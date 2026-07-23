Ebola : Africa CDC exige la fin des restrictions américaines sur l’Ouganda

Le bras de fer diplomatico-sanitaire monte d’un cran entre l’Union africaine et l’administration américaine. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), agence sanitaire rattachée à l’UA, exhorte les États-Unis à lever sans délai les restrictions de voyage frappant l’Ouganda, décidées à la suite d’une nouvelle flambée du virus Ebola. L’organisation basée à Addis-Abeba estime que ces mesures ne reposent sur aucune justification épidémiologique solide et pénalisent injustement un pays qui a démontré, à plusieurs reprises, sa capacité à contenir des foyers hémorragiques.

Une riposte ougandaise jugée efficace par Africa CDC

Depuis la déclaration officielle de l’épidémie par les autorités ougandaises, Kampala a activé son dispositif national de gestion des urgences sanitaires, éprouvé lors des précédentes vagues d’Ebola et de Marburg. Africa CDC souligne la rapidité du traçage des contacts, la mise en quarantaine des cas suspects et la mobilisation des équipes médicales dans les districts concernés. Selon l’agence, cette réactivité rend disproportionnée toute mesure d’isolement du pays sur la scène internationale.

Le directeur général de l’institution continentale plaide pour une approche fondée sur la coopération scientifique plutôt que sur la fermeture des frontières. Les restrictions unilatérales, argumente-t-il, découragent les États africains de signaler précocement les épidémies, par crainte de représailles économiques et diplomatiques. Un précédent que l’Afrique australe avait dénoncé lors de l’apparition du variant Omicron du Covid-19, fin 2021, quand plusieurs capitales occidentales avaient suspendu leurs liaisons aériennes avec la région.

Washington campe sur une ligne prudente

Les États-Unis, de leur côté, invoquent la protection de leur territoire et l’application du principe de précaution. Les voyageurs en provenance d’Ouganda font l’objet de contrôles renforcés dans les aéroports américains, et certaines catégories de déplacements non essentiels sont temporairement suspendues. Cette posture s’inscrit dans une doctrine sanitaire durcie depuis la pandémie de Covid-19, marquée par une méfiance accrue à l’égard des zoonoses tropicales.

Africa CDC conteste toutefois la pertinence de cet argumentaire. L’agence rappelle que le virus Ebola ne se transmet que par contact direct avec les fluides corporels d’une personne symptomatique, ce qui limite drastiquement le risque de propagation par voyage aérien. Les protocoles de dépistage à l’embarquement, déjà en vigueur à l’aéroport international d’Entebbe, seraient suffisants pour prévenir toute exportation involontaire du virus.

Une bataille de souveraineté sanitaire en toile de fond

Au-delà du différend technique, la controverse illustre l’ambition croissante de l’Union africaine de peser sur la gouvernance sanitaire mondiale. Depuis sa transformation en agence autonome en 2023, Africa CDC revendique un rôle de coordination régionale et de porte-voix diplomatique face aux partenaires du Nord. La démarche s’inscrit dans le prolongement du plaidoyer africain pour une réforme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et un accès équitable aux contre-mesures médicales.

Pour Kampala, l’enjeu est aussi économique. Le tourisme, notamment lié aux parcs nationaux et à l’observation des gorilles de montagne, constitue une source significative de devises. Les restrictions américaines, si elles se prolongent, pourraient déclencher un effet d’imitation chez d’autres puissances occidentales et fragiliser une reprise déjà contrariée par les tensions régionales dans les Grands Lacs. Le gouvernement ougandais a par ailleurs multiplié les communiqués rassurants à destination des chancelleries et des compagnies aériennes.

Reste la question du calendrier. Africa CDC réclame une révision rapide de la position américaine, à mesure que la courbe épidémique s’infléchit sur le terrain. À défaut, le sujet pourrait s’inviter dans l’agenda diplomatique du prochain sommet États-Unis–Afrique, où la question de la confiance sanitaire mutuelle promet d’occuper une place centrale. Selon PressAfrik, l’agence sanitaire de l’Union africaine maintient la pression sur Washington pour obtenir la levée des restrictions imposées à l’Ouganda.

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