Avec 1 464 vols quotidiens en moyenne, les liaisons entre l’Europe et l’Afrique du Nord dépassent désormais celles vers le Moyen-Orient et l’Atlantique Nord. Eurocontrol attribue ce basculement à la baisse du trafic avec le Moyen-Orient, dans un contexte de crise régionale.

Le classement des grands flux aériens au départ et à destination de l’Europe a changé en 2026. Pour la première fois depuis 2010, l’Afrique du Nord arrive en tête, selon une analyse publiée par Eurocontrol, l’organisation européenne chargée de la sécurité de la navigation aérienne.

La région — qui comprend le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et l’Égypte — enregistre en moyenne 1 464 vols par jour avec l’Europe. Cela représente environ 5 % de l’ensemble des vols quotidiens comptabilisés par l’organisme. Le trafic a progressé de 6 % sur un an.

En face, les liaisons entre l’Europe et le Moyen-Orient ont reculé de 14 %, pour atteindre 1 291 vols quotidiens en moyenne. Cette baisse, liée aux répercussions de la crise dans la région, a contribué à modifier l’équilibre entre les grands axes aériens. Le trafic vers l’Atlantique Nord, autre liaison majeure, se retrouve lui aussi derrière l’Afrique du Nord.

Des vols courts et davantage de compagnies à bas coûts

Eurocontrol relève plusieurs facteurs qui soutiennent les échanges aériens avec l’Afrique du Nord : la proximité géographique, des temps de trajet relativement courts et l’essor des compagnies à bas coûts. Les liens familiaux entre les deux rives de la Méditerranée entretiennent également une demande régulière, y compris en dehors des périodes de vacances.

La tendance s’inscrit dans une dynamique plus longue : depuis 2019, le trafic entre l’Europe et l’Afrique du Nord a progressé plus rapidement que les autres grands flux régionaux suivis par Eurocontrol.

La France en tête des liaisons

La France est le pays européen qui entretient le plus de liaisons aériennes avec l’Afrique du Nord. En 2025, elle comptait en moyenne 432 vols par jour dans les deux sens. L’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la Turquie suivaient, avec entre 115 et 137 vols quotidiens chacun.

Cette hausse de l’activité pose aussi des défis opérationnels. Eurocontrol signale une pression accrue sur les centres de contrôle aérien situés dans le sud de l’Europe. Selon ses projections, l’Afrique du Nord devrait conserver la première place parmi les flux régionaux avec l’Europe jusqu’à la fin de 2026, si la situation au Moyen-Orient ne se stabilise pas fortement.

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