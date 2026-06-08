Liban : Joseph Aoun sous le feu des critiques d’Al Akhbar

Le président libanais Joseph Aoun fait l’objet d’une charge éditoriale virulente de la part du quotidien Al Akhbar, l’une des principales voix critiques de la scène médiatique de Beyrouth. Dans une tribune au titre volontairement provocateur, « Les vertus de la folie de Joseph Aoun », le journal interroge la cohérence des orientations prises par le chef de l’État depuis son arrivée au palais de Baabda. La publication intervient alors que le Liban tente de stabiliser ses institutions après une vacance présidentielle prolongée et dans un environnement régional sous haute tension.

Ancien commandant en chef de l’armée libanaise, Joseph Aoun a été élu à la magistrature suprême avec le soutien implicite d’une partie de la communauté internationale, notamment des parrains occidentaux et arabes du dossier libanais. Son profil militaire, perçu comme un gage de stabilité, contraste avec les attentes politiques contradictoires qui pèsent sur sa fonction. Le quotidien proche du Hezbollah y voit le signe d’un alignement diplomatique qu’il juge précipité, voire imprudent.

Une ligne présidentielle contestée à Beyrouth

La critique formulée par Al Akhbar dépasse la simple polémique de circulation. Le journal reproche au président libanais de calquer son discours sur les exigences extérieures, en particulier celles relatives au désarmement et à l’extension de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national. Pour la rédaction, cette posture revient à anticiper des concessions stratégiques sans contrepartie, à un moment où le pays demeure exposé aux opérations militaires israéliennes dans le sud.

Le titre choisi, qui évoque la « folie » du chef de l’État, ne relève pas du registre psychiatrique mais de la rhétorique politique arabe classique. Il suggère une forme d’imprudence assumée, un pari risqué présenté par ses partisans comme une audace nécessaire. Al Akhbar retourne ainsi l’argument en montrant les vulnérabilités d’une stratégie présidentielle qui s’expose, selon le quotidien, à un déséquilibre durable entre les composantes confessionnelles et politiques libanaises.

Un contexte régional qui pèse sur Baabda

L’élection de Joseph Aoun s’est inscrite dans un moment charnière pour le Levant. La guerre à Gaza, les frappes israéliennes répétées sur le sud-Liban et la recomposition des équilibres régionaux après les événements syriens ont profondément modifié les marges de manœuvre de l’exécutif libanais. La présidence est attendue à la fois sur le terrain de la souveraineté nationale, sur celui de la reconstruction et sur le dossier sensible du monopole étatique de la violence légitime.

Dans ce paysage, chaque déclaration présidentielle est scrutée par les chancelleries occidentales, par Riyad, par Téhéran et par Damas. La position d’Al Akhbar reflète la sensibilité d’un courant politique qui considère que la résistance armée demeure un pilier non négociable du pacte national. Le débat dépasse donc la personne du chef de l’État pour engager une vision de l’État libanais lui-même, de ses alliances et de son rapport à la guerre régionale.

Une presse libanaise polarisée

La virulence du papier illustre la polarisation persistante du paysage médiatique libanais. Al Akhbar assume une ligne éditoriale identifiée, en opposition frontale avec les quotidiens proches du camp souverainiste ou des sensibilités pro-occidentales. Cette pluralité, héritage d’une longue tradition de pluralisme journalistique à Beyrouth, sert aussi de baromètre aux tensions politiques internes que la nouvelle présidence devra arbitrer.

Pour Joseph Aoun, le défi consiste à transformer l’autorité morale acquise dans l’institution militaire en capital politique durable. La presse critique constitue à la fois un test de résistance et un signal envoyé aux partenaires extérieurs sur la complexité du jeu intérieur. Les prochains mois diront si la ligne défendue par le palais de Baabda parvient à concilier les exigences contradictoires d’une scène libanaise toujours fracturée.

Reste que la tribune publiée à Beyrouth confirme une réalité bien connue des observateurs du Liban : aucune présidence ne s’installe sans contestation, et la légitimité s’y construit autant dans l’épreuve médiatique que dans les urnes parlementaires. Selon Al Akhbar.

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