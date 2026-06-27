Mondial 2026 : le Cap-Vert décroche sa première qualification historique

Les éliminatoires africaines du Mondial 2026 dessinent une nouvelle géographie du ballon rond sur le continent. À mesure que les rencontres décisives s’enchaînent, plusieurs sélections voient leurs ambitions confirmées ou brisées. Le Cap-Vert s’installe parmi les seizièmes de finalistes, performance inédite pour l’archipel lusophone. Dans le même temps, le Sénégal, champion d’Afrique en titre lors de sa dernière consécration continentale, retrouve un cap après des semaines de doute. La Tunisie, en revanche, sort du tournoi sans avoir convaincu, fermant un cycle marqué par l’usure tactique et générationnelle.

Le Cap-Vert, révélation des éliminatoires africaines

L’archipel atlantique réalise l’exploit qui le hisse parmi les nations africaines en lice pour la phase finale. Cette qualification en seizièmes constitue une première dans l’histoire de la sélection cap-verdienne, dont les ressources humaines et financières restent sans commune mesure avec les grandes écoles africaines. Le résultat valide pourtant un travail de fond engagé depuis plusieurs cycles, fondé sur l’identification systématique des binationaux et l’intégration des talents formés au Portugal.

Cette performance dépasse le simple cadre sportif. Elle illustre la capacité des petites fédérations à rivaliser avec les puissances établies lorsque la structuration administrative suit. Le modèle cap-verdien s’apparente à celui qu’avaient esquissé les Comores ou la Guinée équatoriale, mais avec une régularité supérieure dans les résultats. Pour l’archipel, le rayonnement attendu dépasse la sphère footballistique et touche directement la visibilité diplomatique et touristique du pays.

Le Sénégal renoue avec ses ambitions mondialistes

Les Lions de la Teranga ont fait taire les critiques accumulées ces derniers mois. Après une séquence d’irrégularités qui avait fragilisé l’encadrement technique, la sélection sénégalaise se relance dans la course à la qualification. Le groupe dirigé par la Fédération sénégalaise de football (FSF) retrouve une assise compétitive qui le replace parmi les favoris attendus pour la prochaine Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le rebond sénégalais repose sur une ossature expérimentée, articulée autour de joueurs évoluant dans les grands championnats européens. La concurrence interne, longtemps présentée comme un atout, redevient un moteur de performance plutôt qu’un facteur de tension. Reste à transformer cette dynamique en qualification ferme, dans un format élargi à 48 équipes qui ouvre théoriquement plus de places à l’Afrique, désormais dotée de neuf billets directs et d’un strapontin via le barrage intercontinental.

La Tunisie quitte la scène sans relief

Pour les Aigles de Carthage, la fin du parcours sonne comme un constat d’épuisement. L’élimination tunisienne intervient sans révolte ni sursaut, refermant un cycle entamé sous d’autres entraîneurs et porté par une génération dorée désormais sur le déclin. Le diagnostic posé par les observateurs est sévère : carence offensive chronique, lecture tactique datée, renouvellement insuffisant aux postes clés. Aucun de ces maux n’est nouveau, mais leur accumulation a fini par peser au moment décisif.

La sortie tunisienne pose une question structurelle à la Fédération tunisienne de football. La formation locale, longtemps citée en exemple au Maghreb, peine à produire des cadres capables de s’imposer durablement dans les championnats européens majeurs. Sans cette rampe de lancement, la sélection nationale s’appuie sur un vivier rétréci, exposé aux blessures et aux contre-performances individuelles. Le prochain cycle qualificatif imposera des arbitrages politiques et techniques sensibles.

Une hiérarchie africaine en recomposition

Au-delà des trajectoires individuelles, ces éliminatoires confirment une recomposition silencieuse de la hiérarchie continentale. Les nations historiquement dominantes ne disposent plus d’une rente automatique. L’élargissement de la phase finale à 48 équipes, décidé par la FIFA, profite mécaniquement aux sélections de second rang qui structurent leur fédération et exploitent intelligemment leur diaspora. Le Cap-Vert en offre l’illustration la plus aboutie de cette session.

Pour les décideurs sportifs africains, la leçon est claire : la performance internationale repose désormais sur la qualité de la gouvernance fédérale autant que sur le talent brut. Les prochaines journées préciseront la liste définitive des représentants africains au Mondial nord-américain. Selon Info241.com, plusieurs sélections jouent encore leur survie dans cette campagne aux multiples rebondissements.

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