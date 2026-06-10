Liban : le Hezbollah démasque les informateurs du meurtre d’al-Haddad

L’affaire de l’assassinat du commandant du Hezbollah Mohammad Haïdar al-Haddad connaît un nouveau rebondissement avec la mise au jour, par le parti chiote libanais, d’un réseau d’informateurs ayant participé au repérage de la cible. Selon les éléments rapportés par le quotidien libanais Al Akhbar, proche de l’axe de la résistance, l’identification publique de ces collaborateurs locaux aurait conduit Israël à durcir drastiquement les conditions opérationnelles imposées à ses agents au Liban, par crainte de nouvelles défections et d’opérations de contre-renseignement.

Cette séquence intervient dans un contexte de tension persistante le long de la Ligne bleue, où la trêve conclue fin novembre 2024 entre l’État hébreu et le Hezbollah reste fragile. Les frappes israéliennes ciblées contre des cadres du parti se poursuivent à un rythme soutenu dans le sud du pays, dans la Bekaa et jusque dans la banlieue sud de Beyrouth, alimentant un climat de défiance dont le dossier al-Haddad constitue désormais l’une des illustrations les plus emblématiques.

Un réseau de collaborateurs locaux au cœur de l’enquête

D’après le récit publié par Al Akhbar, les investigations conduites par les services de sécurité libanais et par l’appareil de renseignement du Hezbollah auraient permis de remonter à plusieurs individus ayant fourni à l’armée israélienne des renseignements précis sur les déplacements, le domicile et les habitudes du commandant ciblé. Ces informateurs auraient agi sous différentes couvertures, mêlant motivations financières et liens familiaux préexistants avec des réseaux opérant depuis l’étranger.

Le journal souligne que l’exposition publique de ces noms vise un double objectif. Il s’agit d’une part de dissuader d’éventuels candidats au recrutement par le Mossad ou par l’Aman, le renseignement militaire israélien, en démontrant la capacité du Hezbollah à identifier ses traîtres. D’autre part, cette publicité judiciaire alimente une bataille narrative dans laquelle le parti entend reprendre la main après une année 2024 marquée par des pertes considérables dans ses rangs.

Israël contraint de revoir ses protocoles opérationnels

La conséquence immédiate, selon Al Akhbar, tient au resserrement des consignes imposées par les services israéliens à leurs sources sur le sol libanais. Les contacts directs seraient désormais limités au strict minimum, les communications acheminées via des canaux chiffrés multipliés, et certaines exfiltrations préparées en amont pour les agents jugés les plus exposés. Ce repli défensif traduit la crainte d’un effet domino, où la chute d’un maillon mettrait au jour l’ensemble d’une chaîne.

Cette dynamique n’est pas inédite. Depuis le déclenchement des hostilités en octobre 2023, les autorités libanaises ont annoncé à plusieurs reprises l’arrestation de personnes soupçonnées de collaboration avec l’ennemi, certaines occupant des postes sensibles dans les télécommunications ou la sécurité privée. Le quotidien rappelle que la guerre du renseignement constitue, depuis 2006, l’un des théâtres permanents de la confrontation entre le Hezbollah et l’État hébreu, avec des cycles alternés de pénétration et de purge.

Une bataille de renseignement aux enjeux régionaux

Au-delà du cas individuel d’al-Haddad, l’affaire éclaire la profondeur des moyens humains et techniques mobilisés par Israël pour cibler la chaîne de commandement du parti chiite. Les frappes successives qui ont décimé l’état-major du mouvement, jusqu’à la mort de son secrétaire général Hassan Nasrallah en septembre 2024, ont reposé sur un travail de longue haleine combinant interceptions, imagerie satellitaire et sources humaines. Le démantèlement d’un seul réseau ne saurait, à lui seul, inverser ce rapport de forces.

Le contexte régional pèse également. La recomposition en cours en Syrie depuis la chute du régime Assad en décembre 2024 a fragilisé les corridors logistiques entre Téhéran et Beyrouth, contraignant le Hezbollah à revoir ses lignes d’approvisionnement et de circulation. Dans ce cadre, la sécurisation interne de l’organisation et la chasse aux collaborateurs deviennent des priorités stratégiques, au même titre que la reconstitution de capacités militaires affectées par treize mois de conflit ouvert.

Reste que la communication autour de ces affaires obéit à une logique politique autant que sécuritaire. Le Hezbollah cherche à rassurer sa base populaire sur sa résilience institutionnelle, tandis que les autorités libanaises, sous la nouvelle présidence de Joseph Aoun, tentent de réaffirmer le monopole de l’État sur les questions de souveraineté. Selon Al Akhbar, les développements judiciaires à venir devraient préciser l’ampleur exacte du réseau démantelé.

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