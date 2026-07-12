Sénégal : la restructuration de la dette à la recherche d’un pilote

La question de la restructuration de la dette sénégalaise s’impose désormais comme le dossier économique le plus sensible de la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Après la révélation par la Cour des comptes d’un niveau d’endettement supérieur aux chiffres communiqués sous l’administration précédente, Dakar doit composer avec une équation financière plus étroite que prévu. La désignation d’un conseiller capable de piloter l’opération technique, juridique et diplomatique constitue l’étape préalable à toute négociation avec les créanciers.

Un endettement recalibré qui change la donne budgétaire

La réévaluation du stock de dette publique, conjuguée à un ratio dette sur produit intérieur brut nettement supérieur aux seuils communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a modifié le rapport de force avec les partenaires financiers. Le programme conclu antérieurement avec le Fonds monétaire international (FMI) est suspendu, en attente d’un nouvel accord adossé à des chiffres consolidés. Cette pause prive temporairement l’État d’un signal de confiance auprès des marchés et complique l’accès aux financements concessionnels.

Le service de la dette absorbe une part croissante des recettes fiscales, réduisant d’autant les marges de manœuvre pour financer l’agenda de transformation économique porté par le référentiel Sénégal 2050. La tension est double : honorer les échéances à court terme sur les eurobonds et les prêts bilatéraux, tout en préservant les investissements structurants dans l’énergie, les infrastructures et la souveraineté alimentaire. Sans restructuration ordonnée, le risque de crédit s’accentuerait, comme l’ont déjà signalé les principales agences de notation à travers plusieurs abaissements successifs.

Le choix stratégique du conseiller financier

La sélection d’une banque-conseil ou d’un cabinet spécialisé constitue le premier acte opérationnel de la restructuration. Les précédents africains offrent plusieurs modèles. Le Ghana s’est appuyé sur Lazard et Hogan Lovells pour orchestrer la refonte de sa dette extérieure en 2023 et 2024. La Zambie avait fait appel à Lazard également, tandis que le Tchad et l’Éthiopie ont mobilisé d’autres cabinets dans le cadre du Cadre commun du G20. Chacun de ces mandats a mêlé compétence financière, ingénierie juridique et diplomatie souveraine.

Pour Dakar, l’enjeu dépasse la seule technicité. Le conseiller retenu devra articuler un dialogue simultané avec les porteurs d’eurobonds, les créanciers bilatéraux, notamment la Chine et la France, ainsi que les créanciers multilatéraux. Il devra également composer avec les banques régionales, très exposées à la dette souveraine sénégalaise sur le marché des titres publics de l’UEMOA. La discrétion sur le processus de mise en concurrence traduit la sensibilité politique du dossier, dans un contexte où le Premier ministre Ousmane Sonko défend une ligne de fermeté vis-à-vis des créanciers historiques.

Un dialogue à reconstruire avec le FMI et les marchés

La reprise d’un programme avec le FMI reste la clé de voûte de tout scénario crédible. Sans facilité élargie de crédit ou instrument équivalent, la signature d’un accord de restructuration avec les créanciers privés serait fragilisée. Les investisseurs conditionnent traditionnellement leur participation à l’existence d’une trajectoire budgétaire validée par l’institution de Bretton Woods. La question du traitement comparable entre créanciers, principe cardinal du Club de Paris, s’invitera nécessairement dans les discussions.

Sur le marché secondaire, les eurobonds sénégalais se traitent depuis plusieurs mois avec des décotes significatives, traduisant l’anticipation d’un rééchelonnement ou d’une décote nominale. Cette configuration ouvre théoriquement la voie à des opérations de rachat opportunistes, mais elle suppose des liquidités disponibles que l’État ne peut mobiliser aisément. Le recours à des mécanismes innovants, tels que les échanges dette-nature ou dette-développement expérimentés au Gabon et au Cabo Verde, pourrait figurer parmi les pistes explorées par le futur conseiller.

Reste la dimension politique. Le duo Diomaye-Sonko a bâti sa légitimité sur la promesse d’une rupture souverainiste et d’une gestion assainie des finances publiques. Une restructuration bien conduite renforcerait ce récit ; un échec technique ou un accord jugé défavorable exposerait le pouvoir à une contestation nourrie. Les prochaines semaines diront si Dakar parvient à convertir la contrainte financière en levier de crédibilité. Selon Financial Afrik.

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