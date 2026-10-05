First Abu Dhabi Bank cherche à partager le risque d’un prêt nigérian

First Abu Dhabi Bank (FAB) envisagerait de syndiquer une partie du risque lié à un financement de cinq milliards de dollars octroyé au Nigeria, selon des informations relayées par la presse spécialisée. Première institution bancaire des Émirats arabes unis par les actifs, FAB chercherait à répartir cette exposition souveraine auprès d’autres prêteurs internationaux. L’opération confirmerait la place grandissante des établissements du Golfe dans le financement des grandes économies africaines, à l’heure où Abuja multiplie les tours de table pour soutenir ses finances publiques et sa balance des paiements.

Un financement souverain de grande ampleur pour Abuja

Le montant évoqué, cinq milliards de dollars, place cette ligne parmi les enveloppes les plus substantielles mobilisées en faveur du Nigeria au cours des derniers trimestres. La première économie d’Afrique subsaharienne poursuit un effort de consolidation budgétaire engagé par l’administration de Bola Tinubu, qui conjugue réforme des subventions aux carburants, unification du marché des changes et quête active de devises. Dans ce contexte, le recours à des banques internationales de premier plan complète les émissions obligataires sur le marché eurodollar et les tirages auprès des bailleurs multilatéraux.

FAB occupe depuis plusieurs années une place singulière dans ce dispositif. Le groupe émirien a structuré des opérations analogues pour d’autres États africains et accompagne des entités publiques nigérianes sur des financements liés au pétrole, aux infrastructures et aux besoins de trésorerie. Son bilan, l’un des plus solides de la région MENA, lui permet d’engager des tickets d’une taille rarement accessible aux banques locales.

Pourquoi céder une partie du risque

La démarche de syndication envisagée répond à une logique prudentielle classique. Même pour un établissement de la taille de FAB, immobiliser cinq milliards de dollars sur une seule contrepartie souveraine mobilise un volume significatif de fonds propres au titre des exigences de Bâle III. En cédant une tranche à d’autres banques, le prêteur initial allège sa concentration, libère de la capacité de prise ferme et conserve un rôle d’arrangeur rémunéré par les commissions.

Cette technique est courante sur les financements souverains africains de grande taille. Elle permet d’attirer des banques du Golfe, européennes ou asiatiques qui souhaitent une exposition mesurée au risque Nigeria sans assumer seules la structuration juridique et commerciale de l’opération. Pour Abuja, l’intérêt réside dans la stabilité du financement obtenu, assorti d’une base de prêteurs élargie susceptible d’être sollicitée lors de futures opérations.

Reste que le profil de risque du Nigeria demeure scruté par les agences de notation. Les tensions sur les recettes pétrolières, la volatilité du naira depuis la libéralisation du change et le niveau du service de la dette rappellent que la prime exigée par les prêteurs internationaux reste élevée. Un partage du risque facilite donc l’absorption de ces primes par un pool plus large d’investisseurs.

Le Golfe, pivot financier croissant pour l’Afrique

L’opération, si elle est confirmée, s’inscrit dans un mouvement de fond. Les capitaux émiriens, saoudiens et qataris se déploient massivement sur le continent, qu’il s’agisse de prises de participation dans les infrastructures portuaires, d’investissements miniers ou de prêts aux souverains. FAB, mais aussi Emirates NBD ou les véhicules souverains ADQ et Mubadala, ont noué des relations structurantes avec plusieurs capitales africaines. Cette orientation accompagne l’ambition déclarée des Émirats arabes unis de devenir un carrefour financier entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe.

Pour Abuja, diversifier ses sources de financement au-delà des traditionnels bailleurs occidentaux et des marchés eurobonds représente un atout de négociation. Les banques du Golfe offrent souvent des maturités adaptées aux besoins de refinancement court et moyen terme et acceptent des structures adossées à des flux pétroliers, un levier que le Nigeria utilise déjà avec plusieurs négociants internationaux. La capacité de FAB à agréger un syndicat autour d’une telle enveloppe mesurera, en creux, l’appétit des marchés pour la signature nigériane à l’approche des prochaines échéances budgétaires.

Selon Financial Afrik.

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