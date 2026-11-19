Avec trois contrats signés à Abidjan, Sonelgaz International franchit une nouvelle étape de son implantation en Afrique de l’Ouest. La filiale du groupe public algérien, bras commercial de la compagnie nationale d’électricité et de gaz, voit dans la Côte d’Ivoire un marché à la fois porteur et exposé, où la demande électrique progresse plus vite que les capacités installées. La signature a été présentée comme une confirmation de la volonté d’Alger de positionner son savoir-faire énergétique au-delà du pourtour méditerranéen.

Un marché ivoirien sous tension de croissance

La Côte d’Ivoire fait figure de locomotive énergétique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Le pays dispose d’un parc installé supérieur à 2 500 mégawatts, dominé par les centrales à gaz d’Azito et de CIPREL, auquel s’ajoutent les barrages historiques de Kossou, Taabo et Buyo. Abidjan exporte de l’électricité vers le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Liberia, ce qui impose une fiabilité de réseau rare dans la sous-région.

Mais la demande intérieure progresse de l’ordre de 7 à 8 % par an, portée par l’urbanisation d’Abidjan, l’industrialisation de San Pedro et la montée en puissance de la mine aurifère et du cacao transformé. Le plan de développement de CI-Energies, société faîtière du secteur public ivoirien, prévoit de porter le parc à plus de 6 000 MW à l’horizon 2030, avec une part croissante de renouvelables. C’est dans ce calendrier que l’arrivée de Sonelgaz prend son sens : chaque mégawatt supplémentaire suppose des études, du transport, des postes de transformation, des lignes à haute tension et de la maintenance, autant de segments où la filiale algérienne revendique une expertise éprouvée.

La diplomatie énergétique d’Alger en mode offensif

La percée ivoirienne ne surgit pas de nulle part. Depuis plusieurs années, Alger assume une stratégie de projection industrielle vers l’Afrique subsaharienne, pensée comme un prolongement de la politique étrangère. Sonelgaz International est déjà présente au Niger, où le groupe a historiquement contribué à l’électrification de la bande frontalière, en Mauritanie, où il a réalisé des lignes de transport, et plus récemment au Congo-Brazzaville, où la coopération bilatérale a été réactivée. L’entreprise a également participé à des études en Libye et au Soudan.

Ce redéploiement s’inscrit dans un cadre politique plus large. La création, en 2023, de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement a donné à Alger un outil administratif pour articuler diplomatie et contrats d’entreprises publiques. Le gaz, l’électricité et l’ingénierie électromécanique sont les trois leviers mis en avant. Pour la Côte d’Ivoire, partenaire stable et solvable, l’intérêt est double : diversifier ses fournisseurs d’expertise et sécuriser des transferts de technologie dans un secteur jusqu’ici dominé par des groupes français, turcs et chinois.

Un test grandeur nature face à une concurrence durcie

Reste que le marché ouest-africain de l’ingénierie électrique est devenu l’un des plus disputés du continent. La turque Karpowership y exploite des centrales flottantes, le chinois TBEA y a raflé plusieurs lots de lignes à haute tension, Eiffage Énergie Systèmes et Vinci Energies y conservent de solides positions, tandis que l’indien KEC International s’impose sur les postes HTA. Dans cet environnement, la réussite de Sonelgaz International à Abidjan se jugera à la capacité de la filiale à livrer dans les délais, à mobiliser des sous-traitants locaux et à proposer un financement compétitif, souvent déterminant dans l’attribution des marchés.

La dimension financière constitue d’ailleurs le véritable angle mort de l’offre algérienne. Là où Pékin articule ses contrats avec des lignes de crédit d’Exim Bank of China, et où Ankara appuie Karpowership sur des montages d’export credit, Alger doit encore structurer un dispositif comparable pour accompagner ses entreprises à l’export. La Banque extérieure d’Algérie a ouvert une représentation à Dakar, en 2022, précisément pour servir cet objectif. Les prochains mois diront si les trois contrats d’Abidjan ouvrent la voie à un portefeuille plus consistant, ou s’ils resteront un symbole politique.

Pour la Côte d’Ivoire, l’enjeu est ailleurs. Abidjan ambitionne de devenir le hub électrique de l’Afrique de l’Ouest, et chaque nouveau partenaire industriel densifie son écosystème. Pour Sonelgaz, le test ivoirien sera lu attentivement à Niamey, à Nouakchott et à Dakar.

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