Ebola en RDC : plus de 10 000 cas et 4 900 décès recensés

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo vient de franchir un palier qui change la perception du risque sanitaire en Afrique centrale. Le cumul des contaminations dépasse désormais 10 000, et le nombre de décès approche 4 900. Rapporté à ces deux chiffres, le taux de létalité apparent avoisine 49 %, un ordre de grandeur conforme aux grandes flambées historiques du virus sur le continent, et qui rappelle que la maladie à virus Ebola reste l’une des plus meurtrières connues de la médecine moderne.

Un bilan qui rebat les cartes de la riposte en RDC

La RDC n’en est pas à sa première confrontation avec le virus. Le pays a connu, depuis la découverte d’Ebola près de la rivière Ebola en 1976, plus d’une dizaine d’épisodes épidémiques, de gravité très inégale. Celui de 2018-2020, dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, avait déjà totalisé environ 3 470 cas et 2 280 décès, selon les bilans officiels de clôture, et constituait jusqu’ici la plus grave flambée jamais enregistrée dans le pays. Le franchissement actuel des 10 000 contaminations place donc la séquence en cours dans une catégorie supérieure, par son ampleur comme par la durée probable de la réponse.

Concrètement, un tel volume de cas suppose une pression considérable sur les centres de traitement, les équipes d’enquête épidémiologique et les chaînes logistiques de la vaccination en anneau. Cette stratégie, qui consiste à vacciner les contacts des malades et les contacts de contacts, s’appuie sur le vaccin rVSV-ZEBOV homologué depuis 2019 et déjà déployé à grande échelle lors des précédentes épidémies congolaises. Reste que son efficacité dépend d’un traçage rigoureux, difficile à maintenir dans des zones où l’insécurité limite l’accès des équipes humanitaires et où la défiance envers les intervenants extérieurs demeure vive.

Une épreuve pour la surveillance transfrontalière en Afrique centrale

L’autre lecture du bilan est régionale. La RDC partage ses frontières avec neuf pays, parmi lesquels le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Chacune de ces frontières constitue un couloir potentiel de propagation, en particulier dans les zones de forte circulation commerciale ou de déplacement de populations. L’Ouganda avait d’ailleurs enregistré, en 2019, plusieurs cas importés depuis la RDC, rapidement contenus grâce à une riposte conjointe appuyée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les pays d’Afrique centrale ont, depuis, renforcé leurs dispositifs. Le Cameroun a déployé des mécanismes de surveillance épidémiologique renforcés aux points d’entrée terrestres, aériens et fluviaux, en coordination avec l’OMS et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), créé en 2017 sous l’égide de l’Union africaine. La barre des 10 000 cas franchie côté congolais place désormais ces architectures de veille devant un test d’intensité inédit depuis la fin de la crise de 2018-2020.

Vaccination, financement et gouvernance sanitaire en question

La gestion d’une flambée de cette ampleur soulève aussi la question du financement. Les ripostes contre Ebola reposent largement sur des fonds d’urgence mobilisés par l’OMS, la Banque mondiale via son mécanisme de financement d’urgence pandémique, et des bailleurs bilatéraux. Lors de l’épidémie de 2018-2020 en RDC, le coût total de la riposte avait été estimé à plus de 700 millions de dollars, selon les chiffres rendus publics par les Nations unies. Une épidémie dépassant les 10 000 cas appelle, en toute logique, un effort budgétaire d’un ordre de grandeur comparable, voire supérieur.

La question du personnel soignant est tout aussi sensible. Les précédentes épidémies ont montré que les travailleurs de santé figurent parmi les premières victimes, avec des taux d’infection parfois supérieurs à 5 % du total des cas. Le maintien d’équipes formées, protégées et correctement rémunérées constitue un chantier structurant pour le ministère congolais de la Santé, dans un pays où la densité médicale reste inférieure à la moyenne subsaharienne.

Au-delà du cumul statistique, c’est donc la trajectoire de la riposte qui mérite attention. Vitesse de vaccination, qualité du traçage, coopération avec les voisins, continuité du financement : ces variables détermineront si la barre franchie restera un palier intermédiaire ou le marqueur durable d’une crise sanitaire majeure pour l’ensemble de l’Afrique centrale.

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