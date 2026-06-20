Côte d’Ivoire : 1 732 cas de violences recensés en 2025

Le décompte des violences sur les populations vulnérables en Côte d’Ivoire s’établit à 1 732 cas enregistrés depuis janvier 2025. Cette statistique, rendue publique par les organisations actives sur le terrain, concerne aussi bien les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap que les groupes marginalisés vivant en marge des dispositifs sociaux. Le chiffre confirme une tendance qui inquiète les acteurs ivoiriens de la protection des droits humains, dans un pays par ailleurs engagé dans une trajectoire de modernisation économique et institutionnelle.

Une cartographie de la vulnérabilité qui se précise

Derrière le total de 1 732 signalements, plusieurs catégories de victimes coexistent. Les violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques se croisent souvent dans les mêmes trajectoires individuelles, rendant l’évaluation complexe. Les structures d’écoute et de prise en charge, qu’elles relèvent de l’État, des collectivités ou de la société civile, voient affluer des dossiers qui révèlent l’ampleur d’un phénomène longtemps minoré dans le débat public.

La question de la marginalisation reste centrale. Les personnes vivant avec un handicap, les minorités sociales ou les ménages précaires accèdent difficilement aux mécanismes de plainte et de réparation. Cette barrière institutionnelle, combinée à la stigmatisation, alimente un sous-signalement chronique. Concrètement, les 1 732 cas documentés ne représentent qu’une partie d’une réalité plus large, que les professionnels du secteur peinent à quantifier avec précision faute de système national centralisé d’alerte.

Des dispositifs publics sous tension

La Côte d’Ivoire a multiplié, ces dernières années, les initiatives de protection sociale, depuis le renforcement du cadre légal contre les violences basées sur le genre jusqu’à la création de plateformes de signalement. Reste que la mise en œuvre opérationnelle se heurte à des contraintes budgétaires et humaines. Les centres d’accueil manquent souvent de personnel formé, et les délais judiciaires demeurent un frein dissuasif pour de nombreuses victimes.

Les autorités ivoiriennes ont, à plusieurs reprises, affiché leur volonté de durcir la réponse pénale et de fluidifier l’accompagnement psychosocial. Mais sur le terrain, les associations rappellent que l’efficacité d’une politique publique ne se mesure pas seulement au nombre de textes adoptés. Elle se vérifie dans la capacité à transformer un signalement en procédure aboutie, et une procédure en réparation effective pour la victime. À ce jour, ce continuum demeure fragile.

Un enjeu de cohésion sociale et de souveraineté institutionnelle

Au-delà de la dimension humanitaire, la question des violences sur les populations marginalisées engage la crédibilité institutionnelle d’Abidjan. La Côte d’Ivoire, qui aspire à consolider son leadership régional en Afrique de l’Ouest, sait que la qualité de sa gouvernance sociale conditionne aussi sa réputation auprès des partenaires internationaux. Les bailleurs multilatéraux et les agences des Nations unies intègrent désormais les indicateurs de protection dans leurs évaluations de risques pays.

Dans ce contexte, le chiffre de 1 732 cas agit comme un indicateur d’alerte. Il invite à repenser l’articulation entre prévention, sanction et réparation, et à mobiliser davantage les ressources locales, notamment les chefferies traditionnelles et les autorités religieuses qui jouent un rôle de relais auprès des communautés rurales. La digitalisation des dispositifs de signalement, encore embryonnaire, pourrait également constituer un levier pour réduire la distance entre les victimes et les structures de prise en charge.

Les acteurs ivoiriens de la protection sociale insistent sur la nécessité d’une réponse intégrée associant ministères, collectivités, organisations non gouvernementales et secteur privé. Sans cette coordination, le risque demeure que les statistiques continuent de progresser sans que les trajectoires individuelles ne s’améliorent. La prochaine étape pourrait passer par la consolidation d’un observatoire national des violences, capable de produire des données fiables et exploitables par les décideurs publics. Selon FratMat.

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