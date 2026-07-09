La Banque mondiale débloque 525 milliards FCFA pour la Côte d’Ivoire

La Banque mondiale vient de mobiliser une enveloppe d’environ 525 milliards de francs CFA au profit de la Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un programme destiné à accélérer le développement économique du pays et à structurer sa transition énergétique. L’annonce confirme la place centrale qu’occupe Abidjan dans la stratégie régionale de l’institution multilatérale, qui cherche à amplifier son soutien aux économies ouest-africaines les plus dynamiques. Ce concours financier intervient alors que le gouvernement ivoirien poursuit la mise en œuvre de son Plan national de développement, un cadre programmatique dont l’exécution requiert des ressources extérieures conséquentes.

Un soutien financier calibré pour les priorités ivoiriennes

L’enveloppe de 525 milliards de francs CFA se déploiera sur plusieurs axes convergents, avec une priorité affichée pour les secteurs productifs et les infrastructures habilitantes. La Côte d’Ivoire, première économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), affiche depuis plusieurs années un taux de croissance supérieur à la moyenne continentale, porté par l’agro-industrie, les services et un tissu manufacturier en consolidation. Reste que ce rythme d’expansion exige une modernisation accélérée des équipements collectifs, en particulier dans l’énergie, les transports et le numérique.

Le partenariat avec la Banque mondiale s’inscrit dans une continuité. L’institution figure depuis plus d’une décennie parmi les principaux bailleurs de l’État ivoirien, aux côtés de la Banque africaine de développement et de l’Agence française de développement. Le montant annoncé traduit néanmoins un changement d’échelle, qui reflète à la fois la solvabilité perçue du pays et l’appétit des partenaires multilatéraux pour des projets à fort effet d’entraînement régional.

La transition énergétique érigée en priorité stratégique

Une part significative des fonds sera fléchée vers la transition énergétique, un chantier devenu structurant pour Abidjan. La Côte d’Ivoire vise à porter la part des énergies renouvelables dans son mix électrique à 45 % à l’horizon 2030, un objectif inscrit dans sa contribution déterminée au niveau national. La montée en puissance du solaire photovoltaïque, notamment via les centrales de Boundiali et de Ferkessédougou dans le nord du pays, illustre cette réorientation.

Le concours de la Banque mondiale devrait permettre d’accompagner l’extension du réseau de transport électrique, la fiabilisation de la distribution et le renforcement des interconnexions régionales. La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) et la Société des énergies de Côte d’Ivoire (CI-Energies) figurent parmi les opérateurs directement concernés par ces investissements. Concrètement, il s’agit de sécuriser un approvisionnement encore vulnérable aux tensions hydrologiques, comme l’a montré la crise énergétique du premier semestre 2024, qui avait contraint le pays à un plan de rationnement.

Un signal envoyé aux marchés et aux partenaires régionaux

Au-delà des projets financés, l’opération porte une charge symbolique forte. Elle conforte la signature souveraine ivoirienne, sur un marché des capitaux où le pays a levé plusieurs eurobonds au cours des dernières années. Un tel volume d’engagement multilatéral rassure les investisseurs privés et facilite l’accès à des conditions de refinancement plus favorables. Le calendrier n’est pas anodin, à quelques mois d’échéances politiques majeures et alors que la région ouest-africaine traverse une séquence géopolitique tendue, marquée par la recomposition des blocs régionaux et le retrait de plusieurs États sahéliens de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Pour Abidjan, l’enjeu consiste désormais à traduire cette manne financière en réalisations tangibles, dans des délais compatibles avec les cycles budgétaires et les attentes sociales. La capacité d’absorption des administrations concernées, la qualité de la passation des marchés et la coordination avec les autres partenaires techniques et financiers conditionneront l’impact réel de ce concours. Les projets énergétiques, par nature longs à déployer, imposeront une discipline d’exécution rigoureuse pour éviter les glissements de calendrier observés sur d’autres opérations similaires dans la sous-région.

Selon Abidjan.net, ce financement doit permettre d’accélérer à la fois la modernisation économique et la bascule énergétique de la Côte d’Ivoire.

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