Moody’s abaisse la perspective du Gabon à négative sur sa dette

La décision de Moody’s place le Gabon sous une pression renouvelée sur les marchés de capitaux. En faisant passer la perspective de la dette souveraine gabonaise de stable à négative, l’agence américaine signale que le prochain mouvement de notation pourrait être un abaissement supplémentaire, alors même que la note Caa2 figure déjà dans la zone des émetteurs jugés très spéculatifs. Pour les autorités de Libreville, le signal tombe à un moment charnière, entre transition politique et besoins de financement croissants.

Une notation Caa2 confirmée mais sous surveillance renforcée

Le maintien de la note à Caa2 n’a rien d’un satisfecit. Dans la grille de Moody’s, ce cran correspond à un risque de défaut élevé et à une qualité de crédit très faible. La bascule de la perspective vers négative indique que l’agence anticipe une détérioration possible des fondamentaux à un horizon de douze à dix-huit mois. Cette nuance, technique en apparence, pèse immédiatement sur le coût d’accès aux marchés internationaux et sur les conditions exigées par les bailleurs.

Concrètement, un émetteur souverain noté Caa2 paie déjà une prime de risque conséquente sur ses émissions obligataires. La révision de la perspective renchérit mécaniquement le service de la dette pour toute nouvelle levée de fonds en devises. Elle complique aussi les arbitrages des investisseurs institutionnels soumis à des contraintes prudentielles strictes, qui peuvent être contraints de réduire leur exposition aux titres gabonais.

Une trajectoire budgétaire au cœur des inquiétudes

Les motifs avancés par Moody’s renvoient à la dynamique de la dette publique gabonaise et à la capacité du Trésor à honorer ses échéances à court terme. Le pays, dont l’économie demeure fortement adossée aux exportations de pétrole, de manganèse et de bois, subit la volatilité des cours des matières premières. Les recettes budgétaires restent corrélées à l’activité du secteur extractif, ce qui amplifie la vulnérabilité du cadre macroéconomique à tout choc externe.

À cette dépendance structurelle s’ajoutent les tensions de trésorerie observées ces derniers trimestres. Les arriérés intérieurs vis-à-vis des fournisseurs locaux et la pression sur les remboursements d’eurobonds nourrissent le scepticisme des analystes. Pour les agences de notation, la soutenabilité de la dette dépendra de la capacité du gouvernement à dégager des excédents primaires durables et à diversifier ses sources de revenus hors hydrocarbures.

Un signal envoyé aux autorités de transition

La décision intervient dans une séquence politique particulière. Depuis le changement de régime d’août 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a multiplié les annonces sur l’assainissement des finances publiques et la renégociation de certains contrats. Le programme de transition prévoit également un retour à l’ordre constitutionnel et l’organisation d’élections. Les marchés observent avec attention la capacité des autorités à articuler stabilisation budgétaire et dépenses sociales attendues par la population.

Pour les partenaires techniques et financiers, le verdict de Moody’s pourrait servir de point d’appui dans les discussions en cours. Le Fonds monétaire international, qui dialogue régulièrement avec Libreville, milite de longue date pour une consolidation des finances publiques, un meilleur recouvrement fiscal hors pétrole et une transparence accrue sur la gestion de la dette. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement suivent également de près le profil de risque du pays.

Quelles marges de manœuvre pour Libreville

Reste que les leviers existent. La hausse des cours du manganèse, la montée en puissance progressive de la transformation locale du bois et la rationalisation des exonérations fiscales offrent des pistes immédiates de recettes additionnelles. Le gouvernement a également évoqué une stratégie de réprofilage de la dette, visant à allonger la maturité moyenne du portefeuille et à lisser le mur des échéances attendu en 2025 et 2026. La crédibilité de ces annonces conditionnera la prochaine revue de Moody’s.

Par ailleurs, le Gabon dispose d’un atout rarement souligné : un stock de dette publique encore inférieur, en proportion du produit intérieur brut, à celui de plusieurs pairs de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Le défi tient davantage à la structure de cette dette, fortement libellée en devises, et à la liquidité du Trésor qu’au niveau d’endettement lui-même. C’est sur ce double front que se jouera la prochaine appréciation des agences.

Selon Gabon Review, la décision de Moody’s a été rendue publique le 24 juin et maintient la note souveraine à Caa2 assortie d’une perspective désormais négative.

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