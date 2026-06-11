Sénégal : Félix Atchadé décrypte la feuille de route de Pastef

La nouvelle feuille de route du Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) suscite un intense débat dans les cercles politiques et académiques de Dakar. Le docteur Félix Atchadé, observateur attentif des dynamiques politiques ouest-africaines, propose une lecture structurée de ce qu’il qualifie de « révolution souverainiste ». Son analyse, relayée par la presse sénégalaise, intervient à un moment charnière pour le parti d’Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye, confrontés à l’épreuve de la gouvernance après une accession au pouvoir portée par un discours de rupture.

Une grille de lecture souverainiste assumée

Pour Félix Atchadé, la nouvelle orientation du Pastef ne relève pas d’un simple ajustement programmatique. Elle s’inscrit dans une volonté de redéfinir en profondeur le rapport du Sénégal à ses partenaires extérieurs, qu’il s’agisse des bailleurs multilatéraux, des anciennes puissances coloniales ou des chaînes de valeur économiques régionales. Le terme de « révolution souverainiste » employé par l’analyste renvoie à une démarche structurelle, qui dépasse la rhétorique électorale pour s’inscrire dans la durée institutionnelle.

Cette grille s’articule autour de la reprise en main des leviers économiques jugés stratégiques. Hydrocarbures, pêche, mines, infrastructures numériques : autant de secteurs où le Pastef entend rééquilibrer le rapport de force avec les opérateurs étrangers. La feuille de route décryptée par Félix Atchadé met l’accent sur la renégociation des contrats existants et sur l’instauration de nouveaux standards de transparence dans l’attribution des marchés publics. L’enjeu, selon lui, dépasse la simple question fiscale et touche au modèle de développement.

Les ressorts politiques d’une rupture annoncée

Le projet souverainiste du Pastef puise sa légitimité dans la mobilisation populaire qui a porté la formation au pouvoir lors de l’élection présidentielle de mars 2024. Félix Atchadé souligne que cette base sociale, composée largement de jeunes urbains et d’une classe moyenne désireuse de voir évoluer les pratiques de gouvernance, attend désormais des résultats tangibles. La feuille de route entend répondre à cette pression par une série d’orientations couvrant la justice, l’administration, la fiscalité et la politique étrangère.

L’analyste insiste sur la dimension idéologique de la démarche. Le Pastef ne se contente pas de proposer des réformes techniques. Il cherche à reformuler le récit national autour des notions de dignité, d’indépendance économique et de panafricanisme actif. Cette posture rapproche le discours dakarois de celui tenu par certains régimes sahéliens, tout en s’en distinguant par le maintien d’un cadre démocratique électoral. Felix Atchadé relève cette singularité comme un atout pour Dakar dans ses relations internationales.

Les défis de la mise en œuvre

Reste que la traduction concrète de cette feuille de route se heurte à plusieurs contraintes. La première tient à l’environnement macroéconomique. Le Sénégal doit composer avec un service de la dette élevé, des engagements pris auprès du Fonds monétaire international et une conjoncture régionale marquée par l’inflation des produits importés. Toute renégociation des contrats stratégiques expose le pays à des arbitrages diplomatiques et financiers délicats, notamment vis-à-vis des investisseurs européens et asiatiques présents dans les hydrocarbures.

La deuxième difficulté relève de l’appareil administratif. Félix Atchadé note que la haute fonction publique sénégalaise, héritière d’une longue tradition de coopération avec les institutions de Bretton Woods, devra opérer une mue culturelle pour porter le projet souverainiste. La formation des cadres, la refonte des outils de planification et la montée en compétence des régulateurs sectoriels conditionnent la crédibilité des annonces. Sans cet effort, la feuille de route risque de se diluer dans des arbitrages budgétaires de court terme.

Enfin, la dimension régionale ne saurait être négligée. Le Sénégal demeure un acteur central de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Toute inflexion souverainiste majeure produit des effets sur l’ensemble du voisinage, à commencer par la Mauritanie, le Mali et la Côte d’Ivoire. L’analyste appelle à un dosage fin entre affirmation nationale et préservation des solidarités régionales, condition selon lui d’une trajectoire durable. Selon Seneweb.

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