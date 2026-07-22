Paymetrust décroche la certification PCI DSS SAQ D en Côte d’Ivoire

La fintech ivoirienne Paymetrust a franchi une étape déterminante en décrochant la certification PCI DSS SAQ D, standard mondial édicté par le Payment Card Industry Security Standards Council. Ce sésame, réputé pour la sévérité de ses contrôles, atteste que l’opérateur respecte l’intégralité des exigences applicables aux prestataires de services qui stockent, traitent ou transmettent des données de porteurs de cartes. Pour un acteur né en Côte d’Ivoire, la validation de ce niveau supérieur d’audit marque une consécration technique rare dans l’écosystème régional du paiement digital.

Un référentiel PCI DSS taillé pour les acteurs les plus exposés

Le PCI DSS, acronyme de Payment Card Industry Data Security Standard, structure depuis près de vingt ans les obligations de sécurité imposées aux entreprises manipulant des données bancaires. La déclinaison SAQ D, la plus large du référentiel, s’adresse aux prestataires de services et aux commerçants dont le périmètre technique ne peut être couvert par les questionnaires simplifiés. Elle exige la mise en conformité sur plusieurs centaines de contrôles, allant du chiffrement des flux à la gestion granulaire des accès, en passant par la journalisation, la surveillance continue et la politique de réponse aux incidents.

Concrètement, obtenir ce niveau suppose un investissement soutenu dans la gouvernance de la sécurité de l’information, une segmentation stricte des environnements de production et une culture interne de l’audit permanent. Peu de structures africaines francophones affichent ce degré de maturité, la majorité se limitant à des paliers intermédiaaires du référentiel ou s’appuyant sur des tiers hébergeurs pour absorber la charge de conformité.

Paymetrust conforte son positionnement régional

Installée à Abidjan, Paymetrust s’est développée sur le créneau de l’agrégation de moyens de paiement et de l’orchestration transactionnelle destinée aux entreprises. Ses services couvrent le mobile money, la carte bancaire et les virements interbancaires, dans un marché ivoirien où la valeur des transactions électroniques a franchi plusieurs paliers ces dernières années, tirée par la bancarisation mobile et l’essor du commerce en ligne. La certification vient donc légitimer une trajectoire déjà scrutée par les grands facturiers, distributeurs et institutions publiques qui recourent à ses passerelles.

Au-delà du symbole, la reconnaissance PCI DSS SAQ D ouvre à la société des opportunités commerciales concrètes. Les donneurs d’ordre internationaux, les places de marché transfrontalières et les partenaires bancaires exigent de plus en plus une preuve documentée de conformité avant tout engagement contractuel. Sans ce socle, l’accès aux flux transfrontaliers en devises et aux schémas des grands réseaux de cartes devient hasardeux. Le groupe se dote ainsi d’un argument d’appel d’offres décisif face à des concurrents nigérians, marocains ou kényans déjà positionnés sur les mêmes segments.

Un signal pour l’écosystème fintech ouest-africain

Cette certification intervient dans une phase d’accélération réglementaire de la zone UEMOA, où la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) multiplie les cadres d’agrément et de supervision des établissements de paiement. La convergence entre les exigences prudentielles régionales et les standards internationaux de cybersécurité redessine le paysage concurrentiel. Les prestataires incapables de suivre la cadence risquent une marginalisation progressive, tandis que ceux qui investissent tôt dans la conformité captent la confiance des banques partenaires et des régulateurs.

Pour la Côte d’Ivoire, dont l’ambition affichée est de devenir un hub sous-régional du paiement digital, la montée en gamme d’un acteur local envoie un signal aux investisseurs. Elle démontre qu’un opérateur africain francophone peut atteindre les mêmes plateaux techniques que ses pairs européens ou asiatiques, sans passer par un adossement capitalistique étranger. Reste que la certification n’est pas un aboutissement : le PCI DSS impose un cycle de renouvellement annuel et une veille continue face à des menaces cyber en constante évolution.

La suite dépendra de la capacité de Paymetrust à transformer ce label en volumes de transactions additionnels et à essaimer, éventuellement, dans les marchés voisins où la demande de solutions certifiées reste largement insatisfaite. Selon Abidjan.net.

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