Gabon : 700 millions de FCFA de primes fantômes secouent l’Éducation

L’affaire des primes fantômes au ministère gabonais de l’Éducation nationale prend une ampleur politique inédite. Le procureur de la République a indiqué, samedi 6 juin 2026, que les investigations se poursuivaient sur un présumé détournement de plus de 700 millions de FCFA, lié au versement de primes de vacation au sein de l’administration centrale. Les agents interpellés dans le cadre de cette procédure ont mis en cause leur hiérarchie directe, jusqu’au sommet du département ministériel. Le dossier illustre les difficultés du Gabon à assainir la gestion de ses finances publiques, près de deux ans après la transition politique amorcée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Un dispositif de primes de vacation détourné de sa finalité

Les primes de vacation constituent une rémunération complémentaire destinée aux personnels effectuant des tâches ponctuelles hors de leurs fonctions habituelles, notamment lors des examens nationaux et des sessions de correction. Selon les éléments rendus publics par le parquet, une partie significative de ces enveloppes aurait été attribuée à des bénéficiaires inexistants ou n’ayant fourni aucune prestation effective. Le montant agrégé du préjudice, évalué à plus de 700 millions de FCFA, traduit l’ancrage du procédé sur plusieurs exercices budgétaires.

Les premières auditions ont permis d’identifier un réseau d’agents administratifs chargés de la liquidation et du paiement des indemnités. Plusieurs d’entre eux ont reconnu avoir exécuté des ordres venus de leur hiérarchie. La chaîne de responsabilités remonte progressivement vers les services du cabinet, où la décision d’engagement des dépenses est validée. Ce mode opératoire, classique dans les schémas de détournement de la commande publique en Afrique centrale, repose sur la difficulté de croiser, en temps réel, les listes de bénéficiaires avec les états de service réels.

La ministre d’État citée par les mis en cause

Le tournant de l’enquête réside dans les déclarations recueillies auprès des agents interpellés. Plusieurs d’entre eux pointent directement la ministre d’État en charge de l’Éducation nationale, désignée comme bénéficiaire ou commanditaire d’une partie des opérations contestées. Le parquet n’a pas confirmé à ce stade l’ouverture d’une procédure formelle à son encontre, mais la simple évocation de son nom dans le dossier modifie la trajectoire judiciaire de l’affaire. Toute mise en cause d’un membre du gouvernement implique en effet des arbitrages institutionnels sensibles, dans un contexte où la présidence martèle son engagement en faveur de la lutte contre la corruption.

Le pouvoir issu de la transition avait fait de la moralisation de la dépense publique un argument central de sa légitimité. Plusieurs hauts responsables de l’ancien régime ont été incarcérés depuis août 2023, sous des chefs de prévention voisins. La mise en cause d’une figure du gouvernement en exercice, si elle se confirmait, constituerait un test pour la cohérence du discours officiel et pour l’indépendance affichée de la justice gabonaise.

Un signal envoyé aux bailleurs et aux investisseurs

Au-delà du cas individuel, ce dossier rappelle la vulnérabilité du système éducatif gabonais aux fuites budgétaires. L’Éducation nationale concentre l’un des budgets les plus importants de l’État, et ses circuits de paiement multiplient les points d’entrée pour des opérations irrégulières. Les bailleurs internationaux, à commencer par la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD), conditionnent une partie de leurs concours à des progrès vérifiables en matière de gouvernance financière. Le Fonds monétaire international (FMI), avec lequel Libreville négocie un nouveau cadre de programme, examine également la qualité des dispositifs de contrôle interne dans les ministères dépensiers.

Le ministère de l’Économie et des Finances a engagé, depuis 2024, une révision des procédures de paie indemnitaire, avec la généralisation progressive du paiement bancarisé et l’introduction d’un identifiant unique pour les bénéficiaires de primes. Les premiers résultats de ces réformes restent partiels, comme le démontre l’ampleur du préjudice évoqué dans l’actuelle procédure. La poursuite de l’enquête, et son éventuelle remontée vers le sommet de l’exécutif, dira si le Gabon est prêt à franchir un cap dans le traitement judiciaire des dossiers sensibles. Selon Gabon Review, le procureur a confirmé que les investigations se poursuivaient sans exclusion d’aucune piste.

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