Liban : Tyr se vide après les ordres d’évacuation israéliens

Tyr se vide. La grande ville côtière du Sud-Liban, riche de plus de trois millénaires d’histoire, subit un dépeuplement accéléré depuis que l’armée israélienne a élargi le périmètre de ses ordres d’évacuation à des secteurs jusque-là préservés. Le quartier chrétien, cœur patrimonial et confessionnel de la cité, figure désormais sur les cartes diffusées par Tsahal, une première dans la séquence ouverte par la confrontation avec le Hezbollah. Pour les habitants comme pour les acteurs internationaux, ce basculement marque un seuil symbolique autant qu’opérationnel.

Une rupture symbolique dans la géographie du conflit

Jusqu’ici, les avis d’évacuation visaient principalement des zones associées à la présence supposée du Hezbollah, dans les villages du Sud et la banlieue sud de Beyrouth. Le périmètre chrétien de Tyr, identifié par ses églises maronites et grecques-catholiques, avait été largement épargné par les frappes les plus intenses. Son inclusion dans les ordres israéliens rebat les cartes. Elle signale un élargissement géographique du théâtre d’opérations et fragilise l’argument selon lequel les frappes ne cibleraient que les implantations militaires du parti chiite.

Sur place, le départ des familles s’organise dans l’urgence. Routes encombrées vers Saïda et Beyrouth, commerces fermés, vieilles demeures laissées derrière soi : la cité phénicienne, classée au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1984, présente l’image d’une ville suspendue. Les associations patrimoniales redoutent des dégâts irréversibles sur les vestiges romains, les nécropoles et les édifices religieux qui font la singularité du site.

Un test pour la cohabitation confessionnelle libanaise

L’exode touche cette fois une population chrétienne qui, depuis le début des hostilités, observait une posture prudente. Les responsables religieux du Sud-Liban ont multiplié, ces derniers mois, les appels à la retenue, refusant que leur communauté soit instrumentalisée par l’un ou l’autre camp. L’inclusion du quartier chrétien de Tyr dans les zones d’évacuation place pourtant ces fidèles en première ligne, avec un risque clair de dispersion durable vers les régions du Nord ou vers l’étranger.

Le précédent n’est pas mince. Le Liban a connu, depuis la guerre civile de 1975-1990, plusieurs vagues migratoires confessionnelles qui ont profondément altéré la mosaïque communautaire du pays. Chaque déplacement forcé d’une population chrétienne du Sud nourrit la crainte d’une recomposition démographique difficilement réversible. À Tyr, où coexistent chiites, sunnites et chrétiens, la perte du tissu humain mettrait à mal un modèle de cohabitation forgé au fil des siècles.

Patrimoine et droit international en ligne de mire

La dimension patrimoniale ajoute une couche supplémentaire à la crise. L’UNESCO a, à plusieurs reprises, rappelé que les sites inscrits sur sa liste bénéficient d’une protection renforcée au titre de la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Tyr, avec son hippodrome romain, ses arcs monumentaux et sa nécropole, fait partie de cette catégorie. Toute frappe à proximité immédiate engage la responsabilité juridique des belligérants et expose la coalition occidentale soutenant Israël à des critiques diplomatiques accrues.

Les chancelleries européennes, en particulier française et italienne, suivent de près la situation. Paris, historiquement liée au Liban et engagée au sein de la Finul, a multiplié les contacts pour obtenir des garanties sur la préservation des zones civiles et patrimoniales. Rome, qui commande actuellement plusieurs contingents onusiens dans la région, exprime des inquiétudes similaires. Dans le même temps, les autorités libanaises peinent à offrir une réponse coordonnée, faute de moyens budgétaires et d’unité politique au sommet de l’État.

Reste la question stratégique de fond. L’élargissement des évacuations à Tyr peut préfigurer une opération terrestre plus profonde, ou viser à instaurer une zone tampon de fait au sud du Litani. Dans les deux cas, les conséquences humanitaires et géopolitiques dépasseront largement le cadre du Sud-Liban. Les flux de déplacés vers le Nord, déjà estimés en centaines de milliers de personnes, accentuent la pression sur un État au bord de l’effondrement économique. Selon El Watan, le départ massif des habitants de Tyr signe une étape inédite dans la séquence en cours.

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