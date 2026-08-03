Les exportations du Sénégal bondissent de 48,5 % grâce au pétrole

Les exportations du Sénégal ont franchi un seuil inédit en 2025, atteignant 5 805,6 milliards de FCFA selon les données publiées à Dakar. La progression, de 48,5 % en glissement annuel, marque une rupture nette avec la trajectoire commerciale du pays et confirme l’entrée effective de l’économie sénégalaise dans le club restreint des exportateurs d’hydrocarbures d’Afrique de l’Ouest. Le pétrole brut et le gaz, extraits des champs mis en production ces derniers trimestres, tirent désormais la valeur des ventes à l’étranger et bouleversent la hiérarchie traditionnelle des produits d’exportation, longtemps dominée par les phosphates, l’or, les produits halieutiques et l’arachide.

Le pétrole brut, nouveau moteur des exportations sénégalaises

La montée en régime du champ pétrolier de Sangomar, exploité par le consortium autour de Woodside Energy, et l’arrivée du gaz naturel liquéfié issu du projet transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim, partagé avec la Mauritanie, ont fait basculer la balance commerciale sénégalaise dans une nouvelle configuration. Le pétrole brut s’impose désormais comme le premier poste d’exportation en valeur, un renversement inimaginable il y a encore trois ans. Cette contribution des hydrocarbures explique l’essentiel du bond de 48,5 % observé sur l’année écoulée.

Le phénomène n’est pas seulement statistique. Il modifie la structure même du commerce extérieur du pays, en introduisant une dépendance nouvelle aux cours mondiaux du brut et du gaz. À court terme, l’effet volume l’emporte : chaque cargaison expédiée depuis les eaux sénégalaises alimente mécaniquement le compte des exportations. À moyen terme, la volatilité des prix pétroliers deviendra un paramètre central de la gestion macroéconomique, comme le rappellent les trajectoires nigériane, angolaise ou gabonaise.

Une bascule structurelle pour la balance commerciale

La performance de 2025 doit être lue au regard du déficit chronique du commerce extérieur sénégalais. Historiquement, le pays importait davantage qu’il n’exportait, avec une facture énergétique lourde et des besoins soutenus en biens d’équipement et en produits alimentaires. Le retour de recettes d’exportation massives issues des hydrocarbures ne suffit pas, à lui seul, à effacer ce déséquilibre, mais il en réduit sensiblement l’ampleur. Le taux de couverture des importations par les exportations progresse mécaniquement, offrant une marge de manœuvre bienvenue pour les finances publiques.

Reste que les recettes fiscales générées par le secteur pétrolier obéissent à un calendrier propre, distinct de celui des exportations physiques. Les mécanismes de partage de production, les provisions pour amortissement des investissements initiaux et les régimes de redevances retardent l’entrée des recettes dans les caisses de l’État. Dakar table sur une montée en puissance progressive de ces revenus, dont une part est fléchée vers le Fonds intergénérationnel et le Fonds de stabilisation prévus par le cadre légal sénégalais des hydrocarbures.

Diversification et souveraineté : les défis en filigrane

La performance de 2025 place le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye face à un dilemme classique des économies pétrolières émergentes. D’un côté, la manne offre une opportunité rare de financer les infrastructures, l’agriculture, l’industrie de transformation et la souveraineté alimentaire. De l’autre, elle expose le pays au syndrome hollandais, dans lequel l’appréciation induite des revenus tirés des ressources fragilise les secteurs exportateurs traditionnels comme la pêche, l’horticulture ou les produits arachidiers.

Les autorités ont affiché leur volonté de renégocier plusieurs contrats miniers et pétroliers hérités du régime précédent, tout en travaillant à un contenu local plus exigeant. La question du raffinage sur place, portée par la Société africaine de raffinage (SAR), demeure un chantier stratégique pour capter davantage de valeur ajoutée en aval. Concrètement, l’enjeu est d’éviter que le Sénégal ne se contente d’exporter du brut pour importer, quelques semaines plus tard, des produits raffinés à prix élevé.

Par ailleurs, la trajectoire des exportations non pétrolières mérite un examen attentif. L’or, dont les cours ont atteint des sommets historiques en 2025, contribue également à la performance, tout comme les produits halieutiques et l’acide phosphorique. La diversification effective du panier exportateur, condition d’une croissance résiliente, constituera l’un des marqueurs des prochains exercices budgétaires. Selon PressAfrik, la dynamique enregistrée en 2025 illustre déjà l’ampleur du basculement en cours.

Pour aller plus loin

L’UEMOA renoue avec l’excédent commercial en 2025, une première depuis 2011 · Cameroun : les exportations chutent de 23,6 % au premier trimestre 2026 · Côte d’Ivoire : Diarrassouba défend le bilan économique du gouvernement

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