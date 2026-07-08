L’Arabie saoudite élargit son pipeline Est-Ouest vers la mer Rouge

L’Arabie saoudite prépare méthodiquement l’après-Ormuz. Le royaume a engagé une extension significative de son pipeline Est-Ouest, infrastructure clé qui traverse la péninsule arabique pour acheminer le brut extrait dans la Province orientale jusqu’au port de Yanbu, sur la façade de la mer Rouge. L’objectif est limpide : réduire la dépendance stratégique du premier exportateur mondial de pétrole vis-à-vis du détroit d’Ormuz, corridor maritime par lequel transite près d’un cinquième de l’offre mondiale de brut.

Le chantier vise à accroître la capacité de transport de l’ouvrage, exploité par la compagnie nationale Saudi Aramco. Long d’environ 1 200 kilomètres, l’oléoduc constitue depuis les années 1980 la principale artère de secours du royaume en cas de perturbation dans le Golfe. Sa montée en puissance offrirait à Riyad une marge de manœuvre décisive pour continuer d’exporter, même en cas de fermeture ou de blocage partiel du détroit.

Contourner le verrou d’Ormuz, une obsession stratégique

Le détroit d’Ormuz, large de seulement 33 kilomètres dans sa partie la plus étroite, reste le point de passage obligé pour l’essentiel des exportations pétrolières du Golfe. Chaque jour, environ 20 millions de barils y transitent, en provenance d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït, d’Irak, du Qatar et d’Iran. Toute crispation régionale y provoque une envolée mécanique des cours et une nervosité immédiate sur les marchés de l’énergie.

Les épisodes récents ont ravivé cette vulnérabilité. Menaces iraniennes réitérées, arraisonnements de tankers, attaques de drones sur des installations pétrolières : la carte des risques ne cesse de s’épaissir. Pour Riyad, disposer d’un débouché alternatif crédible sur la mer Rouge n’est plus une option théorique mais une nécessité opérationnelle. Le terminal de Yanbu permet en effet d’expédier le brut directement vers l’Europe via le canal de Suez, ou vers l’Asie en contournant totalement le Golfe.

Aramco, pivot d’une réarchitecture logistique

La compagnie Saudi Aramco, cœur du dispositif énergétique saoudien, pilote cette réorganisation avec la double contrainte du volume et de la résilience. L’expansion du pipeline s’inscrit dans une stratégie plus large de sécurisation des chaînes d’exportation, engagée après les attaques de septembre 2019 contre les installations d’Abqaiq et de Khurais, qui avaient temporairement amputé de moitié la production du royaume.

Riyad ne mise pas uniquement sur l’infrastructure interne. Le royaume développe également des capacités de stockage stratégique à l’étranger, notamment en Égypte, au Japon et en Chine, afin de fluidifier ses livraisons en cas de choc géopolitique. L’extension de l’oléoduc Est-Ouest complète cet écosystème en offrant une redondance physique, seule à même de garantir la continuité des flux vers les clients asiatiques et européens.

Un signal envoyé aux marchés et à Téhéran

La démarche saoudienne comporte une dimension politique évidente. En rendant crédible sa capacité à exporter sans Ormuz, Riyad affaiblit la principale carte de dissuasion iranienne, qui repose sur la menace de fermeture du détroit. Cette recomposition logistique modifie subtilement l’équilibre régional, alors que les négociations diplomatiques entre les deux capitales, rétablies en 2023 sous l’égide de Pékin, restent fragiles.

Pour les marchés, le message est également adressé aux clients asiatiques, Chine et Inde en tête, qui absorbent la majorité du brut saoudien. La perspective d’un approvisionnement sanctuarisé par la mer Rouge renforce la position commerciale de l’Arabie saoudite face aux fournisseurs concurrents, notamment russes et américains. Reste que la route de la mer Rouge n’est pas exempte de risques : les attaques des Houthis contre le trafic maritime commercial, depuis fin 2023, rappellent que la sécurité des corridors reste un chantier permanent.

À plus long terme, l’agrandissement du pipeline s’insère dans le récit économique porté par la Vision 2030 du prince héritier Mohammed Ben Salmane. Diversification, souveraineté logistique, montée en gamme industrielle : chaque brique de l’infrastructure pétrolière participe de la mise à niveau stratégique du royaume. Selon El Watan, cette expansion illustre la volonté saoudienne d’anticiper durablement les scénarios de crise dans le Golfe.

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