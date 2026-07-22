La CEDEAO fixe à 2027 le lancement de sa monnaie unique ECO

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a confirmé son intention de lancer la monnaie unique ECO en 2027, réaffirmant un engagement politique qui hésite entre ambition d’intégration et contraintes macroéconomiques persistantes. Portée depuis plus de vingt ans par les chefs d’État de la sous-région, cette perspective marquerait la naissance d’un espace monétaire de près de 400 millions d’habitants, appelé à peser dans la recomposition des échanges commerciaux et financiers ouest-africains.

Un calendrier verrouillé, des critères toujours exigeants

L’échéance de 2027 avait été retenue en 2021 après le report lié à la crise sanitaire, puis fragilisée par les turbulences politiques dans le Sahel. En la confirmant, la CEDEAO envoie un signal aux marchés et aux partenaires financiers : le chantier n’est pas enterré. Reste que le franchissement des critères de convergence demeure la pierre d’achoppement du dispositif. Déficit budgétaire inférieur à 3 % du PIB, inflation contenue sous les 10 %, dette publique plafonnée à 70 % du PIB, réserves de change couvrant au moins trois mois d’importations : peu d’États satisfont simultanément à l’ensemble de ces seuils.

Le contraste demeure marqué entre les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), déjà arrimés au franc CFA et à une discipline budgétaire commune, et les économies de la Zone monétaire ouest-africaine (ZMAO) — Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Gambie, Guinée —, aux régimes de change flottants et aux trajectoires inflationnistes plus heurtées. L’inflation nigériane, encore à deux chiffres, et la volatilité du cedi ghanéen illustrent l’ampleur du travail de rapprochement macroéconomique.

Une architecture monétaire encore en discussion

Le régime de change de la future monnaie n’est pas définitivement tranché. Les autorités régionales privilégient un système flexible, adossé à un panier de devises, en rupture avec la parité fixe historique du franc CFA face à l’euro. Ce choix, soutenu notamment par Abuja, viserait à préserver la compétitivité des économies exportatrices de matières premières et à laisser à la future banque centrale ouest-africaine une marge de manœuvre sur les taux directeurs.

La question de la gouvernance reste tout aussi sensible. La localisation du siège de l’institut d’émission, la clé de répartition des droits de vote, le degré d’indépendance vis-à-vis des exécutifs nationaux : autant de dossiers politiques qui déterminent la crédibilité future de l’ECO auprès des investisseurs internationaux. Les créanciers multilatéraux, Fonds monétaire international en tête, observent avec attention la solidité du cadre proposé.

Un test politique dans un espace fragmenté

Le contexte régional complique l’équation. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, désormais réunis au sein de la Confédération des États du Sahel, prive la CEDEAO de trois marchés et fracture géographiquement l’espace d’intégration. Bamako, Ouagadougou et Niamey ont évoqué la création d’une monnaie propre, projet encore embryonnaire mais qui traduit une divergence stratégique durable. Le lancement de l’ECO se jouera donc sur un périmètre réduit par rapport à l’ambition initiale, avec un centre de gravité désormais concentré sur le Nigeria, le Ghana et l’axe UEMOA.

Pour les milieux d’affaires, l’enjeu dépasse la seule symbolique. Une monnaie commune réduirait les coûts de transaction dans une région où le commerce intra-communautaire plafonne autour de 12 % des échanges totaux, contre plus de 60 % en Europe. Elle offrirait aux banques régionales — Ecobank, Coris, UBA, Bank of Africa — un cadre opérationnel unifié et faciliterait l’émission de dette souveraine libellée dans une devise régionale. Encore faut-il que la convergence budgétaire suive et que les banques centrales nationales acceptent le transfert progressif de leurs prérogatives.

Le rendez-vous de 2027 se profile donc comme un test de maturité pour l’intégration ouest-africaine. Entre volonté affichée et réalités macroéconomiques, la CEDEAO joue une part importante de sa crédibilité institutionnelle sur la tenue du calendrier. Selon Financial Afrik.

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