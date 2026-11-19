En annonçant un financement de 4,75 millions de francs suisses, soit environ 3,5 milliards de FCFA, pour sécuriser 318 000 hectares d’aires protégées en Côte d’Ivoire, le groupe suisse Barry Callebaut scelle l’un des plus importants partenariats public-privé de la filière cacao depuis l’Initiative Cacao et Forêts de 2017. L’accord, paraphé à Antalya lors de la COP31, court sur la période 2027-2031 et associe le ministère ivoirien de l’Environnement à deux opérateurs nationaux spécialisés dans la conservation.

Un dispositif calibré pour la traçabilité exigée par Bruxelles

Le calendrier n’est pas neutre. L’Union européenne, qui absorbe plus de la moitié des fèves ivoiriennes, finalise la mise en œuvre de son règlement sur la déforestation importée, le RDUE (ou EUDR), qui imposera aux importateurs de prouver qu’aucune parcelle associée à leurs cargaisons n’a été déboisée après le 31 décembre 2020. Pour un transformateur de la taille de Barry Callebaut, qui revendique avoir géolocalisé plus de 380 000 exploitations cacaoyères ivoiriennes sur l’exercice 2025-2026, la sanctuarisation des massifs limitrophes devient une condition de maintien sur le marché européen.

Le dispositif repose sur une mécanique à trois étages. Barry Callebaut apporte les fonds, l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) assure le déploiement opérationnel sur le terrain, et la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d’Ivoire (FPRCI) héberge les ressources dans un fonds fiduciaire chargé de lisser les décaissements. Trois volets structurent l’intervention : la surveillance des massifs, le suivi scientifique de la biodiversité et la montée en compétence des équipes locales.

Six aires sous pression, du Nimba à la Marahoué

Les sites retenus couvrent l’essentiel des écosystèmes forestiers résiduels du pays. La réserve de Mabi-Yaya, dans le sud-est, cohabite avec les parcs nationaux de la Marahoué, du Mont Péko et du Mont Sangbé, auxquels s’ajoutent les réserves du Mont Nimba, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, et de Bossématié. Plusieurs de ces zones ont subi, au cours des deux dernières décennies, des infiltrations massives de planteurs clandestins : le parc de la Marahoué, par exemple, a perdu l’essentiel de son couvert forestier dans les années 2000 sous la pression des fronts cacaoyers.

Le défi est donc moins de reboiser que de stabiliser les frontières de ces aires et d’y empêcher le retour des cultures. La Côte d’Ivoire, qui concentre à elle seule près de 45 % de la production mondiale de cacao avec environ deux millions de tonnes annuelles, a vu sa couverture forestière s’effondrer de plus de 16 millions d’hectares au début du XXe siècle à moins de 3 millions aujourd’hui, selon les ordres de grandeur régulièrement cités par le ministère ivoirien des Eaux et Forêts et la Banque mondiale.

Une initiative qui engage le reste de l’industrie

Le partenariat se veut évolutif : son architecture juridique autorise l’adhésion ultérieure d’autres négociants, chocolatiers ou bailleurs de fonds. Le signal adressé à Cargill, Olam, Nestlé ou Mars, tous engagés depuis 2017 dans l’Initiative Cacao et Forêts aux côtés d’Abidjan et d’Accra, est explicite : les engagements volontaires pris il y a près d’une décennie doivent désormais se traduire par des flux financiers mesurables vers la conservation. Les bilans publiés par les ONG spécialisées, notamment Mighty Earth, ont régulièrement pointé le décalage entre les promesses sectorielles et le rythme réel de la déforestation observée en lisière des parcs.

Pour Abidjan, qui négocie parallèlement avec le Conseil café-cacao une révision du prix bord-champ et la montée en puissance du système national de traçabilité, ce type d’accord sécurise une partie du financement de la conservation sans peser sur le budget de l’État. Mamadou Ly, qui dirige la filiale ivoirienne du groupe suisse, résume ainsi la portée de l’engagement : « Cet accord marque une nouvelle étape importante et réaffirme notre engagement à continuer de jouer un rôle de premier plan pour rendre la filière cacao plus durable en Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré à Abidjan.net.

Reste à documenter, dans la durée, l’effet réel du dispositif sur le recul effectif des fronts agricoles et sur la préservation de la faune emblématique de ces massifs. Les premiers rapports d’évaluation, attendus à partir de 2028, diront si la mécanique financière imaginée à Antalya aura pesé davantage que les engagements volontaires qui l’ont précédée.

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