Beyrouth : Dar al-Fatwa hausse le ton contre le gouverneur de la capitale

La colère monte à Beyrouth. Dar al-Fatwa, l’autorité religieuse suprême de la communauté sunnite libanaise, ainsi qu’un ensemble d’acteurs politiques, économiques et associatifs de la capitale, ont manifesté leur irritation face à la conduite du gouverneur de Beyrouth. Cette prise de parole publique, rare par son ampleur, intervient dans un contexte de fragilité institutionnelle où chaque décision administrative est scrutée à l’aune des équilibres communautaires qui régissent le pays depuis l’accord de Taëf de 1989.

Une contestation qui dépasse le simple différend administratif

Le mécontentement affiché par Dar al-Fatwa n’est pas anodin. L’institution, dirigée par le grand mufti de la République, joue traditionnellement un rôle de vigie sur les affaires touchant à la communauté sunnite, dont Beyrouth constitue historiquement l’un des principaux ancrages urbains. En s’associant à des figures civiles et économiques de la capitale, l’instance religieuse entend signifier que la gouvernance de la ville dépasse le cadre strictement technique et engage un héritage politique et confessionnel.

Les griefs formulés portent sur la manière dont le gouverneur exerce ses prérogatives. Les notables beyrouthins reprochent à ce dernier des décisions perçues comme unilatérales, prises sans concertation suffisante avec les représentants traditionnels de la ville. Dans un système libanais fondé sur le partage du pouvoir entre communautés, cette absence de dialogue est vécue comme une entorse à la coutume institutionnelle autant qu’à la lettre du pacte national.

Beyrouth, un poste stratégique dans l’architecture confessionnelle

Le poste de gouverneur de Beyrouth n’a rien d’ordinaire. Il représente l’un des maillons clés de l’administration territoriale libanaise, avec une compétence directe sur la capitale économique et politique du pays. La ville concentre les sièges des grandes banques, des principales administrations et d’une part significative de l’activité tertiaire nationale. Toute décision émanant du gouvernorat produit donc des effets qui débordent largement le seul périmètre municipal.

À cette dimension économique s’ajoute une charge symbolique. Beyrouth est perçue par la communauté sunnite comme un bastion identitaire, au même titre que Tripoli au nord. La désignation du gouverneur, son profil et sa méthode de travail sont donc suivis de près par Dar al-Fatwa, qui considère avoir un droit de regard implicite sur l’orientation des politiques locales. Le message adressé aujourd’hui au responsable en poste s’inscrit dans cette logique de veille communautaire.

Un signal politique dans un Liban en quête de stabilité

La sortie publique de l’institution religieuse et des personnalités beyrouthines survient alors que le pays traverse une séquence politique délicate. La reconstruction institutionnelle, après des années de vacance présidentielle et de crise économique aiguë, exige un climat de coopération entre pouvoirs centraux et acteurs locaux. Le différend qui oppose désormais Dar al-Fatwa au gouverneur pourrait compliquer cet effort de stabilisation, en réactivant des lignes de fracture que les autorités s’efforcent de contenir.

Sur le plan économique, la capitale libanaise reste en première ligne des chantiers de redressement. La reprise des activités portuaires, la remise à niveau des infrastructures endommagées par l’explosion du 4 août 2020 et la relance de l’attractivité de la place financière beyrouthine passent par un gouvernorat capable de dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes. Un blocage prolongé entre l’exécutif local et la principale institution religieuse sunnite risquerait de peser sur ces dossiers.

Reste à savoir si la controverse débouchera sur un ajustement de méthode ou sur une confrontation plus ouverte. Dans un pays où les équilibres se négocient souvent en coulisses, la publicité donnée à la protestation constitue en soi un tournant. Elle place le gouverneur devant un choix clair : ouvrir un canal de concertation avec Dar al-Fatwa et les représentants beyrouthins, ou assumer une gestion en tension durable avec les forces vives de la capitale. Selon Al Akhbar, l’irritation exprimée par Dar al-Fatwa et les acteurs de Beyrouth marque un point de bascule dans la relation entre l’institution religieuse et le gouvernorat.

Pour aller plus loin

Après l’arrestation de Riad Salamé, le Liban face à un tournant judiciaire · Rome : Israël veut activer le mécanisme de vérification de la première phase · Liban : Aoun alerte sur l’impact des frappes de Chakif

J’aime ça : J’aime chargement…