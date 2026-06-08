Frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

La banlieue sud de Beyrouth a été visée par une nouvelle agression israélienne, selon les informations rapportées par le quotidien libanais Al Akhbar. Cette zone densément peuplée, communément désignée sous le nom de Dahiyé, constitue depuis des décennies le bastion politique et social du Hezbollah, mouvement chiite armé et formation parlementaire de premier plan. La frappe intervient dans un climat sécuritaire déjà tendu, marqué par la fragilité du cessez-le-feu conclu en novembre 2024 entre Israël et le parti de Dieu, sous médiation américaine et française.

Une zone-symbole régulièrement prise pour cible

La Dahiyé n’est pas un quartier comme les autres dans la géographie du conflit israélo-libanais. Elle abrite des institutions liées au Hezbollah, des résidences de cadres du mouvement et plusieurs centaines de milliers de civils. Depuis l’automne 2024, l’armée israélienne y a mené des dizaines de raids, justifiés à chaque fois par la doctrine du ciblage d’infrastructures militaires présumées. Cette stratégie, théorisée dès 2006 sous le nom de doctrine Dahiyé, repose sur une force disproportionnée visant à dissuader durablement l’adversaire en frappant son environnement urbain.

Les autorités libanaises dénoncent de manière récurrente ces opérations comme des violations caractérisées de la souveraineté du pays. L’accord de cessation des hostilités prévoit pourtant le retrait des forces israéliennes du Sud-Liban et le déploiement de l’armée libanaise au sud du fleuve Litani, en coordination avec la Finul. Sur le terrain, la mise en œuvre demeure incomplète, plusieurs positions restant occupées et des frappes ponctuelles se poursuivant à un rythme soutenu.

Un cessez-le-feu sous tension permanente

Depuis l’entrée en vigueur de la trêve, les responsables israéliens ont multiplié les déclarations affirmant un droit d’intervention unilatéral en cas de menace identifiée. Beyrouth conteste cette lecture extensive de l’accord, qu’elle estime contraire à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. Le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, en poste depuis le début de l’année, ont fait du rétablissement de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire une priorité affichée, tout en composant avec une équation politique interne où le Hezbollah conserve un poids considérable.

La répétition des frappes sur la capitale alimente une équation difficile pour l’exécutif libanais. D’un côté, le pays sort exsangue d’une crise économique d’une rare intensité, avec une livre dévaluée de plus de 95 % depuis 2019 et un système bancaire largement paralysé. De l’autre, toute riposte militaire risquerait de précipiter un nouveau conflit ouvert, dont les infrastructures civiles paieraient le prix fort. Les chancelleries occidentales, Paris et Washington en tête, multiplient les déplacements pour tenter de préserver le cadre négocié.

Enjeux régionaux et lecture stratégique

La séquence libanaise s’inscrit dans un environnement régional recomposé. La chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie fin 2024, l’affaiblissement militaire du Hezbollah après treize mois d’affrontements, et la pression américaine renouvelée sur l’Iran modifient en profondeur les équilibres du Levant. Tel-Aviv considère que la fenêtre stratégique actuelle permet de poursuivre une politique de frappes préventives sans encourir de riposte coordonnée des alliés de Téhéran, dont la capacité de projection s’est réduite.

Pour les acteurs économiques et diplomatiques suivant le dossier libanais, le signal envoyé par cette nouvelle frappe est préoccupant. Les projets de reconstruction du Sud-Liban, évalués selon les estimations préliminaires de la Banque mondiale à plusieurs milliards de dollars, dépendent étroitement de la stabilisation sécuritaire. Les bailleurs du Golfe, longtemps en retrait du fait de leurs réserves envers le Hezbollah, conditionnent leur retour à des garanties tangibles sur le contrôle des armes et la transparence des canaux financiers.

Reste l’incertitude sur la trajectoire à court terme. Si les frappes se densifient, le scénario d’un effondrement complet du cessez-le-feu redeviendrait crédible, avec des répercussions immédiates sur les routes maritimes, le tourisme régional et les prix de l’assurance maritime en Méditerranée orientale. Selon Al Akhbar, l’attaque vise une nouvelle fois la banlieue sud de Beyrouth, dans une séquence qui confirme la fragilité persistante du dispositif de désescalade.

Pour aller plus loin

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