Nedbank rachète 66 % de NCBA Group au Kenya pour 794 M$

Le groupe bancaire sud-africain Nedbank a annoncé la prise de contrôle majoritaire de NCBA Group, quatrième banque du Kenya par les actifs, à travers l’acquisition de 66 % de son capital pour un montant de 794 millions de dollars. Cette transaction, l’une des plus importantes du secteur bancaire est-africain de la décennie, marque un tournant dans la stratégie panafricaine du prêteur de Johannesburg, qui cherche depuis plusieurs années à densifier son empreinte au nord du Limpopo.

Une opération structurante pour le corridor bancaire Nairobi-Johannesburg

Fondée en 2019 à la suite de la fusion entre Commercial Bank of Africa et NIC Bank, NCBA Group s’est imposée comme un acteur incontournable de la banque de détail et d’investissement au Kenya, avec une présence en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda et en Côte d’Ivoire. Le groupe compte parmi ses actionnaires historiques la famille Kenyatta et le conglomérat Comcraft du milliardaire Manu Chandaria. Le rachat par Nedbank redistribue mécaniquement les cartes du capital, tout en offrant à l’institution kényane un adossement financier de premier plan.

Pour Nedbank, la logique est double. D’un côté, l’établissement sud-africain accède immédiatement à un réseau régional structuré, à une base de clientèle affiliée aux écosystèmes M-Pesa et Safaricom via la coentreprise M-Shwari, et à un portefeuille de crédit diversifié. De l’autre, il diversifie ses revenus dans un contexte où le marché bancaire sud-africain, mature et saturé, offre peu de relais de croissance organique.

Un ticket de 794 millions de dollars qui reflète la prime stratégique du marché kényan

Le montant de 794 millions de dollars valorise NCBA Group à un multiple significatif de ses fonds propres, traduisant la prime que les investisseurs internationaux acceptent désormais de payer pour s’exposer à l’Afrique de l’Est. Le Kenya, avec un produit intérieur brut estimé à plus de 110 milliards de dollars et une classe moyenne urbaine en expansion, reste la porte d’entrée financière de la région. Nairobi héberge par ailleurs les principaux hubs régionaux des bailleurs multilatéraux et de nombreuses fintechs à ambition continentale.

Cette valorisation intervient alors que le secteur bancaire kényan traverse une phase de consolidation accélérée, sous l’impulsion de la Central Bank of Kenya (CBK), qui a relevé ses exigences de fonds propres minimaux pour renforcer la résilience du système. Les établissements de taille intermédiaire cherchent des adossements, et les grands groupes régionaux, à l’image d’Equity Group ou de KCB, poursuivent leur propre course à la taille critique.

Nedbank accélère sa mue continentale après le retrait d’Ecobank

La transaction s’inscrit dans une recomposition plus large de la stratégie africaine de Nedbank. Le groupe sud-africain avait longtemps privilégié une exposition indirecte au continent à travers sa participation historique dans Ecobank Transnational Incorporated (ETI), dont il s’est progressivement désengagé. En basculant vers un modèle de contrôle direct, Nedbank affirme une ambition industrielle plus assumée et rejoint ses compatriotes Standard Bank et Absa, déjà solidement implantés sur les marchés est-africains.

Pour les régulateurs kényans, l’entrée d’un actionnaire de référence étranger soulève des questions classiques mais sensibles : gouvernance, transferts technologiques, préservation de l’emploi local et respect des ratios prudentiels. La CBK devra formellement approuver l’opération, tout comme les autorités de concurrence régionales du Marché commun de l’Afrique de l’Est et australe (COMESA).

Un signal fort pour les investisseurs financiers dans la région

Au-delà du seul cas NCBA, la transaction envoie un message clair aux fonds de private equity et aux banques internationales encore hésitantes sur l’Afrique subsaharienne. En dépit des turbulences monétaires qui ont affecté plusieurs économies du continent ces dernières années, le corridor est-africain conserve un attrait stratégique fondé sur la démographie, la digitalisation des paiements et l’intégration régionale. Le Kenya, en particulier, capitalise sur son statut de plateforme technologique et logistique.

Reste à observer comment Nedbank articulera l’intégration opérationnelle sans altérer l’ancrage local de NCBA, atout historique de la marque auprès de la clientèle kényane. Les prochains mois seront décisifs pour valider la thèse d’investissement et calibrer les synergies attendues, notamment dans la banque de financement, la trésorerie et les paiements transfrontaliers.

Selon Financial Afrik, l’opération devrait être finalisée sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises.

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