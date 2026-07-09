Côte d’Ivoire : 47 820 milliards FCFA promis pour financer le PND 2026-2030

La Côte d’Ivoire a franchi une étape décisive dans le financement de son Plan national de développement (PND) 2026-2030. À l’issue de la première journée du Groupe consultatif organisé pour mobiliser les bailleurs autour du nouveau cycle quinquennal, l’exécutif ivoirien a salué une annonce d’engagements financiers cumulés de 47 820 milliards de FCFA de la part des partenaires au développement. Le chiffre dépasse les attentes formulées en amont de l’exercice et confirme la crédibilité budgétaire acquise par Abidjan sur les marchés concessionnels et privés.

Un tour de table qui conforte la stratégie ivoirienne

Le Groupe consultatif constitue le rendez-vous traditionnel entre l’État ivoirien, les institutions financières multilatérales, les agences bilatérales et le secteur privé international. Il vise à aligner les intentions de financement sur les priorités du plan quinquennal en préparation. L’annonce d’un volume aussi conséquent dès l’ouverture des travaux traduit la confiance des bailleurs dans la trajectoire macroéconomique du pays, portée par une croissance soutenue et une gestion budgétaire jugée disciplinée par les créanciers.

Le PND 2026-2030 prend le relais du plan 2021-2025, qui avait déjà mobilisé des volumes importants autour des infrastructures, de l’industrialisation et du capital humain. Le nouveau cycle vise à consolider les acquis tout en accélérant la diversification productive. Concrètement, les autorités ivoiriennes ambitionnent d’ancrer davantage la transformation locale des matières premières, notamment le cacao, l’anacarde et l’hévéa, tout en investissant massivement dans l’énergie, la logistique et le numérique.

Les priorités sectorielles au cœur des engagements

Les enveloppes annoncées par les partenaires couvrent un spectre large de secteurs jugés stratégiques. Les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires figurent parmi les postes les plus attendus, à l’heure où la Côte d’Ivoire cherche à consolider son rôle de hub logistique pour l’Afrique de l’Ouest. Le port d’Abidjan, l’extension du réseau autoroutier et la modernisation ferroviaire concentrent une part significative des flux d’investissement projetés.

L’énergie constitue un autre pilier. Le pays vise à accroître ses capacités de production et à renforcer l’interconnexion régionale, en misant sur un mix combinant thermique, hydraulique et renouvelables. Les investissements dans la formation professionnelle, la santé et l’éducation devraient également absorber une part notable des financements annoncés, en cohérence avec la volonté affichée d’améliorer les indicateurs de développement humain sur la période.

Le secteur agricole et l’agro-industrie occupent une place particulière dans le dispositif. Face à la nouvelle réglementation européenne sur la déforestation importée et à la volatilité des cours mondiaux, Abidjan cherche à sécuriser des financements longs pour moderniser ses filières et remonter dans les chaînes de valeur. Les partenaires multilatéraux ont manifesté un intérêt marqué pour les projets de traçabilité, de résilience climatique et de mécanisation.

Un signal politique adressé aux marchés

Au-delà de son volume, l’annonce des 47 820 milliards de FCFA revêt une portée politique. Elle intervient dans une séquence où plusieurs économies subsahariennes peinent à sécuriser des financements concessionnels, sous l’effet du resserrement monétaire international et de la réévaluation des risques souverains. La Côte d’Ivoire, notée parmi les meilleures signatures de la sous-région, se démarque en parvenant à agréger des engagements aussi diversifiés dans un environnement pourtant contraint.

Reste la question de la conversion. Les engagements exprimés lors d’un Groupe consultatif n’équivalent pas à des décaissements immédiats. Ils correspondent à des intentions qui doivent ensuite se traduire en accords de prêt, en conventions de financement et en projets bancables. La capacité d’absorption de l’administration ivoirienne, la qualité des études préalables et la gouvernance des passations de marchés détermineront le taux de matérialisation effective. Les autorités ont d’ailleurs multiplié ces derniers mois les initiatives destinées à fluidifier les procédures et à renforcer les cellules d’exécution.

Le second jour des travaux doit permettre d’affiner la ventilation sectorielle et de préciser les modalités de suivi. Pour Abidjan, l’enjeu consiste désormais à transformer cet élan de confiance en calendrier opérationnel crédible, sous peine de voir se creuser l’écart entre promesses et réalisations. Selon Abidjan.net, l’État ivoirien a salué l’ampleur des engagements annoncés dès l’ouverture du Groupe consultatif.

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