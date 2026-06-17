L’Union africaine cherche des fonds pour endiguer Ebola en RDC

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo mobilise à nouveau les institutions continentales. L’Union africaine (UA) a tenu mardi une réunion destinée à fédérer ses États membres et ses partenaires autour d’un effort financier collectif. L’objectif affiché : doter la riposte congolaise des moyens nécessaires avant que la maladie à virus Ebola ne franchisse une nouvelle étape de propagation. Le signal envoyé depuis Addis-Abeba traduit l’ampleur de l’inquiétude sanitaire qui gagne le continent.

Une mobilisation continentale pilotée depuis Addis-Abeba

La rencontre organisée par l’organisation panafricaine s’inscrit dans un schéma désormais rodé : convertir l’alerte épidémiologique en engagements budgétaires. Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), bras sanitaire de l’UA, jouent un rôle pivot dans la cartographie des besoins et la coordination des équipes déployées sur le terrain congolais. Cette approche traduit une volonté assumée d’autonomie sanitaire africaine, après les déconvenues observées lors des précédentes crises.

Sur le plan opérationnel, la mobilisation passe par plusieurs canaux. Les contributions volontaires des États membres, les enveloppes des partenaires multilatéraux et les financements concessionnels constituent l’ossature traditionnelle des ripostes. La RDC, pour sa part, dispose d’une expertise reconnue dans la prise en charge d’Ebola, le pays ayant déjà fait face à plus d’une douzaine d’épisodes depuis la découverte du virus en 1976 sur les rives de la rivière éponyme.

La RDC, terrain récurrent de la maladie

Le territoire congolais demeure l’épicentre historique des flambées de fièvre hémorragique. La densité forestière, la circulation transfrontalière et la fragilité de certaines zones rurales compliquent durablement l’endiguement. Les autorités sanitaires de Kinshasa s’appuient sur un dispositif éprouvé combinant équipes d’intervention rapide, laboratoires mobiles et campagnes de vaccination ciblée à l’aide du vaccin Ervebo, déployé depuis plusieurs années.

Reste que chaque épisode épidémique mobilise des ressources considérables. La logistique en zone enclavée, l’indemnisation des familles, la prise en charge des contacts et l’achat de matériel de protection pèsent rapidement sur les budgets nationaux. C’est précisément cette équation financière que l’UA tente de résoudre en sollicitant un soutien coordonné, plutôt que des contributions dispersées et tardives.

Un enjeu de souveraineté sanitaire pour le continent

Au-delà de la réponse immédiate, la séquence engagée par l’Union africaine s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’architecture sanitaire continentale. Depuis la pandémie de Covid-19, plusieurs chantiers structurants ont été ouverts : production locale de vaccins, renforcement des capacités diagnostiques et création d’un Fonds africain pour la santé. La crise actuelle constitue un test grandeur nature pour ces dispositifs.

Les partenaires extérieurs, qu’il s’agisse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la Banque mondiale ou des bailleurs bilatéraux, restent sollicités. Mais le message porté par l’organisation panafricaine tend à inverser l’ordre des priorités : l’Afrique entend désormais piloter ses ripostes, ses partenaires venant compléter un effort déjà engagé par les Africains eux-mêmes. Cette posture, théorisée dans la stratégie « New Public Health Order » portée par Africa CDC, cherche à se traduire en flux financiers concrets.

Pour les chancelleries et les opérateurs sanitaires actifs en Afrique centrale, la séquence en cours sera scrutée avec attention. Le volume des engagements pris à l’issue de la réunion, leur calendrier de décaissement et la chaîne de commandement opérationnelle entre Kinshasa, Addis-Abeba et Genève constitueront autant d’indicateurs sur la maturité réelle du dispositif. La trajectoire épidémiologique des prochaines semaines en RDC déterminera, in fine, l’ampleur des moyens à déployer. Selon PressAfrik, l’Union africaine a réuni ses membres mardi pour amorcer cette mobilisation financière.

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