sensible, tant les résistances institutionnelles y sont documentées.

Un modèle inspiré du Maroc et du Sénégal

Le référentiel camerounais s’inspire ouvertement de la Caisse de dépôt et de gestion marocaine (CDG), acteur financier de premier plan à Rabat, et de la Caisse des dépôts et consignations sénégalaise, opérationnelle depuis 2006. Dans ces deux pays, l’institution est devenue un investisseur de long terme dans l’immobilier, les infrastructures et le capital-développement. Yaoundé ambitionne une trajectoire comparable, mais les volumes actuels restent éloignés des seuils critiques permettant une politique d’emploi diversifiée. À titre de comparaison, la CDG marocaine gère un bilan de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

La question de l’emploi des fonds est précisément celle qui cristallise les attentes. Placements de trésorerie sur le marché monétaire de la Cemac, participation à des émissions souveraines, cofinancement de projets d’infrastructures ou intervention dans le logement social : le spectre est vaste, mais chaque option engage des arbitrages prudentiels. La CDEC devra composer avec un environnement financier régional étroit, où la profondeur du marché obligataire de la Beac limite les possibilités de diversification.

Gouvernance et transparence, les défis à venir

Au-delà du chiffre revendiqué, la crédibilité de l’institution se jouera sur sa gouvernance. La publication régulière de rapports d’activité, la certification des comptes par des auditeurs indépendants et la lisibilité des critères d’emploi des ressources constituent les marqueurs attendus par les partenaires techniques et financiers. Plusieurs bailleurs multilatéraux ont indiqué suivre de près la consolidation du dispositif, qui pourrait devenir un canal de cofinancement pour des projets soutenus par la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale.

La CDEC évolue par ailleurs dans un écosystème bancaire camerounais concentré, où quelques établissements captent l’essentiel des dépôts. Sa montée en puissance suscite des interrogations sur les conditions de coexistence avec le secteur bancaire commercial, notamment sur les fonds jusque-là logés hors du circuit du Trésor. Le dialogue avec la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) sera déterminant pour clarifier le périmètre prudentiel applicable à cet acteur hybride.

À trois ans d’exercice, l’institution camerounaise franchit une étape symbolique mais engage désormais la démonstration la plus délicate : celle de sa capacité à transformer la collecte en investissements productifs mesurables. Selon Financial Afrik, la trajectoire de croissance des dépôts confirme l’ancrage progressif du dispositif dans le paysage financier national.

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