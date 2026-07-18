Ankara décrypte la stratégie de Trump pour neutraliser l’Iran

La stratégie de Donald Trump à l’égard de l’Iran retient l’attention des cercles analytiques turcs, qui y voient une manœuvre patiente d’encerclement politique. Selon des évaluations relayées à Beyrouth, la Maison-Blanche procéderait par étapes en neutralisant d’abord ce que ses stratèges qualifient de fronts secondaires, avant de s’attaquer au cœur du dispositif régional téhéranais. L’objectif affiché serait d’invalider, une à une, les cartes de puissance que la République islamique a patiemment constituées depuis deux décennies.

Une méthode d’isolement des fronts périphériques

Les experts turcs cités décrivent une séquence pensée pour éviter la confrontation frontale. Washington chercherait à traiter séparément le Liban, la Syrie, l’Irak, le Yémen et Gaza, en refusant l’approche globale qui a longtemps caractérisé la diplomatie américaine dans la région. Chaque théâtre serait abordé comme un dossier autonome, avec ses propres médiateurs, ses propres échéances et ses propres pressions économiques.

Cette segmentation vise à empêcher Téhéran de mobiliser simultanément l’ensemble de son réseau d’alliés non étatiques. En privant l’Iran d’une réponse coordonnée, la stratégie américaine réduirait la valeur stratégique de l’axe de la résistance, longtemps considéré comme la profondeur défensive de la République islamique. Les analystes turcs soulignent que cette approche s’inspire de la doctrine du fait accompli, appliquée successivement à chaque scène régionale.

Neutraliser les leviers de puissance iraniens

Le second volet de la lecture turque concerne l’érosion méthodique des instruments de puissance iraniens. Le programme balistique, le dossier nucléaire, l’influence sur les milices chiites et le soutien à la résistance palestinienne sont traités comme autant de dossiers distincts, chacun soumis à un régime de sanctions ou de pression militaire indirecte. La Maison-Blanche miserait sur l’usure économique plutôt que sur le renversement, pariant que la République islamique acceptera in fine des concessions substantielles.

Cette approche marquerait une rupture avec la doctrine obamienne du grand marchandage global. Trump privilégierait des accords sectoriels, plus faciles à obtenir mais qui, cumulés, aboutiraient au même résultat qu’une capitulation stratégique. Les stratèges turcs relèvent que cette méthode s’appuie sur un calendrier serré, adossé au cycle politique américain et aux échéances internes iraniennes.

Reste que la lecture ankariote n’ignore pas les risques d’une telle séquence. Une segmentation mal maîtrisée peut au contraire redonner à Téhéran des marges de manœuvre sur les fronts délaissés temporairement par Washington. Les analystes turcs mettent en garde contre l’illusion d’un contrôle parfait des dynamiques régionales, rappelant que chaque théâtre possède ses acteurs locaux dotés d’agendas propres. Le Hezbollah libanais, les factions irakiennes du Hachd al-Chaabi ou les Houthis yéménites conservent une capacité d’initiative qui peut déjouer les calendriers américains.

Une lecture turque révélatrice d’un positionnement

Le fait même qu’Ankara produise cette grille de lecture n’est pas anodin. La Turquie, membre de l’OTAN mais partenaire commercial de Téhéran, observe avec attention toute recomposition susceptible de modifier les équilibres à ses frontières sud et est. Une neutralisation de l’influence iranienne en Syrie ou en Irak ouvrirait mécaniquement des espaces pour la diplomatie turque, notamment dans les zones kurdes et dans le corridor de reconstruction syrien.

Les cercles analytiques proches du pouvoir turc semblent ainsi préparer le terrain à un repositionnement. En décryptant la méthode Trump, Ankara signale sa capacité à anticiper les prochaines phases et à négocier sa place dans un ordre régional appelé à se redessiner. La question de savoir si la Turquie accompagnera cette stratégie ou tentera de la nuancer reste ouverte, mais l’attention portée à sa mécanique révèle un intérêt stratégique de premier plan.

Pour les capitales du Golfe comme pour les acteurs européens engagés dans les dossiers iraniens, cette lecture turque offre un cadre d’analyse utile. Elle suggère que la pression américaine, loin d’être erratique, obéit à une architecture identifiable, susceptible d’être anticipée par les diplomaties tierces. Selon Al Akhbar, ces évaluations circulent activement dans les milieux stratégiques turcs.

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