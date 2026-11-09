ANC sous 31 % : l’Afrique du Sud face à un paysage politique éclaté

Le Congrès national africain (ANC) a franchi un seuil symbolique en tombant à 30,76 % aux élections municipales sud-africaines, selon les chiffres définitifs validés dimanche par la commission électorale (IEC). L’ancien parti de Nelson Mandela, qui dirige l’Afrique du Sud sans discontinuer depuis 1994, voit sa base locale se contracter plus vite encore que lors des législatives de 2024, où il avait déjà perdu la majorité absolue avec un score ramené autour de 40 %. L’Alliance démocratique (DA), désormais associée à l’exécutif national, se stabilise autour de 25 %, confirmant son statut de deuxième force politique sans parvenir à incarner une alternative majoritaire.

Un recul qui prolonge la bascule de 2024

La comparaison avec le précédent cycle municipal est sévère. En 2021, l’ANC avait recueilli 45,6 % des voix au niveau local, un résultat déjà considéré comme un avertissement sans précédent. En quatre ans, la formation dirigée par Cyril Ramaphosa aurait donc cédé près de quinze points dans les urnes communales, un rythme de décrochage que peu de partis historiques africains ont connu sans crise interne ouverte. Ce mouvement s’inscrit dans la continuité du scrutin général de mai 2024, lequel avait contraint l’ANC à bâtir une coalition inédite avec la DA, l’Inkatha Freedom Party (IFP) et plusieurs formations plus modestes.

Le paysage se fragmente d’autant plus que les partis protestataires conservent une forte capacité de nuisance. Le Mouvement uMkhonto we Sizwe (MK) de l’ancien président Jacob Zuma, apparu lors des législatives de 2024 avec près de 14 % des voix, et les Economic Freedom Fighters (EFF) de Julius Malema continuent de capter un électorat jeune et périurbain, particulièrement au KwaZulu-Natal et dans le Gauteng. À Johannesburg, Tshwane, eThekwini ou Ekurhuleni, aucune formation ne semble en mesure de gouverner seule, ce qui ouvre un cycle de marchandages prolongés au niveau des conseils municipaux.

Finances locales et prime de risque souverain

Cet éclatement politique n’est pas sans conséquence pour la signature de Pretoria. Les agences de notation, Moody’s, S&P et Fitch, maintiennent l’Afrique du Sud en catégorie spéculative depuis 2020, avec une dette publique qui dépasse désormais 75 % du produit intérieur brut selon le Trésor sud-africain. La qualité de la gestion municipale pèse directement sur cette équation : les grandes métropoles concentrent une part majeure des investissements d’infrastructure, des recettes fiscales locales et des contrats avec Eskom pour l’électricité. Une instabilité prolongée à Johannesburg ou à Tshwane, villes où les maires se succèdent au rythme des recompositions, renchérit mécaniquement la prime de risque exigée par les investisseurs obligataires.

Le secteur minier, qui représente encore près de 7 % du PIB et plus de la moitié des recettes d’exportation, observe ces résultats avec attention. La politique de Black Economic Empowerment, les droits miniers et les redevances relèvent de l’État central, mais les autorisations environnementales, l’eau et l’accès au foncier dépendent largement des collectivités. Les majors comme Anglo American, Sibanye-Stillwater ou Impala Platinum ont déjà fait part, lors des précédents cycles, de leur préoccupation face à la paralysie décisionnelle de certaines municipalités minières du North West et du Mpumalanga.

Vers une recomposition avant 2029

La séquence municipale sert aussi de répétition générale pour la présidentielle de 2029. Trois scénarios se dessinent. Le premier, celui d’une alliance consolidée entre ANC et DA au niveau local, officialiserait une forme de bipartisme de gouvernement, au prix d’une érosion supplémentaire de l’aile gauche de l’ANC. Le deuxième verrait l’ANC chercher des accords ponctuels avec le MK ou les EFF dans certaines villes, ce qui compliquerait sa cohabitation nationale avec la DA. Le troisième, enfin, consacrerait l’émergence de coalitions municipales dirigées par la DA ou par de petites formations locales comme Patriotic Alliance ou ActionSA, dans les métropoles du Cap, de Johannesburg ou de Tshwane.

Chacune de ces configurations pèse différemment sur les arbitrages économiques à venir : réforme du code minier, avenir du logisticien Transnet, feuille de route énergétique post-Eskom, ou encore adhésion sud-africaine aux instruments financiers des BRICS. Pour les partenaires régionaux de la Southern African Development Community (SADC) et les investisseurs du Golfe présents dans les infrastructures sud-africaines, la lisibilité politique devient le principal facteur d’ajustement des prochains mois.

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