L’Algérie dote son Intérieur de plus de 1 500 milliards de dinars en 2027

Le projet de loi de finances 2027 de l’Algérie prévoit une dotation supérieure à 1 500 milliards de dinars pour le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Converti aux parités de marché, l’ordre de grandeur dépasse les 10 milliards d’euros, ce qui place cette ligne parmi les plus lourdes du budget général de l’État. L’enveloppe englobe à la fois la masse salariale des corps constitués, le fonctionnement des wilayas et des communes, l’équipement de la sûreté nationale et de la protection civile, ainsi que les transferts destinés aux collectivités locales les plus fragiles.

Un portefeuille régalien au cœur du PLF 2027 algérien

Dans l’architecture administrative algérienne, le ministère de l’Intérieur n’est pas seulement un département de sécurité. Il pilote la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de la protection civile, les 58 wilayas et plus de 1 540 communes, en plus de la tutelle sur les élections et l’état civil biométrique. C’est cette polyvalence qui explique le poids d’une ligne budgétaire que le PLF 2027 porte au-delà des 1 500 milliards de dinars, dans un budget global de l’État qui, depuis la refonte entrée en vigueur avec la loi organique de 2018 sur les lois de finances, distingue nettement budget de fonctionnement et budget d’équipement.

Cette priorité donnée aux fonctions régaliennes s’inscrit dans la continuité des exercices précédents. Les lois de finances 2024, 2025 et 2026 avaient déjà consacré une progression sensible des crédits de la Défense nationale, portés en 2023 au-delà de 3 000 milliards de dinars selon les données publiées par le ministère des Finances, en lien avec la revalorisation des soldes militaires et l’accélération des programmes d’acquisition. Le renforcement parallèle de l’Intérieur complète ce socle : il traduit un choix doctrinal consistant à adosser la stabilité intérieure à des moyens humains et matériels équivalents à ceux consacrés à la défense des frontières.

Un arbitrage soutenu par la fiscalité pétrolière

Cette montée en charge est rendue possible par la robustesse relative des recettes de Sonatrach. Les lois de finances récentes ont été construites sur une hypothèse prudente de prix du baril autour de 60 dollars pour le calcul de la fiscalité pétrolière, tandis que les cours du Brent se sont majoritairement maintenus au-dessus de ce seuil depuis 2022. Cet écart a permis à l’exécutif de dégager des marges budgétaires pour financer à la fois les transferts sociaux, dont le volume dépasse 5 000 milliards de dinars par an, et la consolidation des administrations de souveraineté.

Reste que ce modèle expose les comptes publics à la volatilité des hydrocarbures. Le Fonds monétaire international, dans ses dernières consultations au titre de l’article IV, avait souligné la vulnérabilité du budget algérien à un retournement durable des cours. Dans cette perspective, l’ampleur des crédits mobilisés par l’Intérieur pose la question de la soutenabilité à moyen terme et des arbitrages qui devraient intervenir en cas d’ajustement, notamment pour les dépenses d’équipement des collectivités.

Collectivités locales et sécurité intérieure : le double défi

Une part significative de la dotation de l’Intérieur est traditionnellement captée par les transferts au profit des communes, via la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Nombre de communes algériennes affichent une fiscalité propre très réduite et dépendent de ces concours pour financer la voirie, l’éclairage public et la gestion des déchets. L’accroissement de l’enveloppe en 2027 pourrait, à ce titre, viser à combler le déficit structurel d’une partie du maillage territorial, en particulier dans les Hauts-Plateaux et le Grand Sud.

L’autre volet concerne la sécurité intérieure proprement dite. Depuis la réorganisation de la DGSN et le renforcement des effectifs engagés sous la mandature d’Abdelmadjid Tebboune, le ministère a poursuivi la modernisation du parc de véhicules, des moyens de télécommunication cryptés et des centres de commandement. L’inscription durable de ces dépenses dans le budget témoigne d’une volonté de pérenniser l’investissement capacitaire, dans un environnement régional marqué par l’instabilité au Sahel, la fermeture persistante de la frontière avec le Maroc depuis août 2021 et les tensions dans la bande sahélo-saharienne.

Au-delà du seul chiffre, l’arbitrage retenu pour 2027 confirme une hiérarchie des priorités : avant la relance industrielle et la diversification économique, l’État algérien finance d’abord la densité de sa présence sur le territoire et la robustesse de son appareil de sécurité civile. Un choix cohérent avec la trajectoire politique engagée depuis 2020, mais dont la soutenabilité dépendra, comme toujours, du marché mondial du pétrole.

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