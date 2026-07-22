Qatar, Égypte et Pakistan poussent pour une trêve américano-iranienne

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Scenic view of Doha city skyline with traditional dhow boat at dusk along the waterfront.Photo : Natalya Rostun / Pexels

Posted By: Ibrahim El Hadj 22 juillet 2026

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Ibrahim El Hadj
Correspondant Moyen-Orient, Ibrahim El Hadj suit les dossiers géopolitiques et économiques de la région, avec un intérêt particulier pour les investissements du Golfe en Afrique, les routes commerciales de la mer Rouge et la diplomatie énergétique. Arabophone et francophone, il travaille sur les sources libanaises, algériennes et émiraties.

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