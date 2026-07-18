Accord-cadre Liban-Israël : Beyrouth face au risque de tutelle

La question de l’accord-cadre libano-israélien s’impose désormais au cœur du débat politique à Beyrouth. Alors que Washington intensifie sa médiation dans la région, le quotidien Al Akhbar, proche du Hezbollah, publie le troisième volet d’une série consacrée aux implications de ce mécanisme diplomatique. La thèse centrale est frontale : les contours actuels de la négociation feraient courir au Liban le risque d’une mise sous tutelle politique, économique et sécuritaire par Israël, un an après la guerre qui a ravagé le sud du pays et la banlieue sud de Beyrouth.

Un accord-cadre aux contours asymétriques

Le journal beyrouthin décrit un dispositif qui dépasse largement le seul volet militaire hérité du cessez-le-feu de novembre 2024. Selon son analyse, la négociation en cours porterait sur un ensemble de dossiers structurants : délimitation frontalière terrestre, statut des points contestés le long de la Ligne bleue, coopération sécuritaire, et à terme, normalisation économique. Le quotidien souligne le déséquilibre du rapport de forces à la table des discussions, l’État libanais sortant affaibli du conflit et privé de véritables leviers diplomatiques face à un partenaire américain qui, à ses yeux, épouse les priorités israéliennes.

Cette asymétrie structurelle est le nœud du raisonnement développé par Al Akhbar. Le journal rappelle que le précédent de l’accord maritime d’octobre 2022, négocié sous l’égide de l’émissaire américain Amos Hochstein, avait déjà consacré un modèle de médiation indirecte défavorable, selon lui, aux intérêts libanais. La reproduction de ce schéma sur des dossiers territoriaux plus sensibles inquiète ouvertement les milieux politiques hostiles à toute forme d’engagement direct avec Tel-Aviv.

Le spectre d’une dépendance stratégique

L’argument le plus polémique du quotidien tient dans son titre : le Liban risquerait de devenir une forme de colonie israélienne. Derrière la formule provocatrice, l’analyse pointe plusieurs mécanismes concrets. D’abord, la subordination potentielle des choix sécuritaires libanais aux exigences israéliennes en matière de désarmement au sud du Litani, telles qu’inscrites dans l’application élargie de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Ensuite, l’ouverture programmée de dossiers économiques – énergie, eau, corridors commerciaux – dans lesquels Beyrouth partirait en position de demandeur.

Le quotidien insiste sur un point souvent occulté dans le débat public : la dimension juridique de l’accord-cadre. En consacrant Israël comme interlocuteur officiel sur des dossiers civils, l’État libanais reviendrait, de facto, sur la doctrine héritée de l’armistice de 1949, qui limitait strictement les contacts bilatéraux. Cette évolution normative, si elle se confirmait, redéfinirait la posture diplomatique du Liban dans la région, avec des conséquences sur ses relations avec Damas, Téhéran et les capitales du Golfe.

Une bataille politique interne à haut risque

La publication d’Al Akhbar intervient dans un contexte de recomposition politique à Beyrouth. L’élection à la présidence de Joseph Aoun en janvier 2025 et la formation d’un gouvernement dirigé par Nawaf Salam ont ouvert une séquence institutionnelle nouvelle, marquée par une volonté affichée de restaurer l’autorité de l’État. Cette dynamique se heurte à la question centrale des armes du Hezbollah et au calendrier américain, particulièrement pressant depuis l’entrée en fonction de la seconde administration Trump.

Le camp opposé à l’accord-cadre y voit une manœuvre visant à sanctuariser militairement le nord d’Israël en échange de concessions libanaises jugées irréversibles. À l’inverse, ses partisans, majoritairement issus des forces souverainistes et d’une partie de la communauté sunnite et chrétienne, considèrent qu’un règlement politique constitue la seule porte de sortie viable pour un pays exsangue économiquement, dont le PIB s’est effondré de plus de moitié depuis 2019.

Reste que la marge de manœuvre de Beyrouth demeure étroite. Entre la pression américaine, les exigences sécuritaires israéliennes, l’attente des bailleurs internationaux et les fractures internes, l’exécutif libanais devra arbitrer sans disposer des leviers classiques de la négociation. La qualification retenue par le quotidien beyrouthin, aussi polémique soit-elle, traduit une inquiétude bien réelle au sein d’une partie de la classe politique quant à la préservation de la souveraineté nationale. Selon Al Akhbar, la publication d’un texte définitif dans les prochains mois cristallisera l’un des affrontements politiques les plus lourds de la décennie.

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