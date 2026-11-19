L’audience accordée le 18 novembre 2026 par le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema à une délégation du groupe japonais AML, spécialisé dans les alliages de manganèse, s’inscrit dans un calendrier industriel désormais contraint. À compter de janvier 2029, le Gabon fermera la porte à l’exportation de manganèse brut, obligeant opérateurs miniers et acheteurs étrangers à repenser leur chaîne de valeur. Conduite par Yasuhiro Doida et accompagnée par l’ambassadeur du Japon Ando Yoshio, la délégation a confirmé un intérêt pour un investissement direct assorti d’une unité de transformation implantée sur le sol gabonais.

Un repositionnement japonais sur le manganèse africain

Le déplacement de Yasuhiro Doida à Libreville dépasse la simple visite protocolaire. Il traduit un effort structuré de Tokyo pour sécuriser ses approvisionnements en ferroalliages, maillon indispensable de la sidérurgie nippone. Le Japon reste l’un des premiers producteurs mondiaux d’acier spécial, mais sa dépendance aux intrants transformés en Chine inquiète ses industriels depuis les tensions sur les terres rares de 2010 et, plus récemment, depuis les restrictions chinoises à l’export de gallium et de germanium annoncées en 2023.

Dans ce contexte, le Gabon offre une position singulière. Le pays figure parmi les trois premiers producteurs mondiaux de manganèse, avec une production annuelle qui oscille, selon les années, autour de 7 à 10 millions de tonnes, dominée par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale du français Eramet exploitant le gisement historique de Moanda. Nouvelle Gabon Mining et quelques entrants plus récents complètent l’écosystème, mais l’essentiel du minerai quitte encore le territoire sous forme brute, via le chemin de fer Transgabonais et le port d’Owendo.

L’intérêt d’AML pour une implantation industrielle à l’aval de cette filière reflète une bascule plus large. Après avoir longtemps privilégié la prise de participation minoritaire dans des mines australiennes ou sud-américaines, plusieurs conglomérats nippons réorientent leurs capitaux vers l’Afrique centrale et australe, où les gisements sont de meilleure teneur et où les gouvernements imposent désormais une transformation locale. Cette inflexion accompagne l’engagement accru du Japon aux côtés de la Banque africaine de développement, qui a vu Tokyo renforcer ses contributions lors des dernières reconstitutions.

La contrainte de 2029 et l’équation industrielle gabonaise

Les discussions entre AML et les autorités gabonaises ne sont pas nouvelles. Elles ont été ouvertes dès 2025, puis relancées en mai 2026 lors d’un entretien avec le vice-président Alexandre Barro Chambrier, au cours duquel une mission technique avait été évoquée. L’audience de novembre 2026 constitue donc un jalon politique plus qu’une annonce opérationnelle : aucun montant, aucun calendrier et aucun site d’implantation n’ont été rendus publics à l’issue de la rencontre.

Pour Libreville, l’enjeu dépasse le seul dossier AML. La transformation du manganèse en ferro-manganèse ou en silico-manganèse exige une électricité abondante, stable et compétitive. Or le mix énergétique gabonais, adossé en partie au gaz et à l’hydraulique, reste sous tension pour absorber de nouvelles charges industrielles sans investissement additionnel dans la production et le transport. Le barrage de Grand Poubara, mis en service en 2013 avec une capacité de 160 mégawatts, alimente déjà partiellement les besoins miniers du sud-est, mais la couverture reste insuffisante pour une filière métallurgique complète.

Au-delà de l’énergie, la logistique pèsera sur la décision finale. Le Transgabonais, rénové ces dernières années, et le complexe portuaire d’Owendo devront accueillir des flux inversés : non plus seulement l’évacuation du minerai, mais l’importation de réducteurs carbonés et l’expédition de produits semi-finis à plus forte valeur ajoutée.

Tokyo contre Pékin, bataille discrète sur l’aval

Le positionnement d’AML doit aussi se lire à l’aune de la présence chinoise. Plusieurs groupes de la province du Guangxi dominent aujourd’hui la production mondiale d’alliages de manganèse et absorbent une part significative du minerai gabonais. Face à cette concentration, Tokyo mise sur la proximité technologique et la promesse d’ancrage local.

« On peut venir ici avec la technologie et, si on fait l’usine ici, on peut également diversifier et créer des emplois sur votre territoire. »

La formule de Yasuhiro Doida, prononcée devant la presse à l’issue de l’audience, synthétise l’argumentaire japonais : transfert industriel, formation et diversification contre accès sécurisé à la ressource. Reste à traduire cette promesse en engagements contractuels avant l’échéance de janvier 2029, horizon désormais incontournable pour tout acheteur de manganèse gabonais.

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