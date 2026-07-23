Washington relance les pourparlers de normalisation entre Damas et Israël

Washington redouble d’efforts pour remettre sur les rails les pourparlers de normalisation entre Damas et Tel-Aviv, en cautionnant ouvertement les procédures judiciaires ouvertes dans la province syrienne de Soueïda. Selon la lecture faite par le quotidien libanais Al Akhbar, la diplomatie américaine considère ces procès comme un signal politique susceptible d’apaiser les réticences israéliennes à l’égard des nouvelles autorités syriennes. Le dossier, longtemps figé, connaît une accélération notable depuis la reconfiguration du pouvoir à Damas.

Une médiation américaine assumée sur le dossier syro-israélien

Les émissaires américains multiplient les navettes entre les capitales concernées pour bâtir un cadre acceptable par les deux parties. La Maison-Blanche mise sur une séquence qui articulerait garanties sécuritaires, gestes politiques et ouverture économique, dans la lignée de la doctrine ayant présidé aux accords d’Abraham. La différence tient à la profondeur du contentieux entre Damas et Tel-Aviv, marqué par l’occupation du Golan et une frontière restée l’une des plus militarisées du Proche-Orient.

Dans ce dispositif, la question druze de Soueïda occupe une place stratégique. Les violences intercommunautaires survenues dans la province, et les procès qui en découlent, cristallisent les inquiétudes israéliennes sur le sort des minorités en Syrie post-Assad. En apportant sa caution à ces procédures, Washington entend démontrer que les nouvelles autorités syriennes sont capables d’exercer un contrôle judiciaire et sécuritaire, argument central pour rassurer un cabinet israélien traversé de courants hostiles à toute concession territoriale.

Soueïda, laboratoire politique et instrument diplomatique

La province à majorité druze fait figure de test pour la crédibilité du nouveau pouvoir en place à Damas. Les affrontements qui s’y sont déroulés ont fait de nombreuses victimes et ont provoqué un déplacement massif de civils, suscitant une mobilisation immédiate d’Israël, qui revendique une responsabilité protectrice envers la communauté druze. Tel-Aviv a d’ailleurs conduit plusieurs frappes sur des positions syriennes, se posant en garant de la sécurité de cette minorité.

La judiciarisation des exactions présente donc un double intérêt pour Washington. Elle offre aux autorités syriennes un vecteur de légitimation domestique et internationale. Elle fournit dans le même temps aux négociateurs américains un argument tangible pour convaincre le gouvernement de Benyamin Netanyahou d’entrer dans une dynamique de désescalade. Reste que la teneur exacte des procès, l’identité des accusés et le degré d’indépendance des juridictions saisies conditionneront la portée réelle de cette caution.

Un remodelage régional aux implications multiples

La séquence en cours dépasse le seul face-à-face syro-israélien. Elle s’inscrit dans une recomposition qui associe la Turquie, les monarchies du Golfe et plusieurs capitales européennes, chacune positionnant ses intérêts sur la reconstruction syrienne et la sécurisation des frontières. Pour Ankara, tout accord entre Damas et Tel-Aviv doit préserver ses marges de manœuvre au nord du pays. Pour Riyad et Abou Dhabi, la normalisation offrirait un cadre pour réinvestir économiquement une Syrie exsangue après plus d’une décennie de guerre.

Le calendrier américain n’est pas neutre. L’administration en place cherche à engranger un succès diplomatique visible au Levant, dans un contexte où le dossier de Gaza continue de peser sur la crédibilité régionale de Washington. Un accord, même partiel, sur le tracé sécuritaire du Golan et sur des mesures de confiance mutuelles constituerait une avancée substantielle. Il permettrait aussi de repositionner la Syrie hors de l’axe iranien, objectif structurant de la stratégie américaine dans la région depuis plusieurs administrations.

Pour Damas, l’équation demeure délicate. Toute concession sur le Golan heurterait frontalement l’opinion nationale et arabe. Les autorités syriennes cherchent donc un séquençage qui privilégierait, dans un premier temps, un accord sécuritaire technique plutôt qu’une reconnaissance politique pleine et entière. La caution américaine aux procès de Soueïda apparaît, dans ce jeu, comme une monnaie d’échange dont la valeur se mesurera aux prochaines étapes. Selon Al Akhbar, la pression exercée par Washington laisse peu de place à un statu quo prolongé.

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