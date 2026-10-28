HSBC se désengage d’Afrique du Sud et accélère un repli bancaire global

La sortie annoncée de HSBC d’Afrique du Sud marque une étape symbolique dans la recomposition du paysage bancaire continental. Première économie industrielle d’Afrique australe, dotée d’un marché financier parmi les plus profonds du continent avec la Bourse de Johannesburg (JSE), le pays reste pourtant un terrain difficile pour les banques globales dont le modèle repose sur des volumes transfrontaliers et une rentabilité ajustée au risque. Le groupe britannique rejoint ainsi une liste d’établissements qui ont choisi, ces dernières années, de concentrer leur présence sur quelques hubs plutôt que de maintenir des filiales dispersées.

Un retrait qui s’inscrit dans une séquence de désengagements

Le cas HSBC n’est pas isolé. Depuis le milieu de la décennie 2010, les banques internationales ont engagé un mouvement de rationalisation africain d’une rare ampleur. Barclays s’était désengagée de son ancienne filiale Absa en Afrique du Sud et dans une dizaine d’autres marchés africains à partir de 2016, cédant progressivement sa participation. Standard Chartered a annoncé en 2022 son retrait de sept pays africains, dont l’Angola, le Cameroun, la Gambie, la Sierra Leone et le Zimbabwe. Société Générale, de son côté, a cédé en 2023 et 2024 ses filiales du Congo, de la Guinée équatoriale, de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso ou encore du Mozambique au groupe Vista et à Coris Bank.

Le mouvement touche aussi les acteurs anglo-saxons. JPMorgan a confirmé début 2024 son intention d’installer une représentation à Lagos, mais sans ambition de banque de détail, se recentrant sur le conseil aux grands émetteurs souverains et corporate. À l’inverse, Standard Bank a réorganisé ses positions en Afrique centrale, cédant certaines activités à Kinshasa pour recentrer son dispositif régional. La décision de HSBC s’inscrit dans cette logique de tri sélectif : les groupes conservent une présence là où leurs flux de banque d’investissement et de trésorerie justifient le coût de conformité, et se retirent partout ailleurs.

Pretoria, un marché saturé et sous forte pression réglementaire

Le marché bancaire sud-africain est l’un des plus concentrés du continent. Quatre acteurs domestiques, Standard Bank, FirstRand, Absa et Nedbank, se partagent historiquement l’essentiel des encours, auxquels s’ajoute Capitec, montée en puissance sur le segment du retail de masse. Dans ce paysage, l’espace laissé aux banques étrangères s’est progressivement réduit à la clientèle corporate internationale et au financement de projets. La South African Reserve Bank (SARB) impose par ailleurs des exigences prudentielles alignées sur Bâle III et une surveillance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment, à la suite de l’inscription de l’Afrique du Sud sur la liste grise du GAFI en février 2023, dont le pays n’est sorti qu’en octobre 2025.

Pour une banque globale, le coût de la conformité, combiné à des marges comprimées et à la volatilité du rand, pèse lourdement sur la rentabilité des capitaux investis. HSBC avait déjà réduit depuis plusieurs années son empreinte dans les pays émergents jugés non prioritaires, cédant ses activités de détail en France, au Canada, en Argentine ou en Grèce, pour se recentrer sur l’Asie et le corridor Chine-Golfe-Royaume-Uni. L’Afrique du Sud, où la banque opérait essentiellement en banque de financement et de marché, s’inscrivait difficilement dans cette doctrine.

Une recomposition qui profite aux champions régionaux

Le vide laissé par les banques internationales est méthodiquement occupé par les groupes panafricains. Ecobank, Attijariwafa Bank, Bank of Africa, Coris, Vista Group ou encore United Bank for Africa ont multiplié les rachats de portefeuilles sur la dernière décennie. En Afrique australe, les banques sud-africaines elles-mêmes, Standard Bank en tête avec une présence dans une vingtaine de pays africains, consolident leur rôle de pivot régional. Les groupes du Golfe, à l’image de First Abu Dhabi Bank ou d’Emirates NBD, observent également ces repositionnements avec attention, dans la perspective de prises de position ciblées, notamment sur les corridors d’investissement entre les Émirats et l’Afrique.

Reste à connaître le calendrier précis du retrait de HSBC, le périmètre exact des activités concernées et le sort réservé à son portefeuille sud-africain. Le choix du repreneur, qu’il soit local ou régional, constituera un signal clair sur la direction que prend la bancarisation du continent : une africanisation accélérée des bilans, portée par des acteurs qui connaissent intimement le risque local et acceptent des rendements plus modestes que ceux exigés par les sièges londoniens ou new-yorkais.

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