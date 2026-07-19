La Côte d’Ivoire autorise Starlink à opérer son internet satellitaire

La Côte d’Ivoire a officialisé l’entrée de Starlink sur son marché de l’internet, en accordant à l’opérateur satellitaire fondé par Elon Musk une autorisation d’exploitation commerciale. La décision, portée par les autorités ivoiriennes en charge du numérique, ouvre la voie à la commercialisation dans le pays des kits de connexion à haut débit reliés à la constellation en orbite basse de SpaceX. Elle s’inscrit dans une dynamique continentale où le service satellitaire américain multiplie les agréments, du Nigeria au Bénin en passant par le Rwanda, le Mozambique ou le Kenya.

Un marché ivoirien en quête de couverture universelle

Le pays affiche un taux de pénétration mobile élevé, mais la couverture qualitative reste inégale hors des grands centres urbains. Les zones rurales du nord, les régions forestières de l’ouest et une partie du littoral demeurent mal servies par les réseaux terrestres des opérateurs historiques, notamment Orange Côte d’Ivoire, MTN et Moov Africa. L’arrivée de Starlink promet un débit descendant qui, selon les mesures relevées ailleurs sur le continent, oscille entre 50 et 250 Mbit/s, avec une latence sensiblement inférieure à celle des satellites géostationnaires traditionnels.

Cette autorisation traduit une inflexion pragmatique des politiques publiques ivoiriennes en matière de connectivité. Abidjan poursuit l’objectif d’un accès universel à internet, condition sine qua non pour déployer les services numériques administratifs, les paiements mobiles avancés et les usages liés à l’agriculture connectée. Le satellitaire en orbite basse offre une réponse rapide, sans les délais de déploiement d’infrastructures terrestres lourdes.

Une percée continentale qui bouscule les opérateurs historiques

L’expansion de Starlink en Afrique redistribue les cartes du marché de l’accès. Les opérateurs télécoms traditionnels, qui ont massivement investi dans la fibre optique et les tours 4G, voient émerger un acteur transverse capable de contourner leur maillage physique. Certains régulateurs, à l’image de ceux du Cameroun ou de l’Afrique du Sud, ont temporisé, invoquant des enjeux de souveraineté, de fiscalité et de partage de la valeur. D’autres, comme le Nigeria dès 2023, ont fait le pari de l’ouverture pour accélérer la couverture rurale.

La Côte d’Ivoire s’aligne sur cette seconde approche. L’arbitrage rendu par les autorités reflète la conviction que la concurrence bénéficiera in fine aux consommateurs et aux entreprises isolées, notamment dans le secteur agricole où le cacao, l’anacarde et l’hévéa structurent des chaînes de valeur qui gagneraient à être digitalisées. Reste que le prix du kit d’installation et l’abonnement mensuel, historiquement supérieurs à ceux d’une offre 4G résidentielle, ciblent d’abord une clientèle premium, professionnelle ou institutionnelle.

Souveraineté numérique et cadre réglementaire

L’agrément soulève, comme partout ailleurs, la question du contrôle des flux de données transitant par une infrastructure privée étrangère. Les régulateurs africains examinent avec attention les obligations de conformité imposées à Starlink : présence locale, hébergement des données, obligations fiscales, mécanismes d’interception légale. La Côte d’Ivoire dispose depuis plusieurs années d’un cadre juridique sur la protection des données personnelles, adossé à une autorité dédiée, qui devrait s’appliquer à l’opérateur satellitaire au même titre qu’aux acteurs terrestres.

Par ailleurs, la question de la contribution au service universel des télécommunications, mécanisme financé par les opérateurs pour irriguer les zones non rentables, reste un point de vigilance. Les autorités ivoiriennes devront préciser si Starlink sera soumis aux mêmes prélèvements que ses concurrents locaux, sous peine de créer une distorsion concurrentielle défavorable aux investisseurs déjà présents.

Concrètement, l’arrivée du service satellitaire américain devrait se traduire dans les prochains mois par la disponibilité officielle des terminaux sur le territoire ivoirien, après une période où ils circulaient déjà de manière informelle. Pour Abidjan, l’enjeu est autant technologique que politique : démontrer que la Côte d’Ivoire demeure un hub numérique de référence en Afrique de l’Ouest, capable d’attirer les acteurs mondiaux tout en défendant ses intérêts réglementaires. Selon Financial Afrik, l’autorisation a été formellement notifiée par les autorités ivoiriennes.

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