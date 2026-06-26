L’Irak menace de revoir son adhésion à l’OPEP sur les quotas

L’Irak a haussé le ton à l’égard de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), évoquant une possible révision de son adhésion si sa quote-part de production n’est pas réévaluée à la hausse. La sortie, inhabituelle de la part de Bagdad, traduit l’exaspération du deuxième plus gros producteur de l’alliance face à un plafond jugé déconnecté de ses capacités réelles d’extraction et de ses besoins budgétaires. Le pays, dont les recettes publiques dépendent à plus de 90 % des hydrocarbures, considère que le cadre actuel de quotas pénalise injustement son économie.

Une menace politique adressée au cartel pétrolier

L’avertissement de Bagdad survient alors que l’OPEP et ses alliés, regroupés au sein du format élargi OPEP+, maintiennent depuis plusieurs trimestres une politique de restriction de l’offre destinée à soutenir les cours du brut. L’Irak, qui pompe officiellement autour de quatre millions de barils par jour, estime que sa capacité installée justifie un plafond plus généreux, en particulier au regard des investissements réalisés dans les champs du sud du pays. La menace de réévaluer l’appartenance au cartel constitue un levier diplomatique fort, rarement employé par un membre fondateur de l’organisation créée en 1960.

Cette posture s’inscrit dans une série de frictions récurrentes entre Bagdad et le secrétariat de l’OPEP. À plusieurs reprises ces dernières années, l’Irak a été pointé du doigt pour des dépassements de son quota, contraint ensuite de présenter des plans de compensation portant sur plusieurs centaines de milliers de barils. La discipline collective, déjà fragilisée par les divergences entre Riyad et Moscou, se heurte désormais à l’affirmation explicite d’un membre majeur qui revendique davantage de marge.

Des impératifs budgétaires de plus en plus pressants

Derrière la rhétorique, c’est une équation financière qui pèse. Le budget irakien, adopté pour une trajectoire pluriannuelle, repose sur des hypothèses de prix et de volumes qui supposent un accès élargi aux marchés mondiaux. La reconstruction des infrastructures, le financement des salaires de la fonction publique et les subventions à l’énergie absorbent une part croissante des recettes pétrolières. Tout plafonnement prolongé de la production se traduit mécaniquement par un creusement du déficit ou un recours accru à l’endettement intérieur.

À cela s’ajoute le différend non résolu sur les exportations de la région du Kurdistan, gelées depuis mars 2023 via le pipeline reliant Kirkouk au port turc de Ceyhan. La perte de ce débouché, qui acheminait environ 400 000 barils par jour, prive l’État central et le gouvernement régional kurde de revenus substantiels et amplifie la pression sur le quota OPEP global du pays. Bagdad considère que cette anomalie devrait être prise en compte dans le calibrage des cibles de production assignées par l’alliance.

Un signal aux conséquences géoéconomiques étendues

La perspective, même lointaine, d’un retrait irakien de l’OPEP aurait des implications considérables pour l’architecture mondiale du marché pétrolier. Elle affaiblirait la capacité de Riyad à orchestrer les ajustements d’offre et compliquerait la coordination avec la Russie au sein du format élargi. Un précédent existe : l’Angola a quitté l’organisation fin 2023, invoquant précisément un désaccord sur son quota. Le départ d’un acteur du poids de l’Irak constituerait toutefois un séisme d’une tout autre ampleur.

Sur le plan régional, la sortie de Bagdad rappelle également la montée en puissance des producteurs du Golfe et la concurrence accrue pour les parts de marché en Asie, principal débouché du brut moyen-oriental. Les raffineurs chinois et indiens, attentifs aux conditions de prix, scrutent ces signaux de fragilité dans la coordination du cartel. À court terme, la menace irakienne agit comme un instrument de négociation en vue des prochaines réunions ministérielles. À moyen terme, elle révèle la difficulté croissante à maintenir une discipline collective lorsque les trajectoires budgétaires des membres divergent fortement.

Pour l’heure, aucune décision formelle de retrait n’a été annoncée, et les autorités irakiennes laissent ouverte la voie d’une renégociation au sein de l’organisation. Reste que le ton employé marque une inflexion notable du discours de Bagdad vis-à-vis d’une structure dont il est l’un des piliers historiques. Selon Al Akhbar.

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