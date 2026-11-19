Le port phosphatier d’Annaba constitue le maillon manquant de la stratégie algérienne des engrais, pensée depuis plusieurs années comme un pilier de la diversification hors hydrocarbures. Les autorités algériennes ont fait du chantier une priorité, avec pour ambition de doter la filière d’un terminal dédié aux exportations de phosphate transformé et de fertilisants azotés. Les travaux, désormais accélérés, visent à mettre fin à la dépendance vis-à-vis d’installations portuaires non spécialisées, qui limitent les volumes expédiés depuis la côte orientale.

Un terminal pensé pour prolonger le mégaprojet de Bled El Hadba

Le port d’Annaba n’a de sens économique qu’articulé au gisement de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, dont les réserves sont estimées à plus de deux milliards de tonnes de phosphate brut. Le mégaprojet intégré phosphate (PPI), porté par le groupe public Manal via sa filiale Somiphos et plusieurs partenaires chinois réunis dans le consortium Wuhuan-Tian’an, prévoit l’exploitation du gisement, la construction d’un complexe de transformation à Oued Kebrit puis d’unités d’ammoniac et d’acide phosphorique à Hadjar Soud et Jijel. Ce schéma industriel suppose une porte de sortie maritime à proximité : sans Annaba, l’ensemble perd l’essentiel de sa rentabilité à l’export.

La capacité visée par les autorités algériennes pour la filière intégrée est de l’ordre de dix millions de tonnes d’engrais et dérivés par an à l’horizon de la décennie, avec des recettes annuelles projetées autour de deux milliards de dollars. Le terminal phosphatier d’Annaba doit absorber une part substantielle de ces flux, aux côtés des infrastructures de Djen Djen et Skikda, et suppose la mise à niveau de la voie ferrée reliant Tébessa au littoral, elle aussi inscrite dans les investissements prioritaires annoncés par Alger.

Reprendre pied sur le marché africain des engrais face à l’OCP

Le pari est stratégique. L’Algérie, qui fut au milieu du XXe siècle l’un des principaux producteurs africains de phosphate, a vu sa part de marché s’éroder au profit du Maroc, dont l’Office chérifien des phosphates (OCP) contrôle à lui seul plus des deux tiers des réserves mondiales de roche phosphatée et pèse autour de 30 % du marché international des engrais phosphatés. Le voisin marocain a bâti, depuis la décennie 2010, une offre spécifiquement calibrée pour les sols africains, appuyée sur les plateformes de Jorf Lasfar et sur un réseau commercial présent de Dakar à Addis-Abeba.

Alger entend contester cette position, en jouant sur trois leviers : la proximité géographique avec les marchés d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, le coût compétitif du gaz naturel, intrant clé de la production d’ammoniac et d’urée, et l’intégration verticale de la chaîne. Les groupes publics Asmidal et Fertial, déjà actifs dans les engrais azotés, exportent chaque année plusieurs millions de tonnes d’urée et d’ammoniac, principalement vers l’Europe et le Brésil. Le volet phosphaté, en revanche, reste embryonnaire : la production nationale de roche tourne autour d’un million de tonnes annuelles, loin des plus de trente millions extraites par l’OCP.

Un calendrier contraint par les retards passés

Le mégaprojet de Bled El Hadba a connu plusieurs reports depuis sa relance en 2022, après l’abandon d’un premier schéma conclu en 2016 avec des partenaires chinois et indonésiens. L’accélération affichée sur le chantier d’Annaba doit sécuriser une mise en service coordonnée avec l’entrée en production des unités de transformation, prévue à ce stade pour la seconde moitié de la décennie. Tout décalage du terminal portuaire renverrait les premiers volumes exportables vers des solutions logistiques coûteuses, voire vers le marché intérieur, où la demande en fertilisants reste contrainte par la structure des exploitations céréalières.

Enjeux logistiques et environnementaux

Au-delà du quai lui-même, le dossier soulève des questions d’acceptabilité locale. Annaba, ville portuaire et industrielle, concentre déjà les activités sidérurgiques d’El Hadjar et un trafic commercial dense. L’ajout d’un terminal phosphatier, avec ses zones de stockage à ciel ouvert et son trafic ferroviaire renforcé, appelle des garanties sur la gestion des poussières, le traitement des eaux et la protection du littoral, dans une région où la pêche et le tourisme pèsent économiquement.

Pour l’Algérie, la réussite du projet se mesurera moins à la capacité nominale du terminal qu’à la régularité des expéditions et à la compétitivité prix rendue possible par l’intégration gaz-phosphate. C’est à cette condition que le pays pourra se tailler une place crédible sur un marché africain des intrants agricoles évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars et appelé à croître avec les besoins alimentaires du continent.

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