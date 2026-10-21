Logement au Nigeria : Infinity Trust engage une recapitalisation stratégique

La décision prise par l’assemblée des actionnaires d’Infinity Trust Mortgage Bank engage l’un des acteurs les plus en vue du crédit au logement au Nigeria dans une opération financière de grande ampleur. L’établissement entend porter ses ressources permanentes à un niveau compatible avec les nouvelles règles prudentielles édictées par la Banque centrale du Nigeria (CBN), tout en se donnant les moyens d’élargir son portefeuille de prêts hypothécaires. L’enveloppe visée atteint 50 milliards de nairas, soit l’équivalent de 37,5 millions de dollars au cours actuel.

Trois canaux de financement ont été autorisés par les actionnaires : une offre réservée aux détenteurs actuels de titres, un placement auprès d’investisseurs qualifiés et une sollicitation publique du marché. Cette palette large traduit la volonté de la direction de ne fermer aucune porte, à un moment où la liquidité des marchés nigérians reste contrainte par un environnement de taux élevés et par la pression inflationniste. Les titres nouvellement créés seront admis à la négociation sur le Nigerian Exchange (NGX), principale place financière du pays.

Une opération calibrée pour les nouvelles règles prudentielles de la CBN

Depuis mars 2024, la banque centrale a lancé l’une des réformes les plus ambitieuses de l’histoire bancaire nigériane. Les établissements à vocation nationale doivent désormais justifier d’un capital minimum de 200 milliards de nairas, soit près de 150 millions de dollars, tandis que les banques titulaires d’un agrément international se voient imposer un plancher de 500 milliards de nairas, environ 375 millions de dollars. La date butoir fixée aux banques commerciales pour se mettre en conformité est le 31 mars 2026, un calendrier qui a déjà poussé plusieurs grands noms de la place, de Access Holdings à Zenith Bank en passant par GTCO et Fidelity Bank, à solliciter leurs actionnaires.

Les prêteurs hypothécaires relèvent d’un régime distinct, mais la logique de consolidation gagne aussi ce segment. Le directeur général Luqman Bakare justifie l’initiative par la nécessité de renforcer les capacités de prêt de l’institution et de prévenir tout durcissement supplémentaire des exigences réglementaires. L’assemblée a également approuvé la transformation en titres ordinaires de 600 millions d’actions préférentielles, d’une valeur nominale totale de 600 millions de nairas, environ 450 000 dollars. Cette conversion simplifie la structure du bilan et aligne les intérêts entre anciens et nouveaux actionnaires.

Un marché hypothécaire nigérian dramatiquement sous-dimensionné

Le mouvement engagé à Abuja prend tout son sens au regard des déséquilibres du marché du logement. Le Nigeria souffre d’un déficit estimé par le ministère fédéral du Logement à environ 28 millions d’unités, pour une population qui dépassera bientôt 230 millions d’habitants. Pourtant, l’encours total des crédits hypothécaires rapporté au produit intérieur brut reste inférieur à 1 %, l’un des ratios les plus faibles du continent, loin derrière l’Afrique du Sud qui dépasse 15 % ou le Maroc qui approche 20 %. Cette anomalie structurelle tient à la cherté du crédit, à l’étroitesse des ressources longues et à la fragilité de nombreux prêteurs spécialisés.

La présidente du conseil d’administration, Nkechi Bibilari, et l’équipe dirigeante ambitionnent de positionner l’établissement comme un acteur de référence sur le refinancement hypothécaire primaire. L’arrivée de capitaux frais doit permettre à la banque d’allonger la maturité moyenne de ses prêts, aujourd’hui bridée par des ressources courtes, et de diversifier sa clientèle au-delà des fonctionnaires fédéraux qui composent historiquement l’essentiel de son portefeuille.

Un signal pour l’ensemble des prêteurs spécialisés

L’opération d’Infinity Trust Mortgage Bank sera observée avec attention par les autres prêteurs hypothécaires, parmi lesquels figurent notamment Abbey Mortgage Bank, Aso Savings and Loans ou encore la Federal Mortgage Bank of Nigeria. Plusieurs d’entre eux affichent des fonds propres insuffisants pour accompagner la croissance démographique urbaine, estimée à 4 % par an par la Banque mondiale. Une consolidation du segment, voire des rapprochements capitalistiques, apparaît désormais comme une hypothèse crédible à horizon de deux ans.

Reste l’exécution. La réussite de la levée dépendra de l’appétit des investisseurs institutionnels locaux, principalement les fonds de pension gérés sous la supervision de la National Pension Commission, qui pèsent plus de 20 000 milliards de nairas d’actifs. L’arbitrage entre droits de souscription, placement privé et offre publique déterminera à la fois le coût du capital et la future composition du tour de table.

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