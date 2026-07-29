Nucléaire iranien : Téhéran doute des intentions de Trump à Mascate

Les négociations indirectes entre la République islamique d’Iran et les États-Unis, conduites sous les auspices du sultanat d’Oman, franchissent une étape prudente. Selon les éléments rapportés depuis Mascate, les émissaires iraniens et américains ont enregistré ce que Téhéran qualifie de premiers indices tangibles de convergence sur certains volets du dossier nucléaire. Le canal omanais, éprouvé de longue date, sert de nouveau de passerelle discrète entre deux capitales qui n’entretiennent aucune relation diplomatique directe depuis quatre décennies.

La prudence reste toutefois de mise côté iranien. Les responsables de la diplomatie de la République islamique multiplient les mises en garde contre ce qu’ils décrivent comme une opacité persistante des intentions de la Maison-Blanche. Le retour de Donald Trump au pouvoir ravive en effet le souvenir du retrait unilatéral américain de l’accord de Vienne en 2018, décision qui avait ouvert une décennie de tensions et de sanctions renforcées. Téhéran conditionne toute avancée substantielle à des garanties crédibles sur la levée effective des mesures coercitives visant son économie.

Le canal omanais, pivot d’une diplomatie discrète

Mascate confirme son rôle d’intermédiaire privilégié dans la médiation régionale. Le sultanat, qui avait déjà facilité les contacts secrets ayant abouti à l’accord nucléaire de 2015, remet en marche sa machine diplomatique feutrée. Les émissaires iraniens et américains ne se rencontrent pas directement : les propositions transitent par les canaux omanais, qui reformulent, filtrent et acheminent les messages entre les deux délégations installées dans des lieux séparés de la capitale omanaise.

Cette architecture, jugée lente mais éprouvée, permet à chaque partie de tester les lignes rouges adverses sans s’exposer publiquement. Elle offre aussi à Téhéran l’assurance que les échanges resteront confidentiels tant que la partie américaine n’aura pas manifesté de gestes concrets. Les responsables iraniens insistent : les progrès évoqués concernent le cadre procédural et certains points techniques, non le cœur politique du différend, qui touche à la portée du programme d’enrichissement d’uranium et au calendrier de levée des sanctions.

Une méfiance structurelle envers l’administration Trump

À Téhéran, l’appareil diplomatique et sécuritaire affiche une défiance affichée envers le locataire de la Maison-Blanche. Plusieurs voix officielles rappellent que le président américain a associé, dans ses déclarations publiques, la main tendue à des menaces militaires explicites contre les installations nucléaires iraniennes. Cette double posture nourrit la conviction, dans les cercles dirigeants iraniens, que Washington cherche moins un compromis équilibré qu’une capitulation négociée.

Le Guide suprême Ali Khamenei a lui-même encadré strictement le mandat des négociateurs, autorisant les pourparlers indirects tout en excluant toute concession sur les capacités défensives du pays. Cette ligne rouge inclut le programme balistique et les liens régionaux de Téhéran avec ses alliés au Liban, en Irak, au Yémen et en Syrie. Les diplomates iraniens laissent entendre que le périmètre de la discussion se limitera, pour l’heure, au strict volet nucléaire, à l’exclusion des dossiers régionaux qui font l’objet d’une autre grille de lecture stratégique.

Enjeux régionaux et fenêtre de tir étroite

Les capitales du Golfe suivent de près l’évolution des discussions. Riyad, Abou Dhabi et Doha, qui ont normalisé ou consolidé leurs relations avec Téhéran ces dernières années, redoutent qu’un échec des pourparlers ne rouvre la perspective d’une confrontation militaire dans une région déjà fragilisée par la guerre à Gaza et les tensions en mer Rouge. Israël, à l’inverse, plaide pour une posture américaine intransigeante et n’exclut pas d’agir seul contre les sites nucléaires iraniens si le compromis lui paraît trop favorable à Téhéran.

La fenêtre de négociation reste étroite. Le mécanisme de retour automatique des sanctions onusiennes, dit snapback, prévu par la résolution 2231 du Conseil de sécurité, expire en octobre. Passée cette échéance, les Européens perdront un levier de pression décisif sur Téhéran, ce qui modifiera profondément l’équation. Les prochaines semaines diront si les signaux positifs recueillis à Mascate se transforment en cadre politique tangible ou s’ils s’ajoutent à la longue liste des tentatives avortées de dialogue entre Washington et la République islamique. Selon Al Akhbar.

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