Huit pays africains quittent la liste grise du GAFI en un an

La sortie simultanée de la Côte d’Ivoire et de la République démocratique du Congo de la liste grise du GAFI, le 30 octobre 2026, clôt un cycle de douze mois durant lequel huit économies africaines ont quitté le dispositif de surveillance renforcée. Avant elles, le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigéria et l’Afrique du Sud avaient été retirés en octobre 2025, suivis de l’Algérie et de la Namibie en juin 2026. Pour un continent qui concentrait, à l’été 2025, près du tiers des juridictions sous surveillance, ce retrait groupé constitue un basculement statistique rarement observé.

Ce que la sortie du GAFI change concrètement pour les banques africaines

L’enjeu premier est financier. Une étude du Fonds monétaire international (FMI) publiée en 2021 avait chiffré l’impact d’une inscription sur la liste grise à une contraction des entrées de capitaux équivalant à près de 7,6 points de produit intérieur brut sur l’échantillon étudié. La mécanique est connue : les banques correspondantes européennes et américaines, soumises à leurs propres obligations de lutte contre le blanchiment, renchérissent leurs tarifs, voire se retirent de certaines relations, par pratique de réduction des risques. Pour une économie comme la Côte d’Ivoire, locomotive de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), chaque point de base gagné sur les lignes de confirmation de lettres de crédit se traduit par des millions de dollars d’économies pour les exportateurs de cacao, d’or ou d’anacarde.

Les plans d’action suivis par Abidjan ont porté sur trois chantiers identifiés par le GAFI : une supervision bancaire fondée sur les risques, la transparence des bénéficiaires effectifs des sociétés, et l’exploitation effective du renseignement financier par les autorités d’enquête. Kinshasa, de son côté, a renforcé son architecture nationale de prévention, ses capacités institutionnelles et ses mécanismes de supervision et de répression. Dans les deux cas, l’évaluation combine la conformité technique aux quarante recommandations du GAFI et une mesure de l’efficacité opérationnelle, distinction méthodologique souvent sous-estimée.

Les angles morts : crypto, hawala et circuits adossés au yuan

Reste que les flux illicites visés par le dispositif empruntent de moins en moins les circuits bancaires traditionnels. En Afrique subsaharienne, les volumes de transactions en cryptoactifs ont dépassé 125 milliards de dollars entre juillet 2022 et juin 2023 selon les estimations publiques des cabinets spécialisés, avec le Nigéria comme deuxième marché mondial en adoption. Le hawala, système de compensation informel d’origine moyen-orientale, reste central dans la Corne de l’Afrique et le Sahel pour les transferts de la diaspora. À l’est, les réseaux de paiement adossés au Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) chinois, lancé en 2015 et désormais utilisé par plusieurs banques sud-africaines, kényanes et égyptiennes, échappent largement à la logique de contrôle bâtie autour du dollar.

Les évolutions des standards du GAFI adoptées en février 2025, qui introduisent davantage de proportionnalité et autorisent des mesures simplifiées pour les situations à moindre risque, visent précisément à concentrer les efforts des régulateurs sur les segments les plus exposés. Mais ces ajustements supposent des cellules de renseignement financier dotées de capacités d’analyse transactionnelle que peu de juridictions africaines possèdent encore. Les trois organisations régionales de type GAFI qui structurent le continent — le GIABA pour l’Afrique de l’Ouest, le GABAC pour l’Afrique centrale et le Groupe anti-blanchiment pour l’Afrique orientale et australe — assurent le suivi, mais leurs moyens restent sans commune mesure avec la masse de données à traiter.

Souveraineté financière : la dépendance aux standards extérieurs persiste

La trajectoire des huit pays retirés illustre une tension stratégique. L’adhésion aux critères du GAFI est présentée comme un investissement dans la qualité institutionnelle ; elle est aussi un alignement sur des normes conçues à Paris, où siège le secrétariat du GAFI, et validées par les membres fondateurs du G7. Pour Julien Briot-Hadar, fondateur du cabinet BH Compliance Consulting et expert associé au Centre d’expertise de droit économique (CEDE) de l’ESSEC Business School, un retrait de liste grise n’est « ni un certificat général de bonne gouvernance ni une garantie contre la criminalité financière ». Le spécialiste insiste sur « l’efficacité des dispositifs effectivement mis en œuvre » et plaide pour que la conformité devienne « un investissement stratégique dans la qualité des institutions et la souveraineté économique ».

Concrètement, les administrations ivoirienne et congolaise devront démontrer, dans les cycles de suivi post-retrait, que les typologies locales de criminalité financière — surfacturation minière en RDC, contrebande de cacao et or en Côte d’Ivoire, corruption des marchés publics — sont traitées avec la même rigueur que les risques standardisés. Dans le cas contraire, la victoire réglementaire d’octobre 2026 risque de n’être qu’une parenthèse statistique.

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