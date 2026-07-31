Liban : un nouveau cadre politique pour contrer l’isolement du Hezbollah

Une nouvelle configuration politique émerge à Beyrouth. Sous l’intitulé « Protection du Liban », un rassemblement de personnalités et de formations cherche à opposer un front commun aux dynamiques qu’il qualifie d’isolement politique d’une composante essentielle du paysage national. L’initiative intervient dans un contexte de recomposition rapide, marqué par les pressions occidentales sur le dossier des armes du Hezbollah, la fragilité du cessez-le-feu avec Israël et la relance du débat sur la souveraineté nationale.

Un cadre pensé contre la marginalisation politique

Les promoteurs du cadre insistent sur sa vocation défensive. Il s’agit, selon eux, de refuser une logique d’exclusion visant à réduire la représentation d’une partie du corps politique libanais, en particulier les forces alliées à la résistance armée. Le message envoyé à l’opinion nationale se veut clair : aucune formation ne peut être écartée du jeu institutionnel sans compromettre le pacte de coexistence qui fonde la République.

Ce positionnement s’inscrit dans une séquence tendue. Depuis la fin des hostilités de large ampleur avec Israël et la mise en œuvre partielle de l’accord de cessation des combats, les débats sur le désarmement du Hezbollah, la présence de l’armée libanaise au sud du Litani et le rôle de la Finul se sont intensifiés. Plusieurs voix intérieures, appuyées par des chancelleries étrangères, réclament un recentrage de la décision stratégique sur les seules institutions officielles. À l’inverse, les tenants de « Protection du Liban » redoutent qu’une telle recomposition n’aboutisse à un déséquilibre confessionnel et politique durable.

Reconstruire des ponts inter-communautaires

Au-delà du refus de l’isolement, le cadre affiche une ambition plus large : rétablir des canaux de dialogue avec des composantes chrétiennes, sunnites et druzes qui se sont éloignées du camp du 8 mars ces dernières années. Les initiateurs mettent en avant la nécessité de dépasser la fracture née des guerres régionales et de la crise économique pour recomposer une majorité politique fonctionnelle. Cette ouverture s’adresse également à des figures indépendantes soucieuses de préserver l’équilibre du système parlementaire.

Le calendrier n’est pas anodin. Les échéances législatives de 2026 se profilent, et chaque camp cherche à sécuriser ses positions dans les circonscriptions clés du Mont-Liban, de la Békaa et du Sud. La constitution d’un cadre transversal, plutôt qu’une alliance électorale classique, offre l’avantage de la souplesse : il permet de formuler un discours commun sur la souveraineté et la protection nationale sans figer prématurément les listes.

Un contexte régional sous haute tension

La démarche libanaise ne peut se lire hors du théâtre régional. La chute du régime syrien en décembre 2024, la reconfiguration des axes au Levant et la posture offensive maintenue par Israël dans le sud du pays ont fragilisé l’environnement stratégique du Hezbollah. Dans le même temps, les États-Unis et plusieurs capitales du Golfe conditionnent leur soutien à la reconstruction et aux réformes financières à une clarification du monopole de la force par l’État libanais.

Face à cette équation, les partisans de « Protection du Liban » entendent démontrer que la préservation d’une pluralité politique interne demeure la meilleure garantie contre les tentations de tutelle extérieure. Ils rappellent que les précédents épisodes d’exclusion, notamment durant les années qui ont suivi 2005, ont nourri des blocages institutionnels prolongés, allant jusqu’à la paralysie de la présidence et à des vacances gouvernementales à répétition.

Reste que la viabilité du cadre dépendra de sa capacité à convaincre au-delà de son socle initial. Les partenaires chrétiens potentiels, à commencer par le Courant patriotique libre, traversent leur propre recomposition, tandis que la scène sunnite demeure fragmentée depuis le retrait de Saad Hariri. Le pari des promoteurs consiste à transformer un réflexe défensif en projet politique offensif, capable de peser sur les négociations à venir autour du budget, de la loi électorale et du dossier sécuritaire. Selon Al Akhbar, l’initiative constitue avant tout un outil de refus de l’isolement politique dans un moment charnière pour le Liban.

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