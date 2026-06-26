Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire rejoint le Maroc en 16es de finale

La Côte d’Ivoire figure désormais parmi les nations qualifiées pour les seizièmes de finale du Mondial 2026, après son succès contre le Curaçao. Les Éléphants viennent grossir le contingent africain dans ce nouveau format élargi à 48 équipes, aux côtés du Maroc et de l’Afrique du Sud, déjà assurés de poursuivre l’aventure. Pour Abidjan, cette qualification représente un jalon important après une décennie en demi-teinte sur la scène mondiale.

Une qualification ivoirienne qui confirme la dynamique des Éléphants

La sélection ivoirienne, championne d’Afrique en titre depuis sa victoire à la CAN 2023 disputée à domicile, prolonge ainsi sa série positive. La victoire contre le Curaçao, modeste nation caribéenne mais adversaire à ne pas sous-estimer dans un format où les surprises se multiplient, scelle un parcours maîtrisé. Les coéquipiers de Franck Kessié, Sébastien Haller et Simon Adingra entendent désormais peser sur la phase à élimination directe, terrain sur lequel le football ivoirien n’a plus brillé en Coupe du monde depuis 2014.

Le staff technique avait fait de cette qualification un objectif clair, après la déception des dernières campagnes. Avec une génération expérimentée évoluant dans les meilleurs championnats européens, les Éléphants disposent d’une profondeur d’effectif rare dans l’histoire récente de la sélection. Reste à transformer ce capital en résultats durables sur la scène planétaire.

Maroc et Afrique du Sud, les autres porte-drapeaux du continent

Le Maroc, demi-finaliste historique de l’édition 2022 au Qatar, abordait ce Mondial 2026 avec le statut de référence africaine. Les Lions de l’Atlas, qui co-organiseront par ailleurs la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, ont logiquement validé leur passage en seizièmes. Leur trajectoire suscite des attentes élevées, à la mesure des investissements consentis par Rabat dans ses infrastructures sportives et son centre de formation national.

L’Afrique du Sud complète ce trio. Les Bafana Bafana, longtemps absents de la scène mondiale après leur élimination en 2010 sur leurs propres terres, signent un retour remarqué. La fédération sud-africaine, qui a misé sur le renouvellement de son banc de touche et l’intégration de joueurs binationaux, récolte les fruits d’une stratégie patiente. Cette qualification renforce la position de Johannesburg dans la diplomatie sportive continentale, à l’heure où plusieurs grandes compétitions se profilent en Afrique.

Un format élargi qui rebat les cartes pour l’Afrique

Le passage à 48 équipes, décidé par la FIFA pour l’édition 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, offre mécaniquement davantage de places aux confédérations historiquement sous-représentées. La Confédération africaine de football (CAF) dispose désormais de neuf billets directs, contre cinq lors des précédentes éditions, auxquels peut s’ajouter un dixième via les barrages intercontinentaux. Cette ouverture transforme la géographie compétitive du tournoi.

Pour les sélections africaines, l’enjeu dépasse la simple participation. Il s’agit de capitaliser sur l’exposition médiatique mondiale pour valoriser les championnats locaux, attirer des sponsors et négocier de meilleures conditions de droits télévisés. La performance de l’Atlas en 2022 a démontré qu’une équipe africaine pouvait bousculer la hiérarchie établie, ouvrant la voie à de nouvelles ambitions pour Abidjan, Pretoria et Rabat.

Dans le même temps, la suite du tournoi s’annonce exigeante. Les seizièmes de finale réservent traditionnellement des affiches piégeuses, et la profondeur du plateau à 48 nations multiplie les scénarios. La Côte d’Ivoire, le Maroc et l’Afrique du Sud devront confirmer dans les prochaines semaines, alors que d’autres sélections du continent restent en lice pour rejoindre cette première vague de qualifiés. Selon Info 241, la qualification ivoirienne acquise face au Curaçao constitue le dernier billet africain validé à ce stade de la compétition.

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